Suprotno predviđanjima - NFT ‘ne izumire‘

Podaci koje je prikupio The Wall Street Journal sugeriraju da je NFT tržište u padu. Međutim, aktivni sudionici na tržištu znaju da je to daleko od istine.

WSJ prikuplja sumnjive NFT podatke

Suprotno onome što bi The Wall Street Journal mogao reći, NFT tržište se ne 'urušava'.

U članku koji je u utorak objavio The Wall Street Journal, novinar Paul Vigna tvrdi da NFT-ovi 'umiru'. Članak počinje s dvije hrabre tvrdnje: dnevna prodaja NFT-ova pala je za 92 posto s vrhunca u rujnu i broj aktivnih novčanika koji trguju NFT-ovima su također pali gotovo 90 posto u odnosu na najviše razine u studenom. Statistika zvuči loše, ali svatko tko pobliže pogleda odakle su te brojke došle i metodologiju koja ih je proizvela trebao bi shvatiti da 'ne drži vodu'.

Prema Vigni, ove brojevi su sa web stranice NonFungible.com, samoprozvane platforme za podatke i analizu NFT tržišta. Konkretno, čini se da potječu iz izvješća NonFungible's NFT Q1 2022 objavljenog 28. travanja. Međutim, to se izvješće oslanja na ograničen opseg podataka.

U izvješću se navodi da njegovi podaci izvučeni iz transakcija koje uključuju ERC-721 NFT-ove na ethereumu, na ronin sidechainu kojeg koristi popularna play-to-earn igra Axie Infinity i NFT-ovi na flow blockchainu. S obzirom na velik broj ethereum NFT-ova koji sada koriste poboljšane ugovore kao što su ERC-1155 i ERC-721A, uzorak NonFungiblea uključuje starije NFT-ove i isključuje mnoge novije zbirke. Na primjer, Azuki, koji je trenutno šesta NFT kolekcija kojom se najviše trgovalo, vjerojatno nedostaje u podacima jer koristi ugovor ERC-721A.

Osim toga, dva ethereum sidechaina uključena u izvješće NonFungiblea, ronin i flow, oba su imala slab kvartal. Ronin, koji je domaćin Axie Infinitya, zabilježio je snažan pad baze igrača dok se bori s rebalansom svoje gaming ekonomije nakon nedavnog gubitka 550 milijuna dolara uslijed hakerskog napada. Flow je posljednjih mjeseci također zabilježio pad svog najvećeg NFT proizvoda, NBA Top Shota, s padom volumena prodaje na sekundarnom tržištu preko 80 posto od veljače 2021.

Iz nekog razloga, podaci NonFungiblea također izostavljaju NFT-ove na drugim blockchainima kao što su solana i polygon. Prema podacima CryptoSlama, solana je obradila preko 21.000 NFT transakcija u posljednja 24 sata, što čini 7.3 milijuna dolara volumena trgovanja. Polygon, iako manji, također procesuira trgovinu više od milijun dolara vrijednih NFT-ova na dnevnoj razini. Isključujući drugi i treći najaktivniji blockchain za trgovanje NFT-ova, podaci NonFungiblea ne predstavljaju točno cijeli sektor. Stoga tvrdnje da podaci upućuju na opadajuće tržište u najboljem slučaju dovode u zabludu.

Izdvajanje određenih NFT-ova

Dok se Vignin članak nastavlja, pokušava potkrijepiti svoj argument da tržište opada primjerima NFT-ova kojima je vrijednost naglo pala. Prvi na njegovoj tapeti je NFT Jacka Dorseyja, tj. njegovog prvog tweeta na Twitteru, koji je u ožujku 2021. prodan za 2.9 milijuna dolara i od tada nije dobio značajne ponude za kupnju.

Važno je napomenuti da je Dorseyjev tweet bio dio prvog vala NFT euforije koji je pogodio prostor nedugo nakon Beepleove prodaje Christie'su vrijedne 69 milijuna dolara. U tom smislu, nije iznenađujuće da Dorseyjev vrlo specifičan NFT nije pronašao drugog kupca. No, reći da ovaj primjer predstavlja cijeli NFT prostor pokazuje zapanjujući nedostatak svijesti.

Samo tri dana prije nego što je Vignin članak dospio na naslovnicu Wall Street Journala, tvorac Bored Ape Yacht Cluba Yuga Labs proveo je najveću NFT prodaju u povijesti. Drop, koji se sastojao od preko 55.000 zemljišnih parcela za svoju nadolazeću metaverse igru Otherside, zaradio je od 310 milijuna dolara samo u početnoj prodaji.

Manje od tjedan dana od lansiranja, kolekcija je premašila 700 milijuna dolara u volumenu trgovanja u više od 27.000 prodaja.

Otherside drop nije anomalija. Tijekom prva četiri mjeseca 2022. nekoliko novih kolekcija kao što su Azuki, Okay Bears, Moonbirds i VeeFriends Series 2 rasprodano je nakon iznimno iščekivanog lansiranja. Trgovanje na sekundarnim tržištima poput OpenSea doživjelo je procvat. Prošlog je mjeseca na najvećem NFT tržištu zabilježen volumen trgovanja u vrijednosti od 3,4 milijarde dolara.

Da biste uzeli samo dvije od ovih kolekcija kao primjer, VeeFriends Series 2 i Okay Bears zajedno su zabilježili blizu 20.000 prodaja tijekom prošlog tjedna. U svom članku Vigna kaže da je tjedna prodaja NFT-ova trenutno na oko 19.000, ali u potpunosti je očito da je u krivu.

Vignin članak također ističe NFT iz kolekcije The Doggies kojoj je kustos Snoop Dogg. Doggy #4292, jedan od najrjeđih komada u kolekciji, početkom travnja prodan je za 9,69 ethera. Vigna navodi da je NFT sada na aukciji s cijenom od preko 25 milijuna dolara. U stvarnosti, kao što je popularna praksa u NFT prostoru, vlasnik je naveo komad po nečuvenoj cijeni, vjerojatno da bi potaknuo visoke ponude whaleova ili pokazujući da ga nema namjeru prodati.

Najviša trenutna ponuda za 0.0743 ethera koju Vigna navodi najvjerojatnije dolazi od scalping bota koji rutinski šalje ponude ispod najniže cijene (floor price) svim vlasnicima u određenoj kolekciji. Opisati to kao 'ponudu na aukciji' pokazuje neadekvatnost istraživanja i alarmantan nedostatak u izvještavanju.

Vigna tvrdi da tržište gubi interes za NFT-ove, ali istina je da ne zna gdje tražiti. Za one koji svakodnevno prate prostor, NFT manija i dalje jača. Velika većina dostupnih podataka to potkrepljuje. OpenSea, najveće NFT tržište, sada redovito donosi više od 10 milijuna dolara prihoda dnevno u usporedbi s prosjecima od 6 do 7 milijuna dolara u studenom 2021. Početkom travnja zabilježilo je i drugi najveći dnevni volumen trgovanja, zaradivši 19,7 milijuna dolara u manje od 24 sata.

Podaci blockchain analitičke usluge Nansen odašilju sličnu sliku. Nansenov Blue Chip-10 indeks pokazuje brzo povećanje tržišne kapitalizacije poželjnih NFT kolekcija kao što su Azuki, Clone X i Doodles. Indeks je zabilježio rast od 81 posto na godišnjoj razini i trenutno trguje na najvišim razinama.

Zašto su NFT-ovi traženi?

Konačna pogreška iz članka Wall Street Journala koju treba razriješiti je takozvana 'neravnoteža između ponude i potražnje' na tržištu NFT-ova. Vigna aludira na ponudu NFT-ova koja nadmašuje broj kupaca kao znak da se tržište ruši. Iako bi to moglo vrijediti za tradicionalne dionice, propoziciju vrijednosti NFT-ova shvaća spektakularno pogrešno.

To je kao da kažete da više nitko ne želi cipele jer tisuće ružnih, nekvalitetnih tenisica stoji na policama trgovina iako Nike i Adidas zarađuju vrlo dobro, a ograničeno izdanje Yeezys tenisica prodaje se za višestruko veće iznose na sekundarnom tržištu.

Gledajući kroz objektiv tradicionalnog tržišta umjetnina, ponuda proizvedenih fizičkih slika daleko nadmašuje potražnju kolekcionara umjetnina, ali to ne znači da je tržište likovne umjetnosti u padu. Prepreka ulasku za stvaranje NFT-ova nevjerojatno je niska, što je dobra stvar za kreatore u usponu. Ali to također znači da se pojavljuje puno prevara i loših projekata. Kolektivno mjerenje cjelokupnog NFT tržišta u smislu ponude i potražnje nije važno kada svaka zbirka trguje na temelju vlastitih osnova. Yuga Labsov nedavni Otherside drop to dokazuje.

Dok bi se druge kolekcije borile da rasprodaju 55.000 NFT-ova za tisuće dolara po komadu, Yuga Labs je to učinio dok je još uvijek razočarao tisuće ljudi koji nisu bili dovoljno sretni da mintaju svoj NFT.

Iznenađujuće, čini se da su NFT-ovi jedina kripto imovina koja trenutno prkosi klimavim makroekonomskim izgledima. Dok FED povećava stope i rizična imovina poput kriptovaluta, ali i dionica pada, NFT-ovi i dalje privlače novac od špekulanata i novih kupaca. NFT-ovi bi u budućnosti mogli doživjeti povlačenje kao odgovor na dodatnu gospodarsku neizvjesnost. Ako inflacija nastavi izjedati količinu novca koju prosječna osoba ima, to bi moglo smanjiti potražnju za 'nebitnim' i luksuznim stvarima kao što su NFT-ovi. Ali za sada, suprotno onome u što bi Wall Street Journal mogao vjerovati, tržište NFT-ova i dalje cvjeta.