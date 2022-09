Kripto lešinari kapitaliziraju smrt kraljice Elizabete

Kraljica više nije živa, ali prevara živi vječno. Smrt kraljice Elizabete iznjedrila je preko 40 meme tokena na ethereumu i binance smart chainu (i barem jednu scam NFT kolekciju).

Dok je vijest o smrti britanskog monarha primljena s tugom širom svijeta, kripto prevaranti iskoristili su priliku da lansiraju desetke meme tokena s temom kraljice.

'Queen Elizabeth Inu', 'Queen Doge', 'God Save The Queen', 'London Bridge Is Down', 'Queen Grow', 'Rip Queen Elizabeth', 'Elizabeth II' i 'Queen Inu II' samo su neki od kripto tokena koji su lansirani. Pojavili su se i drugi tokeni nazvani po novom monarhu, kralju Charlesu III. Čini se da je u preko vikenda stvoreno najmanje 40 različitih meme tokena, piše DexScreener.

Od njihovog lansiranja, najlikvidniji tokeni, Save The Queen i Queen Elizabeth Inu, već su obradili gotovo 700.000 dolara, odnosno 200.000 dolara u volumenu trgovanja. Tijekom vikenda, Queen Elizabeth Inu porastao je za 23,27 posto. Cijene su iznimno nestabilne i vrlo je malo vjerojatno da će se održati.

Očito je stvorena i NFT zbirka pod nazivom 'Queen Elizabeth 69 Years NFT'. Zbirka navodno nudi jednu sliku za svaku godinu kraljičine vladavine. Razlozi za sumnju u namjere projekta uključuju činjenicu da je Elizabeta II vladala 70 godina, a ne 69 godina.

Kripto zajednica, obično poznata po svom crnom humoru i meme kulturi, uglavnom je kritizirala projekte.

- Ići ćete u pakao - izjavio je NFT entuzijast ThreadGuy kada je saznao za NFT kolekciju.

- Moramo zaustaviti ovo kripto sranje - rekao je trgovac Byzantine General.

Kraljica Elizabeta rođena je 1926. godine. Najdugovječniji je britanski monarh ikada, umrla je u dobi od 96 godina u dvorcu Balmoral.