Satoshi Nakamoto razotkriven? Novi dokumentarni film tvrdi da otkriva najveći misterij bitcoina

Nadolazeći dokumentarac HBO-a koji obećava nove detalje o identitetu pseudonimnog kreatora bitcoina Satoshija Nakamota izazvao je pomutnju u kripto zajednici, gdje veterani industrije uzbuđeno nagađaju za koga bi film mogao tvrditi da je izumio prvu kriptovalutu na svijetu.

Dokumentarac, ‘Money Electric: The Bitcoin Mystery’, bit će objavljen 8. listopada, a bavit će se još uvijek spornim pitanjem tko je zapravo izmislio bitcoin, jesu li to pojedinac ili se radi o više ljudi, te o značajnom utjecaju koji je od tada imao na globalnu ekonomiju. Film je režirao Cullen Hoback, a izvršni producent je među ostalima redatelj filma The Big Short Adam McKay.

Trailer objavljen u četvrtak uvelike se fokusira na intervjue s Adamom Backom, britanskim cypherpunkom i kriptografom koji je bio jedan od prvih primatelja e-maila od Satoshija Nakamota još 2009. Dok se Back dugo smatrao potencijalnim kandidatom za Satoshija, odlučno je negirao da je stvorio bitcoin. Mnoštvo mailova između Backa i Satoshija objavljenih u veljači čini se da podupire tu tvrdnju.

Na X-u su dugogodišnji korisnici bitcoina razmjenjivali glasine o tome tko bi u dokumentarcu mogao biti identificiran kao Satoshi. Tvorac bitcoina nikada nije otkrio svoj identitet, a 2011. zadnji puta je napisao poruku.

Alex Thorn, voditelj istraživanja u Galaxyju, tvrdi da je čuo da film identificira Lena Sassamana kao Satoshija. Sassaman, američki kriptograf, pridonio je cypherpunk mailing listi na kojoj je Satoshi prvi put najavio bitcoin. Sassaman je počinio samoubojstvo u srpnju 2011. i dugo se smatrao održivim kandidatom za Satoshija.

U pragmatičnom, ali uglavnom neiznenađujućem obratu, većina nagađanja na internetu o potencijalu dokumentarca da otkrije Satoshijev identitet vrtila se oko toga je li onaj koga film identificira, ako itko, još uvijek živ. Novčanici povezani sa Satoshijem još uvijek drže oko 1,1 milijun bitcoina u vrijednosti od gotovo 67 milijardi dolara.

Iako ta sredstva nikada nisu premještena, moglo bi izazvati paniku na bitcoin tržištu ako se otkrije da je tako značajan dio ukupne ponude pod kontrolom jedne osobe koja je još uvijek živa.