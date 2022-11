Najveća akvizicija u kriptu ikad, Binance preuzima FTX

Nakon nekoliko dana sukoba na Twitteru zbog glasina o financijskim problemima u FTX-u i Alameda Researchu, čini se da su CEO Binancea Changpeng ‘CZ’ Zhao i CEO FTX-a Sam Bankman-Fried sklopili dogovor prema kojem će Binance preuzeti FTX.

FTX i blisko povezana Alameda Research muče se glasinama o financijskim problemima od prošlog tjedna kada je procurila bilanca koja je otkrila da se Alamedina imovina sastoji uglavnom od nelikvidnih FTT-a i tokena na solani. Unatoč uvjeravanjima izvršne direktorice Alamede Caroline Ellison, kontroverza je navela oprezne korisnike FTX-a da povuku svoju imovinu s mjenjačnice, posebno nakon što je sam Zhao objavio na Twitteru da Binance namjerava likvidirati vlastitu zalihu FTT-a.

Razni korisnici FTX-a izvijestili su ranije jučer da nisu mogli povući svoja sredstva s mjenjačnice zbog dugog vremena obrade, što je potaklo dodatna nagađanja da bi FTX uskoro mogao objaviti potpuno zamrzavanje povlačenja.

Čini se da je situacija sada riješena, a Binance je uskočio kako bi FTX-u osigurao dovoljnu likvidnost za vraćanje svojih korisnika ako požele povući svoja sredstva.

Zhao je dodao da je situacija dinamična i da Binance i dalje ima mogućnost povlačenja iz sporazuma u bilo kojem trenutku.

FTX.US, entitet odvojen od FTX-a, nije dio dogovora i Binance ga neće kupiti.

Reakcija kripto tržišta

Tržište je izrazito negativno reagiralo nakon vijesti o Binanceovoj akviziciji FTX-a.

U vrijeme pisanja ovog teksta, bitcoin je pao za 15 posto na tjednoj razini i trguje za otprilike 17.800 dolara, što znači da je najveća kriptovaluta trenutno na istoj cjenovnoj razini kao početkom ljeta. Ethereum je u međuvremenu pao 24,8 posto i trguje se za 1.180 dolara.

Brutalna cjenovna akcija posljedica je FTX-ovog nedavnog priznanja da je mjenjačnica doživjela krizu likvidnosti. Nelikvidnost je bila toliko ozbiljna da je Sam Bankman-Fried prihvatio prodaju FTX-a konkurentskoj mjenjačnici kriptovaluta Binance za neobjavljen iznos.

Iako je akvizicija svakako dobra vijest za korisnike FTX-a koji strahuju od zamrzavanja sredstava na mjenjačnici, otkriće implicira da FTX i tvrtka za kvantitativno trgovanje Alameda Research (koju je također osnovao Bankman-Fried) vjerojatno neće ispuniti svoje dužničke obveze ako se njihovi vjerovnici opozovu zajmovi.

To je uzrokovalo pad nekih kripto tokena povezanih s FTX-om i Alamedom, a FTT (FTX-ov izvorni token) je prvi među njima. Token je pao za preko 80 posto u vrijeme pisanja i trenutno trguje oko 4,5 dolara. To je drastičan pad s obzirom na to da je izvršna direktorica Alamede Caroline Ellison obećala pomoći Binanceu da isprazni svoju FTT zalihu po cijeni tokena od 22 dolara prije samo dva dana. Solana i drugi tokeni koji se temelje na Solani, poput SRM-a, pali su za preko 40 posto, budući da su do sada imali veliku potporu Bankman-Frieda.

U međuvremenu, Binanceov vlastiti stablecoin, BUSD, porastao je na 1,01 dolara unatoč tome što je dizajniran da uvijek održava paritet 1:1 s američkim dolarom. BNB, Binanceov izvorni token, također ima dobre rezultate s obzirom na okolnosti, jer je pao za samo 9 posto. BNB je prethodno porastao za 24 posto kada je izašla vijest o preuzimanju.

Dvije velike lekcije

Izvršni direktor Binancea podijelio je svoje viđenje ‘dvije velike lekcije’ koje treba naučiti iz sage o FTX-u, rekavši da kripto tvrtke ne bi trebale koristiti vlastite tokene kao kolateral i da bi također trebale držati ‘velike rezerve’.

U tweetu od 8. studenoga, Zhao je iznio dva saznanja nakon značajne krize likvidnosti na FTX-u, što je u konačnici rezultiralo neobvezujućim pismom namjere Binancea za preuzimanje posrnule mjenjačnice.

Zhao je podijelio da je njegova prva lekcija osigurati da se kolateral tvrtke ne smije sastojati od tokena koji je ona stvorila i polaže pravo da BNB nikada nije korišten kao kolateral za svoje usluge.

Čini se da su FTX-ovi problemi s likvidnošću došli nakon tweeta Zhaoa od 6. studenog u kojem se kaže da će Binance likvidirati svoje udjele u FTT tokenu nakon ‘nedavnih otkrića’ povezanih s prijavljenim vezama između FTX-a i trgovačke tvrtke Alameda Research koja pokazuju da tvrtka ima značajna udjela u FTT-u.

Dok Binance trenutačno ne otkriva dokaze o tome koje rezerve koristi kao kolateral, Zhao je u tweetu od 8. studenog spomenuo da će u nastojanju da bude potpuno transparentan Binance uskoro pružiti dokaz o rezervama.

- Banke rade na djelomičnim rezervama, kripto mjenjačnice ne bi trebale - izjavio je.

Zhaova druga lekcija iz pada FTX-a je ta da se kripto tvrtke ne bi trebale zaduživati ​​i umjesto toga trebale se odlučiti za održavanje velikih rezervi.

Ako se postigne dogovor između FTX-a i Binancea, to bi potencijalno predstavljalo najveću i mnogima najneočekivaniju akviziciju u kripto prostoru. FTX je često bio taj koji je spašavao druge kada je uslijedio kolaps terre, a sada treba spasiti njega.