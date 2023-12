Osnivač Binancea CZ mora ostati u SAD-u do izricanja presude u veljači

Osnivaču Binancea Changpeng ‘CZ’ Zhaou naređeno je da ostane u SAD-u do izricanja presude u veljači, a savezni sudac utvrdio je da postoji prevelik rizik od bijega ako se bivšem izvršnom direktoru kripto mjenjačnice dopusti povratak u Ujedinjene Arapske Emirate.

Dana 7. prosinca, sudac okružnog suda u Seattleu Richard Jones naredio je Zhaou da ostane u SAD-u do datuma izricanja presude 23. veljače 2024. godine. Prijeti mu do 18 mjeseci zatvora nakon što je 21. studenog priznao krivicu za pranje novca i pristao da se neće žaliti ni na jednu potencijalnu kaznu do te duljine.

- Optuženi ima ogromno bogatstvo i imovinu u inozemstvu, i nema veze sa SAD-om - napisao je Jones, slažući se s ranijim argumentima saveznih tužitelja koji su rekli da neće moći osigurati njegov povratak u UAE.

- Njegova obitelj živi u UAE i čini se da ima povlašteni status u UAE. U tim okolnostima Sud smatra da optuženik nije dokazao jasnim i uvjerljivim dokazima da nije vjerojatno da će pobjeći - dodao je Jones.

6. prosinca Jones je prihvatio Zhaovo priznanje krivnje podneseno gotovo dva tjedna ranije, ali nije odlučio o zahtjevu federalnog tužitelja da mu se onemogući povratak u Dubai, gdje živi.

Zhao je trenutno na obveznici od 175 milijuna dolara, za koju je Jones rekao da se čini da se uglavnom sastoji od imovine izvan dosega vlade.

Dodao je da uvjeti obveznice dopuštaju Zhaou da slobodno putuje u SAD-u i dopušta njegovoj obitelji da ga posjećuje.

U studenom su se Binance i Zhao nagodili s američkim regulatorima za 4,3 milijarde dolara i priznali da su vodili nelicencirani posao prijenosa novca i prekršili Zakon o bankovnoj tajnosti. Nagodba je dovela i do toga da Zhao da ostavku s mjesta izvršnog direktora.