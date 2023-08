Litecoin, jedna od najstarijih kriptovaluta, izvršio treći halving, ali cijena nije porasla

Litecoin, jedan od najstarijih blockchain protokola, kompletirao je u srijedu 2. kolovoza treći halving u svojoj povijesti. Ovaj proces, koji se događa svake četiri godine, prepolovio je prinose ‘rudara‘ s 12,5 na 6,25 litecoina.

Halving se obično smatra događajem koji bi dugoročno mogao potaknuti povećanje cijena izvorne kriptovalute. Međutim, litecoin je nekoliko sati nakon halvinga krenuo u suprotnom smjeru te se trenutno trguje po cijeni od približno 86 dolara, što je 6 posto manje od cijene prije dva dana.

Tim koji stoji iza protokola objavio je vijest na Twitteru, a halving se dogodio kada je mreža dosegla visinu bloka od 2,52 milijuna.

Litecoin je 2011. godine stvorio Charlie Lee, a bio je među prvim blockchain protokolima. Tehnički gledano, njegove glavne karakteristike slične su bitcoinu. Vodeći blockchain protokol, bitcoin, često se uspoređuje s ‘digitalnim zlatom‘, dok je litecoin zaradio nadimak ‘digitalno srebro‘ zbog svojih temeljnih sličnosti s prvim.

Kao rezultat najnovijeg halvinga, nagrada za ‘rudare‘ koji obrađuju transakcije i osiguravaju mrežu Litecoina prepolovljena je na 6,25 litecoina.

Blockchain protokol ima fiksnu gornju granicu ponude od 84 milijuna litecoina koji će ikada postojati.

Unatoč tim dugoročnim očekivanjima, cijena litecoina nakon halvinga je pala. To bi mogao biti i privremeni ‘buy the rumor, sell the news‘ događaj, što kod kriptovaluta znači da glasine imaju jedan učinak na cijenu, dok vijesti mogu imati suprotan učinak. Zato se trgovci kriptovalutama fokusiraju na trgovanje u vrijeme koje prethodi vijestima, a u slučaju litecoina to je bilo vrijeme prije halvinga. Ova izreka u kontekstu trgovanja potvrđuje da, ako se očekuju neke dobre vijesti, što je kod litecoina bilo povećanje cijene nakon halvinga, cijena će rasti u iščekivanju tog događaja, ali ne nužno i nakon samog događaja.