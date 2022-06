Koje su najveće razlike između CeFi i DeFi kripto tvrtki?

Celsius, Babel Finance, Voyager, BlockFi. Centralizirane kripto fintech tvrtke nalaze se u velikim problemima. Posljednja dva tjedna Twitterom kruže priče kako se suočavaju s insolventnošću. Prve dvije zamrznule su sva povlačenja sredstava, a druge dvije 'spasio' je FTX i Sam Bankman-Fried.

Navedene tvrtke mogu se okarakterizirati kao skrbnici, upravitelji imovine, brokeri, ali postoji jednostavnija analogija, one su zapravo banke ili Centralized finance (CeFi) tvrtke.

CeFi tvrtke funkcioniraju na isti princip kao banke, one uzimaju depozite klijenata i posuđuju ih zajmoprimcima. No, tu u priču ulazi i DeFi (Decentralized finance). CeFi kripto tvrtke osim što posuđuju novac koriste i DeFi aplikacije i protokole kako bi osigurale prinos za svoje korisnike. Tako dolazimo do izraza CeDeFi, što na neki način zbunjuje, jer u većini slučajeva kada CeFi tvrtke promoviraju visoke prinose, one ne odaju odakle dolazi taj prinos.

U ovom članku objasnit ćemo koje su to najveće razlike između CeFi-a i DeFi-a, na što treba obratiti pozornost i koji su značajke, prednosti i rizici oba sustava.

Što je CeFi?

Centralizirani entiteti pokreću CeFi usluge poput centraliziranih kripto mjenjačnica. Većina pružatelja Cefi usluga obično se pridržava zakona koje su navele lokalne vlasti u kojima posluju. Ti zakoni obvezuju centralizirane financijske institucije kao što su mjenjačnice i trgovačke platforme za provedbu Know Your Customer (KYC) i Anti Money Laundering (AML) praksi.

U CeFi-u centralizirane tvrtke i institucije pohranjuju korisnička sredstva u svoje skrbničke novčanike. Ovi kripto novčanici pohranjuju privatne ključeve korisnika. Zauzvrat, CeFi tvrtke pružaju korisnicima različite usluge. Trgovanje kriptovalutama trenutno jedno je od najčešćih usluga koje omogućava CeFi. Osim trgovanja, tvrtke koje spadaju pod CeFi sektor svojim klijentima pružaju usluge poput zaduživanja, kreditiranja, trgovanja polugom itd.

Primarno načelo iza centraliziranih kripto mjenjačnica jest da se svi trgovinski nalozi izvršavaju putem središnjeg sustava. Primjeri CeFi tvrtki uključuju Binance, Coinbase i FTX. Korisnici stvaraju račune na tim burzama i koriste istu platformu prvenstveno za slanje i primanje tokena.

Iako se sredstva nalaze na novčanicima mjenjačnice, ona su izvan kontrole korisnika i izložena su prijetnjama ako sigurnosne mjere nisu postavljene kako treba. Kao rezultat toga, centralizirane mjenjačnice bile su na meti raznih sigurnosnih napada. Kripto početnici najčešće ostavljaju kriptovalute u skrbništvu tim organizacijama jer vjeruju da su takve tvrtke pouzdane.

Što je DeFi?

Blockchain tehnologija i decentralizirane značajke poput slobodnog pristupa, razvile su se u novi sektor. Prijenos i trgovina financijskom imovinom bez posrednika jedna je od najmoćnijih značajki blockchaina. DeFi se usredotočuje na razvoj financijske tehnologije i usluga povrh pametnih ugovora.

Financijske institucije djeluju kao jamci transakcija u trenutnom financijskom svijetu. Budući da vaš novac prolazi kroz ove institucije, oni imaju ogroman utjecaj. Ipak, u DeFi-u se financijske institucije zamjenjuju pametnim ugovoroma u transakciji.

Nadalje, DeFi ima tri razlikovna obilježja: transparentnost, kontrolu i pristupačnost. DeFi sektor kolektivno ulaže napore kako bi uklonio privatne sporazume, back-dealove i centralizaciju, što su ključne prepreke transparentnosti CeFi-a.

DeFi svojim korisnicima omogućava kontrolu dopuštajući im da ostanu vlasnici svoje imovine, što znači da se ne dopušta cenzuriranje i premještanje imovine bez njihovog dopuštenja. Svatko s računalom ili mobitelom, internetskom vezom i malo znanja može dizajnirati i pokrenuti DeFi protokol.

DeFi vs CeFi: Različita svojstva u usporedbi

1. Javna provjerljivost

Iako aplikacije ne moraju uvijek biti otvorenog koda, njegovo izvršavanje i bytecode moraju biti javno provjerljivi na blockchainu kako bi se klasificirali kao DeFi. Kao rezultat toga, za razliku od CeFi-a, svaki korisnik može promatrati i provjeriti uredno izvršavanje transakcija. Takva transparentnost daje DeFi tehnologiji moć bez premca za prijenos povjerenja.

2. Anonimni razvoj i implementacija

CeFi korisnicima pruža manju anonimnost transakcija nego DeFi-u. Mnoge DeFi projekte stvaraju i njima upravljaju anonimni timovi, a čak je i osnivač bitcoina do danas ostao nepoznat. DeFi aplikacije mogu funkcionirati bez front-enda, omogućujući naprednom korisnicima da direktno ostvaruju interakciju s pametnim ugovorima.

3. Skrbništvo

Za razliku od CeFi-a, DeFi omogućuje klijentima da izravno kontroliraju svoju imovinu u bilo kojem trenutku (nema potrebe čekati da se banka otvori). Međutim, s tako ogromnom moći dolazi i velika odgovornost čuvanja i skladištenja privatnih ključeva.

4. Trgovanje kriptovalutama

Centralizirane kripto mjenjačnice izgrađene su na istim temeljima kao i njihovi tradicionalni kolege. Decentralizirane mjenjačnice, s druge strane, rade na vrlo drugačiji način, podudarajući se s drugim ugovornim stranama u transakciji pomoću automatiziranih protokola poznatih kao Automated market makers (AMM). Cijene određuju AMM-ovi pomoću matematičkih algoritama ovisno o volumenu transakcija.

5. Privatnost

DeFi postoji samo na blockchainima s pametnim ugovorima. Kao rezultat toga, ovi blockchaini pružaju pseudo-anonimnost, a ne pravu anonimnost, jer su sve transakcije javno dostupne i vidljive. S obzirom na to da su centralizirane mjenjačnice s AML politikama često jedina praktična opcija za razmjenu fiat novca u kriptovalute, ovi entiteti u izvanrednim slučajevima poput policijskog progona mogu otkriti identitet pojedinca.

6. Cross-chain usluge

Bitcoinom se u većini slučajeva trguje putem CeFi usluga. DeFi usluge ne mogu podržati izvorni bitcoin zbog složenosti i nedostatka interoperabilnosti. No u DeFi-u je moguće trgovati bitcoinom u obliku WBTC-a. link

CeFi usluge rješavaju ovaj problem pohranjivanjem sredstava raznih blockchaina, dok decentralizirane usluge zahtijevaju da tokeni slijede standarde ERC-20 ethereum tokena kako bi postigli interoperabilnost.

Budući da mnoge kriptovalute s najvećom tržišnom kapitalizacijom kojima se najčešće trguje postoje na zasebnim blockchainima koji ne mogu izravno komunicirati, to je značajna prednost za CeFi.

7. Fleksibilnost konverzije fiat-kripto

Što se tiče pretvaranja fiat novca u bitcoin i obrnuto, centralizirane usluge obično su fleksibilnije od decentraliziranih usluga. Budući da konverzija fiata u kriptovalutu zahtijeva centraliziranu instituciju, DeFi ne može ponuditi takav tip usluge.