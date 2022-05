Luna preko vikenda pala za 10 posto zbog straha od nestabilnosti UST stablecoina

Terrin izvorni token, luna, preko vikenda je pao oko 10 posto na 65,80 dolara zbog straha da bi stablecoin UST, koji uglavnom ima pokriće u luni, mogao izgubiti stabilnost.

Stablecoini su kriptovalute vezane za fiat valute poput američkog dolara na osnovi 1:1. Nestabilnost (depegging) označava kada stablecoini trguju iznad 1 dolara ili, češće, ispod 1 dolara.

UST je u subotu pao na čak 0,985 dolara, a sada se trguje za 0,99 dolara. Iako depegging od 1 posto nije neobično za stablecoine u vrijeme intenzivnog tržišnog pritiska, paritet se često brzo obnavlja. U slučaju UST-a, prošlo je više od 24 sata.

Neki kritičari kažu da to ističe UST kao obvezu za šire tržište kriptovaluta jer Luna Foundation Guard, organizacija koja podupire UST, može biti spremna prodati 3.5 milijardi dolara u bitcoinu u krajnjoj nuždi ako treba braniti stabilnost UST-a. LFG posjeduje rezerve u bitcoinu (93 posto), luni (3,5 posto) i avaxu (3,5posto).

Pritisak na UST počeo se povećavati nakon što je posljednjih nekoliko dana došlo do velikih količina povlačenja iz najpopularnije aplikacije na terra blockchainu, Anchor Protocola, gdje depoziti UST-a trenutno donose investitorima prinos od 18,8 posto. Iako nije jasno što je dovelo do povlačenja, to bi mogao biti medvjeđi zaokret na širem tržištu.

U onome što se čini kao domino efekt, UST liqudity pool na dappu Curve pokazuje neravnotežu od oko 67 posto u vrijeme pisanja ovog teksta (obično postoji podjela od 50 posto). Curve je glavni protokol za razmjenu stablecoina na ethereumu i visoko cijenjen zbog svoje duboke likvidnosti, koja trgovcima obično omogućuje zamjenu stabilnih kovanica poput UST-a i USDC-a s izuzetno niskim slippagem ili razlikom u cijeni prije i nakon trgovine. Budući da je Curve središnja aplikacija za DeFi, svaki znak nepravilnosti u njegovim liquidity poolovima izaziva uzbunu.

Tyler Reynolds, web 3 investitor koji pomno prati stablecoine, izjavio je da je zabrinutost zbog Curveove neravnoteže u UST-u 'prenapuhana'.

Curveov istraživač optimizacije, koji se predstavlja pod pseudonimom nagaking, izjavio je da prema njegovom mišljenju takva neravnoteža zapravo nije zabrinjavajuća. Objasnio je da su Curveovi liquidity poolovi dizajnirani tako da poprime određenu neravnotežu prije nego što previše pomaknu cijenu.

Iako su Curveovi liquidity poolovi u stanju apsorbirati takve neravnoteže, panika među investitorima preko vikenda dovela je do velikih rasprodaja UST-a, uglavnom za kupnju drugih stablecoina, poput USDC-a.

U najvećoj rasprodaji UST-a, Curve Whale Watching, bot koji prati i tweeta velike količine zamjena, pokazao je zamjenu od 85 milijuna UST-a za 84.5 milijuna USDC. Trgovac je platio gotovo 34.000 dolara u naknadama.

Pojavljuju se i izvješća o ljudima koji pretvaraju lunu u UST, a zatim prodaju u USDC ili USDT.

Trgovci koji zamjenjuju lunu za UST je način na koji stablecoin održava svoju stabilnost. Sustav je dizajniran tako da se 1 UST može zamijeniti za lunu u vrijednosti od 1 dolara u bilo kojem trenutku.

Kad je UST jučer pao ispod svog pariteta od 1 dolara, arbitrage botovi uhvatili su priliku i trgovali lunu za diskontirani UST, generirajući dobit. Ovaj mehanizam pomaže u održavanju UST-ovog pariteta u odnosu na dolar jer svaki put kada trgovci kupe UST i zamijene ga za lunu, terra protokol uklanja taj UST iz optjecaja. Pritisak kupnje na UST pomaže u održavanju pariteta.

Međutim, pritisak prodaje na terru znači da bi njegova cijena mogla potonuti u nastojanju da spasi stablecoin svoje izvorne mreže, kao što je viđeno u subotu. Štoviše, trgovci koji iskorištavaju mehanizam stabilnosti UST-a prodajom lune za UST potkopavaju paritet kada prodaju velike količine UST-a za druge stablecoine poput USDC-a, jer je to to vraća destabilizirajući pritisak prodaje na UST.

Lunaticsi, kako se nazivaju gorljivi pristaše ekosustava terre, nedavni događaji koji su doveli do pada UST-a okarakterizirali su kao zavjerom protiv stableocoina.

- Današnji napad na Terra-Luna-UST bio je namjeran i koordiniran. Masivni deponij UST-a od 285 milijuna dolara na Curveu i Binanceu od strane jednog igrača nakon čega su uslijedile masivne short pozicije i stotine objava na Twitteru - napisao je na Twitteru Caetano Manfrini, pravni službenik brazilskog konzorcija za kripto poslovanje Gemma Ecosystem.

U međuvremenu, izvršni direktor i osnivač Terraform Labsa, tvrtke koja stoji iza terre, Do Kwon, umanjio je značaj panike na tržištu.