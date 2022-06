Kako glasine o bankrotu poznatog kripto hadge fonda utječu na kripto industriju?

- It’s only when the tide goes out that you learn who has been swimming naked – Warren Buffett.

Početkom prošlog tjedna glasine da bi se kripto hedge fond Three Arrows Capital (3AC) mogao suočiti s bankrotom preplavile su društvene mreže. Nepotvrđena izvješća sugeriraju da fond, koji je u travnju 2022. imao otprilike 3 milijarde dolara imovine pod upravljanjem, nije ispunio margin pozive na nekoliko svojih podkolateraliziranih kredita. Pojedini partneri s kojima je fond surađivao, izjavili su kako su suosnivači Three Arrowsa Su Zhu i Kyle Davies ignorirali obavijesti o likvidacijama pozicija s polugom.

Dodatna izvješća sugerirala su da Zhu i Davies nisu ignorirali samo margin pozive. Kako je tjedan odmicao, drugi fondovi s kojima je Three Arrows imao posla na Twitteru su podijelili svoje priče. Danny Yuan, izvršni direktor 8 Block Capitala, rekao je da njegova tvrtka, koja je imala dugogodišnji odnos s Three Arrowsom, tog tjedna nije mogla kontaktirati Zhua ili Daviesa. Yuan je tvrdio da je oko milijun dolara sredstava njegove tvrtke nestalo s jednog od trgovačkih računa Three Arrowsa.

Prema Yuanu, Three Arrows je koristio sredstva 8 Blocka kako bi odgovorio na jedan od svojih long margin poziva, dok se kripto tržište spustilo na najniže razine u 18 mjeseci.

- Izgubiti okladu je jedno, ali barem budite časni i ne uvlačite druge u svoje oklade koji nemaju nikakve veze s tim. Sigurno nemojte ignorirati sve jer potencijalno, mogli su vam pomoći - napisao je Yuan 16. lipnja.

Krajem tjedna glasine o margin pozivima i likvidacijama dobile su kredibilitet jer je sve više izvora počelo potvrđivati informacije. Prema izvješću Financial Timesa, BlockFi je likvidirao poziciju od 400 milijuna dolara koju je Three Arrows držao s tvrtkom.

Iako BlockFi nije izričito potvrdio da je poduzeo mjere na poziciji Three Arrowsa, izvršni direktor tvrtke Zac Prince napisao je na Twitteru da je 'veliki klijent', koji nije mogao ispuniti zahtjev na njegove kredite, likvidiran.

- To ne utječe na sredstva klijenata. Vjerujemo da smo bili jedni od prvih koji su poduzeli akciju s ovom drugom ugovornom stranom - napisao je Prince.

U narednim satima pojavile su se još glasine o likvidacijama. Genesis Trading potvrdio je da je likvidirao 'veliku drugu ugovornu stranu', dok su anonimni izvori za The Block rekli da tvrtka nije ispunila margin pozive na FTX-u, BitMEX-u, i Deribitu.

Izvješća o likvidaciji došla su do vrhunca u petak kada su Zhu i Davies u intervjuu za Wall Street Journal raspravljali o nedaćama fonda. Davies je otkrio da je 3AC uložio 200 milijuna dolara u lunu prije nego što je terra blockchain propao, stavljajući fond u nesigurnu poziciju. Također je potvrdio da fond razmišlja o prodaji svoje nelikvidne imovine i prihvaćanju potencijalnog otkupa od druge tvrtke kako bi pomogao u postizanju sporazuma sa svojim vjerovnicima.

Jučer je odjeknula vijest o novom zaduženju fonda. Prema priopćenju kripto mjenjačnice Voyager, izloženost kripto hedge fondu sastoji se od 15.250 bitcoina i 350 milijuna usdc-a, što je ukupno oko 667 milijuna dolara. Voyager je zatražio od Three Arrows Capitala da vrati 25 milijuna dolara do 24. lipnja, a ostatak nepodmirenog stanja do 27. Lipnja. Neuspjeh dovršetka otplate u tim rokovima će se tumačiti kao 'događaj neispunjavanja obaveza'.

Iako točna brojka nije javno poznata, vjeruje se da je 3AC posjedovao 18 milijardi dolara imovine pod upravljanjem na vrhuncu. Kako je tvrtka rasla, Zhu i Davies postali su jedni od najprepoznatljivijih osoba u industriji, poznati po nizu uspješnih investicija.

Kako se jedan od najvećih kripto fondova suočava sa značajnim restrukturiranjem, strah od daljnjeg efekta prelijevanja na druge dijelove industrije proširio se poput požara. Prema podacima Crunchbasea, Three Arrows je ukupno proveo 56 ulaganja u razne kripto startupe. U mnogim je slučajevima vjerojatno da je tvrtka primila kapital u obliku tokena koji bi mogli biti zaključani (vested) nekoliko godina. Promatrači pozorno prate sagu kako bi saznali tko bi mogao biti pogođen ako fond ne može preživjeti bez intervencije.

Na koga bi to moglo utjecati?

Svaki projekt koji je dodijelio tokene 3AC-u u zamjenu za financiranje potencijalno bi mogao doživjeti udarac od krize likvidacije tvrtke. Alokacije tokena obično se zaključavaju na određeni broj godina, pa tek onda postepeno puštaju u optjecaj, što znači da primatelji moraju pričekati određeno vrijeme prije nego što ih mogu prodati.

Ako 3AC treba pod hitno pronaći likvidnost kako bi otplatio postojeće dugove, najvjerojatnije će se prvo osvrnuti na nadolazeće tokene koji će se postepeno otključavati. To bi rezultiralo time da bi fond veliku količinu tokena prodao na već depresivnom kripto tržištu, što bi moglo stvoriti veći prodajni pritisak.

Iako će popis projekata u koje je 3AC uložio vjerojatno biti ogroman, nisu svi jednako ugroženi. Manji projekti s manjom tržišnom kapitalizacijom i manje likvidnijim tržištima suštinski su osjetljiviji na kretanje cijena od otključavanja tokena. Neki primjeri manjih, rizičnih projekata uključuju gaming startupe u avalanche ekosustavu kao što su Imperium Empires, Ascenders i Shrapnel. Navedena 3 projekta prethodno su dodijelili tokene ranim ulagačima.

Ostali startupi koje je podržao 3AC, poput projekta Ardana na cardanu, trebali bi nastaviti otključavanje tokena. U sljedećih 13 mjeseci 3AC dobit će milijune DANA tokena, zahvaljujući ulaganjima u početnim krugovima prikupljanja kapitala. Osnivač Ardane Ryan Matovu nedavno je otkrio da je Three Arrows najveći pojedinačni investitor startupa, stavljajući DANA token u neizvjesnu poziciju u budućnosti.

3AC mogao bi se alternativno odlučiti za odlaganje svojih tokena preko over-the-counter (otc) dogovora. To ne bi nužno rezultiralo masovnim rasprodajama tokena na otvorenom tržištu prilikom prodaje, što je drugi najvjerojatniji scenarij. Ako potencijalne tvrtke koje bi kupile tokene vjeruju u dugoročne izglede tih projekata, vjerojatnije je da će ih zadržati, pogotovo ako bi dogovorili popust pri kupnji.

Bez obzira na to hoće li Three Arrows likvidirati svoje tokene dok se postepeno otključavaju ili prodati izravno drugoj strani, bilo koji projekt koji je fond podržao u kratkom roku je potencijalno u opasnosti. Iako su detalji investicijskih ugovora tvrtke često privatni, razmatranje rasporeda pojedinačnih projekata ponekad može rasvijetliti vrijeme i veličinu nadolazećih otključavanja.

Efekt prelijevanja

DeFiance Capital još je jedna potencijalna žrtva krize 3AC-a. Djelujući kao pod-fond, DeFiance je slijedio svoj matični fond u mnogim poduzetničkim ulaganjima. Iako detalji odnosa između dviju tvrtki nisu javni, nedavni tweetovi osnivača DeFiancea Arthura Cheonga sugeriraju da problemi s likvidnošću Three Arrowsa utječu na puno veći opseg od samog fonda.

Kako su se glasine o insolventnosti Three Arrowsa proširile prošlog tjedna, Cheong je objavio niz zagonetnih tweetova koji ukazuju na to da je i njegova tvrtka imala problema.

- Neka prijateljstva su doista neprocjenjiva i blagoslov. Neka nisu - napisao je na Twitteru 16. lipnja.

Mnogi promatrači u kripto prostoru protumačili su Cheongove primjedbe kao dokaz da se DeFiance suočava s insolventnošću u posljedicama problema Three Arrowsa. Kao odgovor, Cheong je rekao da njegova tvrtka 'nije gotova' i da radi na pronalaženju rješenja bez navođenja eksplicitnih detalja o tome što se točno događa. Cheong je od tada rekao da je 'super ponosan na DeFiance tim' i da je u vrijeme nedaća prikazan pravi karakter, što ukazuje na to da je možda još uvijek ima nade za oporavak tvrtke.

Iako su detalji DeFianceove situacije još uvijek nepoznati javnosti, s obzirom na povezanost tvrtke s 3AC-om, insolventnost se čini legitimnom mogućnošću. Ako bi došlo do takvog ishoda, DeFiance bi također mogao biti prisiljen likvidirati svoje pozicije tokena. U ovom slučaju, svaki projekt koji je dobio potporu i od 3AC-a i od DeFiancea bio bi u većem riziku.

DeFi protokoli Aave i Balancer dobili su sredstva od Three Arrows i DeFiance u zamjenu za tokene iz svojih riznica. Iako su Aaveovi tokeni već otključani, nije jasno koji je postotak Balancera još uvijek zaključan. Ostali protokoli koji bi mogli biti u sličnoj situaciji uključuju DeFi projekte pSTAKE Finance i MEANfi te gaming projekte Civitas, Ascenders i Shrapnel.

Tempirana bomba koja otkucava

Vjerojatno će proći neko vrijeme prije nego što puni opseg problema s likvidnošću 3AC-a postane javan. Neke glasine upućuju na to da je tvrtka uzela velike kredite od više zajmodavaca i koristila posuđeni kapital za long pozicije u bitcoinu i ethereumu kako je tržište opadalo. Ako je ta glasina točna, daljnji pad i domino efekt mogao bi biti vjerojatniji iz razloga što se veliki igrači ne bi mogli naplatiti. Fond kaže da razmišlja o planu spašavanja, ali ako ne može postići dogovor sa svojim vjerovnicima ili drugim poduzetničkim tvrtkama, na horizontu se predviđa više likvidacija. S makroekonomskom situacijom koja ne pokazuje jasne znakove poboljšanja, 3AC kriza postala je tempirana bomba za kripto industriju.