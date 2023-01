Od Brazila do Dubaija: Pet država koje su u 2022. napravile pozitivne kripto regulatorne poteze

Prošla, 2022. godina, nije bila najbolja u smislu kripto reputacije među regulatorima i kreatorima politika. Međutim, čak i usred tržišnog sloma i ponavljajućih javnih napada na industriju, neki od dužnosnika smogli su hrabrosti prihvatiti inovaciju. Neka imena nisu nova, dok su druga pokazala napredak dovoljno značajan da ih se uključi na ovaj popis. Ujedinjeni Arapski Emirati i Salvador nastavili su gurati svoj kripto program, a Ujedinjeno Kraljevstvo pokazalo je velike napore da postavi regulatorne temelje, dok su Brazil i Srednjoafrička Republika zakonski priznali kriptovalute.

Brazil

2021. je možda bila godina masovnog usvajanja kripta u Brazilu, ali 2022. bila je godina kada je zemlja konačno dobila vlastiti regulatorni okvir. Prije nego što je napustio svoj ured, Jair Bolsonaro, bivši predsjednik Brazila, potpisao je zakon kojim se legalizira korištenje kriptovaluta kao načina plaćanja unutar zemlje. Zakon ne čini kriptovalute zakonskim sredstvima plaćanja, kao u Salvadoru, ali i dalje uvodi pravnu definiciju digitalnih valuta i uspostavlja režim licenciranja za pružatelje usluga vezanih uz kriptovalute.

Broj tvrtki koje drže kriptovalutu u Brazilu dosegao je nove rekordne razine. Porezno tijelo zemlje zabilježilo je 12.053 jedinstvene organizacije koje su prijavile kriptovalute na svojim bilancama u kolovozu 2022.

U svibnju je Brazilska burza potvrdila svoju namjeru lansiranja prvog službenog proizvoda namijenjenog tržištu kriptovaluta, trgovanje bitcoin futuresima. Za razliku od Sjedinjenih Država, trenutno institucionalni i mali ulagači trguju s 11 ETF-ova koji pružaju izloženost kriptovalutama na brazilskoj burzi.

Ujedinjeno Kraljevstvo

Velika Britanija sigurno nije imala laku godinu. Kraljica Elizabeta II preminula je 2022. godine nakon što je služila naciji 70 godina. Dvoje premijera, Boris Johnson i Liz Truss, podnijeli su ostavke. Ali što se tiče kripta, turbulentna vlada nikada nije prestala raditi na regulaciji. Čak i ako bi plodovi ovog rada mogli biti impresivniji, UK i dalje inzistira na nacionalnom regulatornom okviru.

Zakon o financijskim uslugama i tržištima, uveden u srpnju, ponovno je potvrdio namjeru Velike Britanije da postane globalno središte kripto industrije. Proširio je propise stablecoina i skovao novi pojam, digitalna sredstva za namiru (DSA). Zakonom će se ministarstvo financija ovlastiti za reguliranje DSA-a, uključujući plaćanja, pružatelje usluga i stečajne aranžmane. Prijedlog zakona o ekonomskom kriminalu i korporativnoj transparentnosti, uveden u svibnju, predložio je ‘stvaranje ovlasti za brže i jednostavnije oduzimanje i povrat kripto imovine‘ kako bi se ublažili rizici za pojedince na meti ransomware napada.

Ove godine britanska web3 zajednica proslavila je važan pravni presedan. Visoki sud pravde u Londonu, najbliži analog Vrhovnom sudu u SAD-u, presudio je da nezamjenjivi tokeni (NFT) predstavljaju ‘privatno vlasništvo‘.

U vremenu kada svi ciljaju self-custodial novčanike, ministarstvo financija smanjilo je svoje zahtjeve za prikupljanje podataka i od pošiljatelja i od primatelja kriptovaluta poslanih na self-custodial novčanike, osim ako transakcija ne predstavlja ‘povišen rizik od nezakonitog financiranja‘.

Salvador

Salvador, čiji se glavni proboj dogodio 2021. godine, zaslužuje biti uključen u ovaj popis, barem zbog svoje upornosti. Nakon što je otkrio plan izdavanja ‘bitcoin obveznica‘, vlada Nayiba Bukelea od tada ga pokušava izvršiti. Prva odgoda uslijedila je u ožujku, a zatim je ponovljena u rujnu. U studenom je ministrica gospodarstva Maria Luisa Hayem Brevé predstavila prijedlog zakona kojim se potvrđuje vladin plan prikupljanja milijarde dolara i ulaganja u izgradnju ‘Bitcoin grada‘. Međutim, od tada se nisu pojavile vijesti o uspjehu zakona.

Ipak, zemlja ostaje ključni laboratorij za usvajanje bitcoina. Prema salvadorskoj ministrici turizma Moreni Valdez, turizam u Salvadoru porastao je više od 30 posto od donošenja zakona o bitcoinu u rujnu 2021. Početkom 2022. godine studija koju je proveo Nacionalni ured za ekonomska istraživanja (NBER) pokazala je da je 20 posto poduzeća počelo prihvaćati bitcoin kao način plaćanja.

Salvador je u svibnju primio 44 središnja bankara iz zemalja u razvoju širom svijeta kako bi se uhvatili u koštac s financijskom uključenošću i razgovarali o bitcoinu na trodnevnoj konferenciji. Događaj su posjetili izaslanici središnje banke od Gane do Burundija, Jordana do Maldiva i Pakistana do Kostarike.

Srednjoafrička Republika

U travnju je Srednjoafrička Republika (CAR) s pet milijuna stanovnika postala prva nacija na kontinentu koja je legalizirala korištenje kriptovaluta na financijskim tržištima. Zakon o kriptovalutama, koji su zakonodavci jednoglasno odobrili, omogućio je trgovcima i tvrtkama da izvršavaju kripto plaćanja, te također omogućio plaćanje poreza u kriptu putem ovlaštenih entiteta. U srpnju je pokrenuta digitalna valuta lokalne središnje banke (CBDC), Sango Coin, kako bi se prikupilo gotovo milijardu dolara tijekom sljedeće godine. Do sada je, međutim, prodano coina vrijednih samo 1,66 milijuna dolara.

Zemlja je također najavila plan da se stranim ulagačima omogući kupovina državljanstva za 60.000 dolara vrijednih Sango coina. Međutim, najviši sud Srednjoafričke Republike blokirao je tu inicijativu kao neustavnu.

Usvajanje je izazvalo pushback Središnjeafričke banke (BEAC), koja je upozorila na ‘znatan negativan utjecaj‘ koji će zakon imati na monetarnu uniju Središnje Afrike.

Ujedinjeni Arapski Emirati

Ujedinjeni Arapski Emirati zauzeli su strateški pristup prema kriptu i stalno se kretali kako bi stvorili regulatorno okruženje i privukli globalne ulagače.

Dubai je u ožujku uspostavio pravni okvir za kripto s ciljem zaštite investitora i ‘dizajniranja međunarodnih standarda s mnogo opravdanih naloga‘ za upravljanje industrijom. Novoosnovano regulatorno tijelo za virtualnu imovinu u Dubaiju (VARA) dobilo je provedbene ovlasti u posebnim razvojnim i slobodnim zonama Emirata, osim Međunarodnog financijskog centra Dubai. Sada bankrotirana kripto mjenjačnica, FTX, među prvima je dobila istu licencu.

Drugi emirat, Abu Dhabi, došao je do nacrta preporuka za NFT trgovanje. Označili su NFT-ove kao intelektualno vlasništvo, a ne kao ‘određena ulaganja ili financijske instrumente‘ i omogućili multilateralne trgovinske instrumente (MTP) i virtualne skrbnike imovine (VAC) za upravljanje NFT tržištima.

Dubai je u srpnju pokrenuo Dubai Metaverse Strategiju, čiji je cilj bio pretvoriti Emirat u jedno od 10 najboljih svjetskih metaverse gospodarstava. Uključuje suradnju u istraživanju i razvoju kako bi se poboljšali gospodarski doprinosi metaversea, koristeći akceleratore i inkubatore za privlačenje tvrtki i projekata iz inozemstva, i pružanje podrške u metaverznom obrazovanju namijenjenom programerima, kreatorima sadržaja i korisnicima.

Zemlja je čak otvorila svoj prvi grad u metaverzumu. Nazvan Sharjahverse, opisan je kao ‘fotorealistički, fizički točan‘ metaverzum koji obuhvaća površinu emirata od 1.000 četvornih milja. Virtualni grad podržat će lokalni turizam i potencijalno stvoriti nova metaverse radna mjesta.

Sve u svemu, 2022. godina nije bila tako loša u smislu prijateljske regulacije. A 2023. I 2024. bit će još zanimljivija, s utrkom do prvog sveobuhvatnog kripto okvira u SAD-u i potencijalnom liberalizacijom u Hong Kongu i Južnoj Koreji.