Kripto indeks ‘straha i pohlepe‘ u crvenom

Iako je nemoguće predvidjeti buduća cjenovna kretanja kripotvaluta sa stopostotnom točnošću, pokazatelji poput indeksa straha i pohlepe (fear and greed index) mogu pomoći.

Kripto indeks straha i pohlepe generira vrijednost između 1 i 100. Ako je vrijednost 1, to znači da je na tržištu prisutan ozbiljan strah. S druge strane, vrijednost 100 označava da je tržište dosegnulo prekomjernu pohlepu.

Ekstremni strah nastaje kada se vrijednost indeksa kreće između 0 i 24. Sve iznad 24 i ispod 50 predstavlja strah, a vrijednost 50 znači neutralnost na tržištu. Pohlepa pak nastaje kada se vrijednost indeksa kreće između 51 i 74. Međutim, ako vrijednost ode iznad 74, to onda predstavlja ekstremnu pohlepu.

Emocije su itekako prisutne na tržištu kriptovaluta. Kada tržište poraste, ljudi postaju pohlepni, što rezultira strahom od propuštanja (FOMO). Također, kada ljudi vide crvene brojeve koji naravno predstavljaju pad, često prodaju svoje kriptovalute kao rezultat impulzivne reakcije i straha.

Čimbenici indeksa

Google trendovi, ankete, tržišni zamah, dominacija na tržištu, sentiment na društvenim mrežama i volatilnost su signali i faktori koji utječu na računanje indeksa straha i pohlepe, te na ponašanje trgovaca i investitora.

Da biste utvrdili koliko je pohlepa prisutna na tržištu, ispitajte popularne fraze za pretraživanje. Na primjer, veliki broj pretraživanja povezanih s bitcoinom znači visok stupanj pohlepe među investitorima. Taj faktor čini 10 posto vrijednosti indeksa. Povijesno gledano, povećanja Google pretraživanja specifičnih za bitcoin povezana su s ekstremnom volatilnošću cijena kriptovaluta.

Kako bi broj bio relevantan svaki dan, indeks straha i pohlepe razmatra nekoliko drugih čimbenika, kao što su ankete, koje čine 15 posto vrijednosti indeksa.

Tržišni zamah odnosi se na sposobnost tržišta da zadrži dugoročni trend cijena i predstavlja 25 posto vrijednosti indeksa. Time se ispituje zdravlje i smjer tržišta. Pohlepna strana indeksa uzima u obzir zamah.

Dominacija ispituje tržišnu dominaciju kriptovaluta u cjelokupnoj kripto industriji. Na primjer, što je veća dominacija bitcoina, to je najčešće znak da je strah prisutniji od pohlepe. Međutim, pad dominacije bitcoina sugerira povećanje pohlepe i čini 10 posto indeksa.

Nije ni čudo da društveni mediji imaju 15 posto utjecaja na indeks jer je trenutno jedan od najznačajnijih aspekata našeg života. Na pohlepnom kraju spektra razmatraju se aspekti poput hashtagova, angažmana, tema i spominjanja na nekoliko društvenih mreža.

Četvrtina udjela (tj. 25 posto) indeksa sastoji se od volatilnosti tržišta. Ispituje trenutnu cijenu kriptovaluta i uspoređuje ju s nedavnim kretanjima cijena u prethodnih 30-90 dana kako bi se utvrdilo koliko je tržište nestabilno. U indeksu se volatilnost koristi kao pokazatelj straha.

Nedostaci i koristi

Indeks straha i pohlepe više se koristi kao dnevni pokazatelj nego kao alat za dugoročno trgovanje.

Korištenje indeksa može poslužiti kao dobar pokazatelj trenda i poslužiti kao dobar kontra indikator. Na primjer, kada je vrijednost indeksa straha i pohlepe niska, tada može biti dobro vrijeme za kupnju, jer je većinom prisutan strah na tržištu, a kao što izreka Warrena Buffetta kaže „Be greedy when others are fearful“.

Indeks straha i pohlepe također pomaže u praćenju promjena raspoloženja na tržištu. Na primjer, velike promjene na tržištu mogu vam dati priliku da uđete ili izađete prije nego što ostatak tržišta slijedi taj primjer.

Indeks nije prikladan za dugoročnu analizu razdoblja kripto tržišta, jer se razdoblja straha i pohlepe ponavljaju unutar dugoročnog bull ili bear marketa.

Indeks straha i pohlepe bavi se samo analizom osjećaja. Na tehničku i fundamentalnu analizu ne utječu emocije sudionika na tržištu, te su stoga preferiranije metode predviđanja kretanja na tržištu.

Ako ste dugoročni investitor i oslanjate se na indeks kripto straha i pohlepe, možda ćete propustiti značajna cjenovna kretanja. S druge strane, indeks straha i pohlepe može biti jedan od alata za trgovca koji trguje na dnevnoj razini, koji ulazi u različite pozicije kupnje i prodaje u kratkom vremenu.

Iako indeks straha i pohlepe pruža uvid u stanje kripto tržišta točno u trenutku kada ga prikazuje, pojedinačni trgovci ili investitori trebali bi obaviti svoje istraživanje o alatima prikladnima za njihove ciljeve ulaganja.

Plan trgovanja, vođenje dnevnika i učenje na vlastitim greškama i od drugih spasit će vas od utjecaja ekstremnog straha ili ekstremne pohlepe.