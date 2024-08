McDonald‘sovi Instagram hakeri zaradili 700 tisuća dolara promovirajući Grimace meme token

Prevaranti koji su hakirali službeni McDonald‘sov profil na Instagramu 21. kolovoza zaradili su više od 700 tisuća dolara u solani nakon što su upotrijebili stranicu lanca brze hrane na društvenim mrežama za promoviranje meme tokena pod nazivom ‘Grimace’.

Prema snimkama zaslona podijeljenim na X-u, McDonald‘sova Instagram stranica objavila je niz postova promovirajući lažni token na temu ljubičaste maskote lanca brze hrane, Grimace. Nekoliko objava opisalo je lažni meme token kao ‘McDonald‘sov eksperiment na solani’, koji je podijeljen među 5,1 milijuna pratitelja diljem svijeta.

Prema podacima iz analitičke usluge blockchaina Bubblemaps, haker je prvo upotrijebio solana meme token deployer pump.fun kako bi zgrabio 75 posto ukupne cirkulirajuće ponude Grimace tokena prije nego što ga je podijelio između otprilike sto različitih novčanika.

Nakon objava sa službenog računa McDonald’sa, vrijednost meme tokena porasla je s tržišne kapitalizacije od nekoliko tisuća dolara na čak 25 milijuna dolara u roku od 30 minuta, prema podacima DexScreenera. Cijena tokena zatim je pala kako je haker počeo prodavati, a u roku od 40 minuta vrijednost tokena pala je na čak 650 tisuća dolara. Iz Bubblemapsa su napisali da su hakeri pobjegli s ukupnom zaradom od približno 700 tisuća dolara u solani.

Nakon napada, haker je također uredio biografski odjeljak McDonald‘sove stranice kako bi se pohvalio svojim pothvatima, također dijeleći da su zaradili ukupno 700 tisuća dolara.

- Sorry mah n-gga you have just been rug pulled by India_X_Kr3w thank you for the $700,000 in Solana - napisao je haker.

Postovi koji promoviraju meme token sada su uklonjeni i vraćeni u normalu.

McDonald‘s je u izjavi za New York Post rekao da je svjestan ‘izoliranog incidenta’ koji je utjecao na njegove račune na društvenim mrežama 21. kolovoza.

- Riješili smo problem na tim računima i ispričavamo se našim obožavateljima zbog bilo kakvog uvredljivog jezika objavljenog u to vrijeme - rekao je McDonald‘s.