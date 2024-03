SEC je pozvao tvrtke koje su imale posla s Ethereum Foundationom

Komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) izdala je sudske pozive tvrtkama koje su imale posla s Ethereum Foundationom, izvještava Fortune, pozivajući se na ljude upoznate s tim pitanjem.

Pojedinci iz tvrtki koje su primile sudske pozive rekli su da su upiti bili vrlo specifični za Ethereum Foundation. Osim toga, neke su tvrtke nedavno primile sudske pozive, dok su druge dobile svoje nakon što je ethereum prešao na sustav konsenzusa proof-of-stake (PoS) u rujnu 2022.

Fortune izvještava da su istrage regulatora također zahtijevale od tvrtki da dostave dokumente i financijske zapise koji se odnose na interakcije Ethereum Foundationa. Ethereum Foundation je neprofitna organizacija sa sjedištem u Švicarskoj koja razvija i upravlja ethereum blockchainom.

Potez SEC-a postavlja pitanja o tome je li to dio šireg pritiska da se ethereum klasificira kao vrijednosni papir, što bi moglo uništiti nade da će regulator odobriti spot ethereum ETF-ove u nadolazećim mjesecima.

Regulator je odgodio odluku o odobrenju nekoliko spot ethereum ETF-ova, obavijestivši Van Eck u srijedu da je to posljednji kandidat čija je presuda odgođena do 23. svibnja. Iako su čelnici industrije isprva bili optimistični glede odobrenja spot ethereum ETF-ova 23. svibnja, neki su šanse da se to dogodi sveli na samo 28 posto.

Ubrzo nakon prelaska na proof-of-stake, predsjednik SEC-a Gary Gensler izjavio je da se tokeni u takvom sustavu konsenzusa mogu smatrati vrijednosnim papirima jer se ulagači oslanjaju na napore drugih da bi ostvarili profit.

SEC je već izgubio 2 slučaja protiv kripto tvrtki na sudu, Ripplea i Grayscalea. Ako regulator nije mogao dokazati da je XRP vrijednosni papir, zasigurno isto neće moći dokazati za ethereum. Regulatorna agencija još je u sudskom postupku s Coinbaseom, najvećom američkom kripto mjenjačnicom, te će vrlo vjerojatno izgubiti i taj slučaj.