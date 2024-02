Propale kriptomjenjačnice Celsius i FTX počele vraćati novac vjerovnicima

Proteklih se nekoliko godina uistinu mnogo piše o uspjesima koje doživljavaju kriptovalute, ali nažalost i o propastima, prevarama i drugim predrasudama koje prate ovaj oblik imovine. Neke od najpopularnijih koje su bankrotirale ili propale zasigurno su Celsius i FTX.

Upravo je Celsius ovih dana izašao iz bankrota u SAD-u te bi trebao započeti s distribucijom tri milijarde dolara vrijednih kriptovaluta i fiat sredstava vjerovnicima, zajedno s pokretanjem nove tvrtke za rudarenje bitcoina. U priopćenju za 31. siječnja, kripto zajmodavac je rekao da nakon izlaska iz stečaja nastaje Ionic Digital, bitcoin rudarska tvrtka kojom upravlja Hut 8, a na čelu s glavnim komercijalnim direktorom Mattom Prusakom.

Celsius je rekao da će Ionic Digitial nastaviti isporučivati povrate vjerovnicima, a njegovim dionicama se očekuje da će se javno trgovati nakon što se dobiju potrebna odobrenja. Oko 98 posto vjerovnika Celsiusa složilo se s planom za izlazak iz stečaja, koji dolazi više od 18 mjeseci nakon što je pauzirao povlačenja u lipnju 2022. i podnio zahtjev za stečaj mjesec dana kasnije.

Iz Celsiusa su izjavili da su povećali količinu kriptovaluta koja je dostupna za distribuciju vjerovnicima za oko 250 milijuna dolara kroz pretvaranje altcoina u bitcoin ili ethereum i kroz prethodne nagodbe. U sudskom podnesku, Celsius je rekao da će ugasiti svoje operacije i ukinuti svoje mobilne i web aplikacije do 28. veljače, s distribucijom vjerovnicima putem PayPala, Venma i Coinbasea, koji su neki vjerovnici objavili na X-u pokazujući obrazac za potraživanja.

– Svi su pretpostavili da će Celsius potpuno nestati kao i drugi kripto zajmodavci koji su otprilike u isto vrijeme prijavili bankrot. Naš izlazak iz stečaja kulminacija je izvanrednog timskog napora – rekli su David Barse i Alan Carr, članovi posebnog odbora koji je vodio Celsius kroz bankrot.

U vrijeme kad je Celsius pauzirao povlačenja, tvrtka je tvrdila da je to stavlja u bolju poziciju da s vremenom poštuje svoje obveze povlačenja nakon što je cijena njezinog izvornog tokena, celsiusa (CEL), strmoglavo pala 2022. godine. Bankrot je doveo do nagodbe Celisusa u iznosu od 4,7 milijardi dolara sa Saveznom trgovinskom komisijom, zajedno s nagodbama s Ministarstvom pravosuđa, SEC-om i CFTC-om.

Njegovog bivšeg izvršnog direktora, Alexa Mashinskyja, savezni su tužitelji uhitili i optužili za razne financijske prijevare, manipuliranje cijenom CEL-a i obmanjivanje korisnika Celsiusa. Mashinsky se izjasnio da nije kriv i pušten je uz jamčevinu od 40 milijuna dolara do suđenja u rujnu.

Stopostotni povrat

No nije samo Celsius taj koji se treba suočiti s problemima iz svoje prošlosti. Propala kripto mjenjačnica FTX trebala bi u potpunosti vratiti cijeli izgubljeni iznos svojim klijentima i vjerovnicima nakon što je propast tvrtke prije više od godinu dana ostavila mnoge pojedince u gubicima koji su iznosili milijarde dolara.

S obzirom na svoje optimistične projekcije, tim koji nadzire bankrot također je odustao od planova za potencijalno ponovno pokretanje mjenjačnice. Tijekom sudskog saslušanja u srijedu, odvjetnik FTX-a Andrew Dietderich rekao je sucu koji nadzire slučaj da 100 postotna otplata još uvijek nije jamstvo, već dostižan cilj.

– Između nas i tog rezultata stoji još velik posao i rizik. Ali vjerujemo da je cilj nadohvat ruke i imamo strategiju za njegovo postizanje – naglasio je.

U ovom slučaju, potpuni oporavak značio bi potpuno vraćanje duga klijentima na temelju vrijednosti njihove kripto imovine u dolarima u vrijeme kada je tvrtka propala, kako je presudio američki stečajni sudac John Dorsey.

To bi se moglo pokazati razočaravajućim za neke kripto trgovce, s obzirom na to da je dolarska vrijednost kriptovaluta koju su držali na FTX-u u to vrijeme vrijedila manje od polovine onoga što bi bila danas.

– Mnoga od tih potraživanja temelje se na valutama čija je vrijednost dramatično pala u tom burnom razdoblju koje je dovelo do datuma peticije – istaknuo je Kris Hansen, odvjetnik Odbora vjerovnika FTX-a.

Dietderich je dodao da savjetnici za restrukturiranje još moraju pregledati milijune zahtjeva podnesenih protiv FTX-a kako bi utvrdili koji su legitimni.

Travis Kling, čelnik upravitelja fondova koji je izgubio svoju imovinu unutar FTX-a, rekao je da su obećanja povrata veća nego što je očekivao, ali još uvijek ni približno toliko pozitivna koliko su mogla biti.

Što se tiče ponovnog pokretanja mjenjačnice, dužnici su zaključili da bi bilo preskupo i riskantno pokušati spasiti profitabilan posao od onoga što je gospodin Bankman-Fried ostavio.