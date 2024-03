MicroStrategy kupio još 12 tisuća bitcoina

Sa svojom posljednjom kupnjom od 12.000 bitcoina, MicroStrategy je sada prikupio 205.000 bitcoina. Bitcoin riznica softverske tvrtke vrijedi otprilike 14,7 milijardi dolara po trenutnoj cijeni.

Popis tvrtki s javno objavljenim bitcoin trezorima brzo raste. Ali teško je procijeniti koliko je MicroStrategy dominantan u području korporativnih zaliha bitcoina.

Zaliha od 205.000 bitcoina sigurno je veća od 44 ostalih kompanija koje se prate na web stranici Bitcoin Treasuries.

Taj popis uključuje sve rudarske tvrtke koje su izlistane na burzi, kao što su Marathon Digital, Hut 8 i Riot Platforms. Također uključuje proizvođača električnih vozila Tesla, kripto mjenjačnicu Coinbase i tvrtku za plaćanje Block (koju vodi bitcoiner Jack Dorsey).

- Kupujemo ga kako bismo ga držali 100 godina. Taj pad od 69 do 16 tisuća dolara uzdrmao je ‘turiste‘ u industriji. To je uzdrmalo one koji ne vjeruju. Kad je iznosio 16 tisuća, svi smo bili spremni da će pasti do nule. I to je ono što ćete pronaći kod maksimalista bitcoina - rekao je osnivač i predsjednik MicroStrategyja Michael Saylor tijekom intervjua za CNBC.

MicroStrategy sada također ima više bitcoina nego što BlackRockov iShares Bitcoin Trust trenutno drži za dionice svog ETF-a. Ali softverska tvrtka morala bi nastaviti kupovati bitcoin munjevitom brzinom kako bi zadržala prednost.

Kompanija je prošli tjedan objavila da želi prikupiti 600 milijuna dolara za kupnju još više bitcoina. Ali ponuda je prošla čak i bolje nego što je tvrtka očekivala. MicroStrategy, koji trguje pod oznakom MSTR na Nasdaqu, rekao je u svojoj podnesku SEC-u u ponedjeljak da je postojala tolika potražnja za ponudom da je povećana na ukupno 800 milijuna dolara.

Čini se da se dioničarima svidjela vijest. Dionicama se trguje za 1.504,42 dolara, što je 6 posto više od prethodnog zatvaranja u petak poslijepodne i 110 posto više nego prije mjesec dana.

Cijeni dionice MicroStrategyja bez sumnje je pomogao nedavni rast cijena bitcoina. Samo jučer, bitcoin je skočio preko 71.000 dolara, a zatim 72.000 dolara nekoliko sati kasnije.