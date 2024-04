Njujorška burza mogla bi omogućiti trgovanje 24/7 po uzoru na kripto tržište

Njujorška burza (NYSE) objavila je anketu u kojoj se ispituju tržišni sudionici o 24-satnom trgovanju dionicama, signalizirajući potencijalni interes za otvaranjem trgovanja izvan tradicionalnog radnog vremena tržišta.

Ažuriranje bi dovelo burzu u korak s današnjim kripto mjenjačnicama, koje rade u svako doba, uključujući vikende.

Trgovanje dionicama na NYSE 24/7

Prema Financial Timesu, anketa NYSE-a pitala je sudionike treba li se trgovanje odvijati tijekom cijelog radnog vremena i vikendom, zajedno s pitanjem kako bi trebalo biti angažirano osoblje za noćne sesije i kako bi se ulagači trebali zaštititi od velikih promjena cijena.

Također je postavljeno pitanje bi li vrijeme provedeno razmišljajući o prekonoćnom trgovanju bilo bolje potrošiti na redovno trgovanje na tržištu.

Anketu je objavio tim za upravljanje podacima NYSE-a, a ne njezino stvarno rukovodstvo, ali naglašava rastući interes za trgovanje dionicama poput Applea ili Nvidie tijekom kasnih noćnih sati po istočnom vremenu (ET) između 20:00 i 4:00 sati ujutro.

Redovno trgovanje dionicama u SAD-u počinje u 9:30 ET, a završava u 16:00 ET za NYSE i Nasdaq. Obje burze također nude pre-market trgovanje između 4:00 ujutro ET i 9:30 ujutro ET, zajedno s post-market trgovanjem između 16:00 ET i 20:00 ET, iako su ti vremenski prozori podložni nižim volumenom, nižom likvidnošću, većoj volatilnosti i većim spreadovima.

Ovo ograničeno vrijeme trgovanja stavilo je trgovanje dionicama u SAD-u iza ne samo kripta, već i američkih državnih obveznica, glavnih valuta i futuresa na burzovne indekse, kojima se može trgovati u svako doba od ponedjeljka do petka.

Iako određene platforme poput Robinhooda nude trgovanje dionicama 24/5, često su prisiljene trgovati preko noći u interakciji s azijskim tržištima. Za razliku od tih platformi, noćno trgovanje na NYSE-u imalo bi bolji regulatorni nadzor zahvaljujući izravnom nadzoru Komisije za vrijednosne papire i burzu (SEC).

Anketa NYSE-a uslijedila je nakon nedavne prijave startupa 24 Exchangea, koji traži odobrenje od SEC-a za pokretanje prve burze koja radi non-stop.

Implikacije za bitcoin ETF-ove

Iako sam bitcoin trguje 24/7 na globalnoj razini, novopokrenuti bitcoin spot ETF-ovi koje su pokrenuli BlackRock, Fidelity i drugi trguju tijekom redovnog radnog vremena burze. Neki od tih fondova, uključujući Bitwise Bitcoin ETF (BITB), trguju izravno na NYSE.

Ako takvi ETF-ovi počnu trgovati kao kriptovalute na kripto mjenjačnicama, to bi moglo utjecati na obrasce trgovanja bitcoina. Na primjer, nedavni podaci tvrtke Kaiko sugeriraju da se volumen trgovanja bitcoinom tijekom vikenda smanjio na samo 13 posto ukupnog volumena u 2024., dijelom zbog toga što bitcoin ETF-ovi u to vrijeme ne trguju.

Prema Glassnodeu, otprilike jedna trećina ukupnog spot volumena bitcoina sada trguje putem bitcoin ETF-ova.