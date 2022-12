Sam Bankman-Fried posudio 43 milijuna dolara izvršnom direktoru The Blocka

FTX saga nastavlja se neočekivano raspletati. Prema izvješću Axiosa, kripto medijska tvrtka The Block imala je koristi od tri višemilijunska kredita bivšeg izvršnog direktora FTX-a Sama Bankman-Frieda u posljednjih godinu i pol dana. Zajmovi su izravno dani izvršnom direktoru Blocka Michaelu McCaffreyju, koji ih, čini se, nije otkrio nijednom drugom zaposleniku tvrtke.

Izvješće pokazuje da je McCaffrey dobio prvi zajam od 12 milijuna dolara u travnju 2021., drugi od 15 milijuna dolara u siječnju 2022., a treći od 16 milijuna dolara u proljeće 2022. Prva dva kredita korištena su, kako se izvješćuje, za restrukturiranje kompanije i jačanje njezine bilance. Barem dio trećeg kredita navodno je prebačen McCaffeyu za kupnju nekretnine na Bahamima. Sam McCaffrey izjavio je da su prva dva kredita korištena za ‘jačanje poslovne pozicije‘ na Twitteru. Nije potvrdio postojanje trećeg kredita.

McCaffrey je najavio svoju ostavku na mjestu izvršnog direktora tvrtke i jedinog člana uprave nedugo nakon objave izvješća Axiosa. Zamijenio ga je bivši direktor prihoda Bobby Moran.

- Nitko u Blocku nije imao saznanja o ovom financijskom aranžmanu osim Mikea - tvrdio je Moran u javnom priopćenju. Moran je naznačio da mu je McCaffrey objavio kredite tek nešto prije 24. studenog.

- Da sam znao za to, ne samo da bih to prozvao i osporavao, već bih pozvao na hitnu promjenu vodstva. Ostavimo li po strani krah FTX-a, nema opravdanja za njegovu obmanu i nepoštivanje 160 ljudi koji rade u Blocku - rekao je urednik The Blocka Frank Chaparro. Ostali članovi tvrtke izrazili su slične stavove.

Uvjeti ugovora između McCaffreyja i Bankman-Frieda još uvijek nisu jasni.

- Nismo vidjeli dokaze da je Mike ikada nastojao nepravilno utjecati na redakciju ili istraživačke timove, posebno u njihovom izvještavanju o SBF-u, FTX-u i istraživanju Alamede - rekao je Moran u svojoj izjavi.

The Block je nedavno objavio dvosatni intervju između Chaparra i Bankman-Frieda. Chaparra je kripto zajednica pohvalila zbog strogog, nepopustljivog odnosa prema osramoćenom osnivaču mjenjačnice.