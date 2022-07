Musk prekršio obećanje, Tesla prodala 75 posto svojih bitcoina

Kada su Elon Musk i njegova Tesla kupile 1,5 milijardi dolara u bitcoinu početkom 2021. godine to je lansiralo tu kriptovalutu do tada nevjerojatnih 44 tisuće dolara. Nakon toga, bitcoin je još rastao do 64 tisuće dolara, ali Tesla se nije previše okoristila s tim rastom. Tesla je nakon samo mjesec dana do ulaganja u bitcoin izgubila 200 milijardi dolara odnosno 25 posto tržišne vrijednosti, što je srušilo i Elona Muska s prvog mjesta najbogatijih ljudi na svijetu.

Međutim, dva mjeseca nakon kupovine bitcoina, Tesla je prodala dio, odnosno 10 posto kupljenih bitcoina, pa su Muska optužili da je namjerno pumpao cijenu a zatim 'dampao' kako bi zaradio milijune.

Godinu dana nakon ogromne kupovine, iz Tesle su objavili kako prodaju većinu svojih bitcoina, točnije 75 posto svojih bitcoina, vrijednih približno 936 milijuna dolara, prema izvješću o zaradi za drugi kvartal.

Iz Tesle su izjavili su kako je 'bitcoin impairment' imao negativan utjecaj na profitabilnost tvrtke tijekom drugog tromjesečja, kada je tvrtka ostvarila 2,5 milijardi dolara operativnih prihoda.

Reakcija tržišta

Bitcoin, koji je u srijedu trgovao iznad 24.000 dolara, naglo je nakon vijesti. Pet sati poslije trgovao je ispod 23.000 dolara, što je pad od preko 3 posto u samo sat vremena.

Ethereum je također je pao za 3 posto u posljednjih sat vremena nakon vijesti Teslinog izvješća o zaradi.

Tesla je uložila 1,5 milijardi dolara u bitcoin u veljači 2021., nakon što je u siječnju promijenila investicijsku politiku kako bi joj omogućila držanje digitalne imovine. To se u to vrijeme smatralo vrlo optimističnim potezom. Toliko da je bitcoin dosegao ono što je tada bio vrhunac od 43.000 dolara.

Zatim, u svibnju 2021., činilo se da je Musk promijenio stav, jer je najavio da će ga Tesla prestati prihvaćati kao način plaćanja, navodeći kao razlog zabrinutost zbog utjecaja rudarenja bitcoina na okoliš.

U svom izvješću za prvo tromjesečje za 2022. godinu, podnesenom u travnju, Tesla je napisala da vjeruje u bitcoinov dugoročni potencijal digitalne imovine, kao investicije, te također kao alternative gotovini.

No, također su upozorili dioničare da promjene cijena bitcoina imaju tendenciju utjecati na tvrtkinu profitabilnost.

- Na primjer, u prvom tromjesečju 2021. zabilježili smo otprilike 27 milijuna dolara gubitaka od umanjenja vrijednosti koji su posljedica promjene knjigovodstvene vrijednosti našeg bitcoina i dobitaka od 128 milijuna dolara na određenoj prodaji bitcoina od strane nas - napisala je tvrtka u svom podnesku SEC-a od 25. travnja.

Obećanja, obećanja

Šef Tesle je već godinama veliki zagovaratelj kriptovaluta a posebna je njegova ljubav prema Doge coinu a njegove izjave na društvenim mrežama često znaju poticati rast i značajne aktivnosti trgovanja.

No, Musk je prekršio još jedno od svojih brojnih obećanja.

Prošle je godine na Twitteru iznio Teslin stav o bitcoinu kada je rekao kako Tesla nikad neće prodati bitcoin, no kako vidimo, Tesla ga je prodala. To obećanje je samo još jedno u nizu najbogatijeg čovjeka na svijetu koji je očito lake ruke ili jezika kada treba nešto obećati. Možda se vodi onom starom 'šta te košta obećati' pa obećava bez razmišljanja no čini se da to nije naštetilo njegovoj poslovnoj karijeri.

No, ovo je dobar pokazatelj ili podsjetnik da njegove riječi koje često 'pokreću tržišta' nisu uklesane u kamen. Ovaj potez Tesle zasigurno nije dobra vijest za bitcoin ali ni za kripto općenito. Musk je zadnjih godina kao veliki zagovaratelj pomogao u rastu valuta poput bitcoina ili doge coina, koji dodajmo Tesla još uvijek drži u svom posjedu.

Musk je u zadnjem obraćanju rekao kako nije razmišljao o bitcoina sada kada ga je prodavao već da mu je bila veća potreba za gotovinom. Također, u svom govoru je kriptovalute nazvao 'sporednom pojavom' što kripto zajednici nije baš najbolje sijelo.

Također, dodao je da je do prodaje došlo zbog neizvjesnosti oko ograničenja vezanih uz COVID-19 u Kini te da je blokada u Šangaju ozbiljno je ograničila Teslinu sposobnost proizvodnje vozila u tamošnjoj tvornici, smanjujući njegovu ukupnu prodaju za ovo tromjesečje.

- Bili smo nesigurni kada će se obustava rada zbog Covida u Kini ublažiti, pa nam je bilo važno maksimalno povećati našu gotovinsku poziciju. Svakako smo otvoreni za povećanje posjedovanja bitcoina u budućnosti tako da ovo ne treba shvatiti kao neku presudu bitcoinu – dodao je Musk.

Proizvođač automobila rekao je da još uvijek drži 218 milijuna dolara u digitalnoj imovini što je pad u odnosu na 1,26 milijardi dolara na kraju prethodnog kvartala. Svoju početnu kupnju opravdao je time da je tražio likvidnu imovinu koja ima više prednosti od gotovine.