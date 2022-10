Kripto je postao manje volatilan od dionica, znači li to da je dno već dotaknuto

Nakon mjeseci volatilnosti i pada cijena, čini se da je kripto tržište došlo do faze stagnacije.

Tijekom prošlog mjeseca, cijene mnogih većih kriptovaluta ostale su zarobljene u sve užem rasponu. Od 15. rujna bitcoin je fluktuirao unutar uskog raspona od 2350 dolara koji se čini da se s vremenom sužava. Ethereum, druga najveća kriptovaluta, pokazala je sličan pad volatilnosti, odskačući između razine od 1.400 i 1.200 dolara u posljednjih mjesec dana.

Prema indeksu kripto volatilnosti (CVI), kripto je od 7. svibnja ušao u vrlo volatilni period, neposredno prije nego što je UST stablecoin izgubio dolarski paritet i ušao u ‘spiralu smrti‘, šaljući udarne valove na cijelom tržištu. CVI trenutno prikazuje očitanje od 65,99, nedaleko najniže razine mjerenih podatka svih vremena od 50,41, koji je postavljen 31. ožujka 2019.

Učinak je toliko izražen da je bitcoin postao manje volatilan od nekih tradicionalnih indeksa dionica. Na primjer, tijekom prošlog mjeseca bitcoinom se trgovalo u rasponu od 9,4 posto, za razliku od raspona od 10,35 posto Nasdaqa100. Osim toga, volatilnost dioničkog tržišta, mjerena S&P indeksom volatilnosti, nedavno je zabilježila novu najvišu razinu svih vremena u odnosu na Bitmexov bitcoin povijesni indeks volatilnosti, ističući veličinu pada volatilnosti najveće kriptovalute.

Postoji nekoliko razloga zašto je kripto volatilnost pala. Najistaknutiji čimbenik koji doprinosi jest nedostatak volumena trgovanja na kripto tržištu. Prema podacima iz Blockchain.com, ukupni volumen trgovanja u dolarima na glavnim bitcoin mjenjačnicama dosegao je 30-dnevnu prosječnu najnižu razinu od 143,5 milijuna dolara, najnižu razinu od studenog 2020. godine. Kada je manje kupnje i prodaje bitcoina, to često rezultira prigušenijim kretanjima cijena.

Međutim, širi makroekonomski čimbenici vjerojatno također igraju ulogu u relativnoj stabilnosti cijene bitcoina. Neizvjesnost na globalnim tržištima i dalje opterećuje tradicionalne dionice. Monetarni režim pooštravanja Federalnih rezervi usmjeren na smanjenje inflacije zabrinuo je mnoge sudionike na tržištu zbog dugoročne štete koju bi takve akcije mogle imati na financijski sustav. Prinosi na američke državne obveznice porasli su posljednjih tjedana, signalizirajući nedostatak povjerenja u sposobnost vlade da otplati svoje dugove.

Budući da bitcoin i druge kriptovalute nisu izravno povezane s tradicionalnim financijskim sustavom, možda su izbjegle neke probleme koji muče drugu financijsku imovinu kao što su dionice i obveznice. Osim toga, budući da je lipanjski kripto pad prisilio mnoge velike vlasnike da napuste tržište, oni koji još uvijek drže kripto vjerojatno nemaju sklonosti prodaji u skorije vrijeme. Iako ti čimbenici objašnjavaju nedostatak prodavača, oni također mogu utjecati na potencijalne kupce. Sumorni makroekonomski izgledi natjerat će one koji žele kupiti da strpljivo čekaju znak da je najgore prošlo.

Je li bitcoin ‘bottom in‘?

Nedavni nedostatak volatilnosti potaknuo je mnoge da se zapitaju je li bitcoin dotaknuo dno oko svoje trenutne cijene.

Jedan od načina koji pomaže prosuditi je li bitcoin pao na dno jest usporedba trenutnog stanja na tržištu s onim kripto zime 2018. godine. U 2018. cijena bitcoina naglo je pala tijekom prvog polugodišta godine, s visokih 17.176 dolara 5. siječnja na najnižih 5.768 dolara 24. lipnja. Sljedeća četiri i pol mjeseca cijena bitcoina stagnirala je, pokušavajući izbiti prema gore, ali nije mogla pasti ispod najniže razine u lipnju. Međutim, kada je razina probijena sredinom studenog, to je rezultiralo kapitulacijskim događajem koji je bitcoin spustio na najnižu razinu ciklusa od 3.161 dolara.

Iznenađujuće, slična situacija trenutno se odigrava 2022. godine. Bitcoin je 18. lipnja dosegnuo lokalnu najnižu razinu od 17.636 dolara i nije uspio probiti ispod, unatoč nekoliko pokušaja. Na stranu sve ostalo, izravna usporedba cijena između bear marketa 2018. i sadašnjeg sugerirala bi da se, kao i 2018., još jedan posljednji pad tek treba dogoditi.

Međutim, samo usporedba cjenovne akcije ne govori cijelu priču. Uzimajući u obzir relativni volumen trgovanja između pada 2018. i danas daje sveobuhvatniju sliku. U usporedbi s 2018. godinom, volumen trgovanja bitcoinom na glavnim mjenjačnicama već je daleko niži nego u istom trenutku 2018. godine. Moglo bi se dogoditi da je prisilna prodaja izazvana kolapsom terra ekosustava i bankrotom Three Arrows Capitala u lipnju ubrzala kapitulaciju i pomogla tržištu da se spusti prije nego 2018. godine.

Nekoliko tehničkih pokazatelja koji u ovom trenutku izostaju, u bear marketu 2018. također su dali određene signale. Neto nerealizirana dobit/gubitak (NUPL), pi cylce bottom i Puell multiple već su dosegli razine u ciklusu koje su povijesno obilježile dno. Važno je napomenuti da su se ti mjerni podaci do sada pokazali točnima, jer tržište nije uspjelo probiti svoju lipanjsku najnižu razinu. Moguće je da što duže tržište ostane iznad najniže razine u lipnju, to će ulagači biti sigurniji da je bottom in. To bi moglo potaknuti kupce i rezultirati djelomičnim oporavkom tržišta sličnim onome što se dogodilo 2019.

Ipak, da bi ovaj scenarij imao bilo kakve šanse, bitcoin bi trebao ostati jak tijekom studenog. Dok će bikovi tvrditi da postoji šansa za rast do srednjoročnih izbora u SAD-u, čini se da medvjedi i dalje imaju kontrolu zbog rastuće inflacije i loših globalnih makroekonomskih izgleda.

No, sudeći po trenutnom nedostatku volatilnosti, ubrzo ćemo saznati hoće li se dogoditi slična kapitulacija poput one 2018. godine.