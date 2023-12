Kamatne stope i bitcoin ETF-ovi u fokusu investitora u kriptovalute

Investitori u kriptovalute pomno će pratiti kretanje kamatnih stopa i odluku američkog regulatora o novim proizvodima vezanim uz bitcoin pri donošenju odluka o svojim potezima iduće godine, u svjetlu snažnog rasta njegove cijene u ovoj godini, navodi Reuters u analizi.

Kriptovalute ove su se godine oporavile nakon burne 2022. godine, u kojoj su pad tržišta i brojni skandali, uključujući kolaps FTX-a, jedne od najvećih burzi kriptovaluta u svijetu te optužbe njezina izvršnog direktora Sama Bankman-Frieda za prijevare, potkopali kredibilitet industrije bitcoina.

Cijena bitcoina, najveće kriptovalute koja ima status svojevrsnog ‘orijentira‘ na tom tržištu, više se nego udvostručila ove godine, dosegnuvši u studenome 42 tisuće dolara, najvišu razinu u 20 mjeseci. U smislu postotnog rasta, prema stanju krajem prošlog tjedna, 2023. mu je najbolja godina od 2020.

Podršku tom tržištu pružila su očekivanja da će posustajanje inflacije omogućiti središnjim bankama na globalnoj razini da odustanu od daljnjeg povećanja kamatnih stopa i da počnu labaviti monetarnu politiku iduće godine, što bi povećalo privlačnost rizične imovine. Poticaj mu pruža i moguće skoro odobrenje Američke komisije za vrijednosne papire i burze (SEC) za uspostavu spot bitcoin ETF-ova, koje se dugo očekuje.

To, pored očekivanja novog ciklusa smanjenja ponude bitcoina koji se odvija svake četiri godine, i dalje će biti pozitivni čimbenici za tržište u idućoj godini, smatraju analitičari, iako su neki upozorili da tržište vjerojatno neće ponovno dostići rekordne vrijednosti iz 2021.godine.

Postoji mnoštvo različitih čimbenika koji će se vjerojatno pojaviti u 2024., rekao je James Butterfill, voditelj istraživanja u tvrtki za upravljanje imovinom CoinShares, posebno istaknuvši kraj ciklusa povećanja kamatnih stopa. Ono što je probušilo balon cijena bitcoina je povećanje kamatnih stopa, a ono što će vjerojatno pomoći u poticanju njihova novog rasta bit će smanjenje kamatnih stopa, naveo je.

Američka središnja banka zadržala je svoju referentnu kamatnu stopu u rasponu od 5,25 do 5,50 posto na sjednici završenoj 1. studenoga. Analitičari ne očekuju promjene ni na ovotjednoj sjednici.

Bitcoin je 2021. postigao rekordnu cijenu od 69 tisuća dolara, zahvaljujući malim ulagačima koji su imali viška novca na početku pandemije covida-19 te povijesno niskim kamatnim stopama.

Iako je kraj podizanja kamatnih stopa pozitivan za rizičnu imovinu, suvoditelj istraživanja u talijanskoj Mediobanci Andrea Filtri primjećuje da su uvjeti na tržištu kriptovaluta još uvijek daleko od onih iz 2021. godine. Lako je bilo tada s jeftinim novcem, no nisam baš siguran da će se isto dogoditi kada kamatne stope budu padale, dodao je.

Dužnosnici Feda signalizirali su da se kamatne stope neće uskoro smanjivati, a najnoviji snažni podaci s američkog tržišta rada ukazuju da su tržišna očekivanja o sniženju stopa početkom iduće godine vjerojatno preuranjena.

Industrija kriptovaluta ove je godine pretrpjela više štetnih skandala, pri čemu se posebno izdvaja platforma za trgovanja kriptovalutama Binance i njezin izvršni direktor Changpeng Zhao, koji su priznali krivnju za kršenje američkih pravila o pranju novca. Međutim, uvođenje bitcoin ETF-ova moglo bi pomoći da se ta industrija ozakoni, mišljenja su neki.

Čeka se zeleno svjetlo SEC-a za spot bitcoin ETF-ove

Nekoliko velikih financijskih tvrtki, uključujući BlackRock, podnijelo je zahtjeve SEC-u za uspostavu spot bitcoin ETF-a koji bi, ako dobije zeleno svjetlo, potencijalno mogao u tu kriptovalutu privući nekoliko milijardi dolara od institucionalnih investitora. Reuters je ovaj tjedan izvijestio da su pregovori te industrije sa SEC-om napredovali uoči ključnog roka u siječnju kada se očekuje da će SEC nekim proizvodima dati zeleno svjetlo. To je rezultiralo optimizmom trgovaca, iako je moguć val prodaja kad vijest o tome bude objavljena.

Do određene bi korekcije cijena moglo doći odmah nakon što regulator objavi odobrenja, budući da je tržište takav ishod već uračunalo u cijene, no na dulji rok gledano, spot bitcoin ETF-ovi mogli bi zaraditi nekoliko stotina milijardi dolara godišnje na tržištu bitcoina, rekao je Yuya Hasegawa, analitičar tržišta kriptovaluta u bitbanku, platformi za kriptovalute sa sjedištem u Japanu.

Mnogi analitičari za tržišta kriptovaluta također pomno prate novi proces smanjenja ponude bitcoina, koji se očekuje u travnju, a osmišljen je kako bi se usporilo emisiju bitcoina, čija je ponuda ograničena na njih 21 milijun, od kojih je 19 milijuna već kreirano.

Bitcoin je ojačao u prethodna tri takva procesa, od kojih je posljednji bio 2020. No, s obzirom na različite tržišne uvjete, nejasno je hoće li i ovaj put izazvati rast cijene, rekao je Butterfill iz CoinSharesa. Ako to kombiniramo s velikom potražnjom ETF-a u Sjedinjenim Državama i skorim smanjenjem nove ponude, to bi moglo imati utjecaja, no ne očekujem da će doći do uzleta cijena, dodao je.