Od lica s naslovnice do tjeralice: Tko je Sam Bankman-Fried?

Od dečka s naslovnice Forbesa do možda čak i tjeralice, to može biti putanja karijere Sama Bankman-Frieda, osnivača i bivšeg izvršnog direktora propale kripto mjenjačnice FTX.

Sam Bankman-Fried stekao je reputaciju spasitelja kripto industrije kada je ranije ove godine izvukao dvije platforme. Ali kada je FTX-u, mjenjačnici koju je suosnovao i vodio do petka, bio potreban spas, nitko nije mogao pokriti ‘rupu‘.

Poznat u financijskim krugovima po svojim inicijalima, SBF, postao je istaknuta i nekonvencionalna figura u industriji. Nosio je prepoznatljivu čupavu kosu, kratke majice i kratke hlače na nastupima na panelima s državnicima poput bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona i bivšeg britanskog premijera Tonyja Blaira, kao i supermodela Gisele Bündchen. Bankman-Fried također je brzo postao jedan od najvećih demokratskih donatora u Sjedinjenim Državama, dajući 5,2 milijuna dolara kampanji predsjednika Joea Bidena 2020. godine.

Tvrtka je u petak priopćila kako je podnijela zahtjev za dobrovoljni stečaj poglavlja 11, te je Bankman-Fried podnio ostavku na mjestu izvršnog direktora. Procjenjuje se da je FTX imao oko 1,2 milijuna registriranih korisnika. 30-godišnji poduzetnik napisao je na Twitteru u četvrtak ujutro da je ‘zajebao‘ i da je trebao bolje.

Prije samo nekoliko mjeseci, Bankman-Fried je proglašen Warrenom Buffettom za kriptovalute, sada povlači usporedbe s osuđenom prevaranticom Elizabeth Holmes. Tko je uopće Sam Bankman-Fried?

Rodom iz Kalifornije, postao je punoljetan u znanstvenom okruženju

SBF je rođen i odrastao u Golden Stateu, prema Yahoo! News 2021. godine. Odrastao je u akademskom okruženju, s roditeljima koji su bili profesori prava na Sveučilištu Stanford. I ta pozadina kao da je utjecala na njegovo razmišljanje. Njegova majka, Barbara Fried, rekla je za Yahoo da je njezin sin, kad je počeo čitati filozofa Dereka Parfita s 14 godina.

Njegova majka je rekla da je, kad je bio u sedmom ili osmom razredu, primijetila da plače jednog dana zbog svoje školske situacije.

- A on mi je rekao: ‘Mama, toliko mi je dosadno da ću umrijeti‘ - prisjetila se. SBF je također spomenuo probleme s kojima se suočio u razredu, žaleći se na previše strukture.

SBF je na MIT-u studirao od 2010. do 2014. godine, smjer fizika i minoriranje iz matematike. Ali i dalje mu je to iskustvo bilo neispunjeno.

- Ništa što sam naučio na fakultetu nije bilo korisno osim društvenog razvoja... S akademske strane, sve je to beskorisno... Škola jednostavno nije od pomoći za većinu poslova ... Svi znaju da je to istina... Neki ljudi nekako zapravo ne žele reći da je to istina, ali jednostavno jest - rekao je za Yahoo.

Ali mladi bistri student kaže da su ga na putu bogaćenja dovele lekcije naučene u studentskim domovima.

Na kraju je ušao u financijski svijet

Tijekom svog boravka na MIT-u stažirao je u Jane Street Capitalu, uglednoj tvrtki. I nakon koledža, radio je tamo puno radno vrijeme. No, 2017. godine otišao je, pokrenuvši trgovačku tvrtku Alameda Research. Zatim je osnovao FTX 2019. godine. Njegovo bogatstvo eksponencijalno je raslo u tom procesu, dosegnuvši u jednom trenutku 26 milijardi dolara, prema izvješćima.

Naučio je trgovati dionicama tijekom kratkog boravka u trgovačkoj tvrtki Jane Street u New Yorku prije nego što mu je dosadilo i odlučio je eksperimentirati s bitcoinom.

Primijetio je varijacije vrijednosti bitcoina na različitim kripto mjenjačnicama i počeo arbitrirati, kupujući bitcoin s mjesta koja ga jeftino prodaju i prodajući na drugim mjestima gdje se trgovalo za više.

Nakon mjesec dana skromne zarade, našao se s nekim prijateljima s fakulteta i pokrenuo trgovački posao.

Bankman-Fried tvrdio je da nije bilo lako i da su im trebali mjeseci usavršavanja tehnika kako prebaciti novac u banke i iz njih i preko granica. Ali nakon otprilike tri mjeseca, on i njegov mali tim osvojili su jackpot.

Do siječnja 2018. njegov je tim zarađivao milijun dolara svaki dan.

Sam Bankman-Fried postao je službeni milijarder 2021. godine, zahvaljujući svom sekundarnom i istaknutijem poslovanju, FTX-u. Kripto mjenjačnica izrasla je u drugu najveću na svijetu i titan industrije, s dnevnim volumenom trgovanja između 10 i 15 milijardi dolara.

Početkom 2022. godine FTX je procijenjen na 32 milijarde dolara.

Kult ličnosti

U radijskom intervjuu za BBC prošlog mjeseca, prisjetio se kako je bio zaokupljen pokretom ‘učinkovitog altruizma‘.

- Učinkovit altruizam je zajednica ljudi koji pokušavaju shvatiti koje praktične stvari možete učiniti sa svojim životom kako biste imali što veći pozitivan utjecaj na svijet - rekao je.

Dakle, kao što se Bankman-Fried prisjeća, odlučio je ući u bankarstvo kako bi zaradio što više novca kako bi ga vratio u dobre svrhe.

Sve to vrijeme, Bankman-Fried naizgled je oduševio svoje sljedbenike na Twitteru dajući uvid u njegov način života. Uglavnom spava na beanbagu pored stola u uredu.

U jednom tweetu u ranim jutarnjim satima je objavio kako ne može spavati te da se vraća u ured.

Bankman-Fried strastveni je gamer. A u nizu tweetova svojim gotovo milijun sljedbenika objasnio je zašto. Igranje timske fantazijske borbene igre League of Legends bio je njegov način da natjera svoj um da se isključi iz vođenja dvije tvrtke koje trguju milijardama dolara dnevno.

- Neki ljudi previše piju, neki kockaju. Ja igram LoL - rekao je.

Bankman-Fried također se predstavio gotovo kao kult ličnosti, postajući stalna prisutnost na Twitteru, konferencijskim pozornicama, podcastima, televiziji, tiskanim medijima i oglasima na ulici. Shvatio je da njegova otkačenost predstavlja razoružavajući kontrast u odnosu na ljude iz tradicionalnih financija, pa čak i kripto industrije.

Jake političke veze

SBF je dao više od 5 milijuna dolara Joeu Bidenu i grupama koje su ga podržavale tijekom njegove predsjedničke kampanje 2020. Rekao je da je motiviran Bidenovom ‘generičkom stabilnošću i procesom donošenja odluka‘. Njegov dobrotvorni rad uklapa se u njegovu vjeru u ono što se naziva ‘učinkovitim altruizmom‘.

Mnogi hardcore kripto entuzijasti smatrali su njegovu uvertiru Washingtonu izdajom temeljne misije kripta. To je postavilo pozornicu za njegovog najstrašnijeg protivnika, Changpenga Zhaoa, izvršnog direktora Binancea, suparničke kripto mjenjačnice, da ga slomi zapanjujućom i odlučnom brzinom.

Mnogi misle da je Bankman-Fried iskoristio popularnost i političke veze kako bi ustvrdio da bi Kongres trebao hitno usvojiti dvostranački prijedlog zakona u Senatu kojim bi se CFTC-u predao značajan nadzor centraliziranih kripto mjenjačnica, uključujući FTX, koji se smatra prijateljskijom alternativom Komisiji za vrijednosne papire i burze (SEC).

Sjednica je završila kada je mlađi brat Bankman-Frieda, Gabe, direktor Guarding Against Pandemics, lobističke organizacije, zahvalio se suradnicima na podršci u pitanjima pripravnosti za pandemiju i povukao kripto izvršnog direktora na poseban sastanak.

Za Bankman-Frieda, zakon bi pružio njegovom FTX brendu regulatorni blagoslov koji bi mu pomogao da razvije svoje poslovanje. Vjerovao je da će to uvesti val ulaganja tradicionalnih igrača preplašenih reputacijom divljeg zapada industrije.

Veze sa Celebrityima

FTX je imao podosta poznatih osoba koje su preuzele vlasničke udjele u tvrtki i/ili služe kao njezini globalni ambasadori. Među njima su bili: sportska legenda Tom Brady i njegova bivša supruga manekenka Gisele Bündchen, teniska zvijezda Naomi Osaka i košarkaški velikan Stephen Curry.

Bankman-Fried je masovno trošio na plasiranje FTX-a kao pouzdane investicijske platforme. Tvrtka je platila 135 milijuna dolara za prava imenovanja Miami Heat arene. Potpisao je ugovor s Major League Baseballom (MLB) da svoj logo stavi na dresove sudaca. Snimio je reklamu za Super Bowl s komičarem Larryem Davidom.

U međuvremenu, Bankman-Friedovi partneri bježe. Miami Heat i okrug Miami-Dade objavili su u petak da prekidaju svoj odnos s tvrtkom i traže novog partnera za prava na imenovanje za arenu. Crypto Council for Innovation, vodeća skupina za lobiranje u kripto industriji, objavila je da je prihvatila ostavku američke podružnice FTX-a. A tim koji stoji iza FTX Future Funda, jednog od njegovih filantropskih nastojanja, rekao je u otvorenom pismu da odustaje od rada.

I tako kripto milijarder više neće moći nositi tu ​​titulu nakon procijenjenog pada njegovog osobnog bogatstva od 94 posto preko noći, prema Bloombergovom indeksu milijardera.