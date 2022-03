Tržište kriptovaluta se nalazi na prijelomnim razinama. Uskoro ćemo svjedočiti jesu li jači bikovi ili medvjedi

Kripto tržište od studenog nalazi se u padajućem trendu. Otkako je bitcoin 10. studenog prošle godine dosegnuo vrhunac od 69 tisuća dolara, a ukupno tržište vrijednost od preko 3 bilijuna dolara, uslijedio je pad od gotovo 50 posto. Je li petomjesečnom padu konačno kraj i hoće li se bitcoin vratiti na razine od 50, 60 tisuća dolara i više?

S početkom proljeća situacija se poboljšala. No, u kriptu narativ uvijek prati cijenu i naravno sve treba uzeti s dozom skepticizma. Sigurno je utvrditi da se kripto tržište nalazi u fazi konsolidacije s naznakom oporavka. Svakom trendu dođe kraj, baš kao što postoji izreka `Trend is your friend, until the end`.

Tržište se sada nalazi na prijelomnim razinama. Borba bikova i medvjeda sve je intenzivnija. Uskoro ćemo se svjedočiti koja je strana jača.

Volatilnost je u kriptu oduvijek bila prisutna, ne nedostaje je niti u današnjim vremenima. Pad od 50 posto nije prvi, a vjerojatno ni posljednji koji će se dogoditi. Dok se na tradicionalnim tržištima kapitala pad od 20 posto interpretira kao bear market i kriza, u kriptu takvi pomaci smatraju se potpuno normalom pojavom.

Kripto je dobro podnio rat

No promatrajući kakav je sentiment vladao na kripto tržištu u posljednjih pet mjeseci, dodajući i nesigurno makro okruženje, prisutan je bio strah i mišljenje mnogih da se nalazimo u bear marketu i da će uslijediti još veći pad. Teoriju o četverogodišnjem ciklusu, koja se oslanja isključivo na prepolovljavanje, odnosno halving, sada možemo u potpunosti otpisati. Fokusirajući se više na stranu ponude, a zanemarujući potražnju, pogrešna je metodologija.

Početkom ruske invazije na Ukrajinu, fascinantno je bilo za vidjeti koliko je kripto snažno podnio takav nemili događaj. Naravno uslijedio je pad, no bio je vrlo umjereno izražen, za pojmove volatilnosti u kriptu.

Dok su u medijima počeli kolati naslovi kako će kriptovalute biti savršeno sredstvo za Rusiju i njezine oligarhe u izbjegavanju nametnutih sankcija, kripto zajednica pokazala je svoju humanitarnu stranu i donirala više od 100 milijuna dolara. Ubrzo su stručnjaci opovrgnuli nagađanja i argumentirali zašto kriptovalute uopće nisu dobro sredstvo za bilo kakve nezakonite radnje. Ograničenja i prepreke su brojne, od nedostatka likvidnosti, transparentnosti blockchaina, veličine tržišta do analitičke sposobnosti nadležnih agencija za raskrinkavanje kriminala.

Nedavno je u intervjuu za Lider Ante Žigman, predsjednik Uprave Hanfe, izjavio kako hrvatski investitori prilično dobro raspoznaju rizike koji im prijete od kriptoimovine, te da je promet u kripto mjenjačnicama pao 24 posto u prva dva mjeseca. Nadodao je kako skrbničke usluge digitalnih novčanika bilježe stagnaciju iznosa, koji iznose oko 89 milijuna kuna, a broj se korisnika smanjuje.

Electrocoin bilježi rast

Kako bismo dobili najbolju sliku i dojam kakva je situacija na kripto tržištu u Hrvatskoj kontaktirali smo domaće kripto mjenjačnice Electrocoin i Bitcoin Store. Na pitanje jesu li zabilježili pad u broju korisnika i volumenu trgovanja u siječnju i veljači obje mjenjačnice dale su nam konkretne odgovore.

- Na Electrocoinovoj mjenjačkoj platformi ne samo da nije zabilježen pad prometa, nego čak bilježimo i značajan rast u odnosu na prethodne mjesece. U siječnju smo, u odnosu na prosinac 2021., evidentirali rast prometa od čak +35,6 posto, dok je rast prometa u veljači iznosio +7,8 posto (u odnosu na siječanj te prilagođeno dužini veljače). Vrijedi spomenuti i kako, analizirajući aktualne podatke prometa naše platforme, za mjesec ožujak procjenjujemo nastavak trenda rasta prometa na +15 posto - rekli su nam iz Electrocoina.

- Bitcoin Store je zabilježio blagi pad volumena trgovanja i korisnika skrbničke usluge digitalnog novčanika, ali ne i broj registriranih korisnika koji i dalje ima uzlaznu putanju s obzirom na pandemiju koronavirusa te iznimno napetu geopolitičku situaciju u svijetu - izjavili su iz Bitcoin Storea.

Važno je napomenuti kako sama informacija i podatak o stagnaciji skrbničke usluge digitalnih novčanika uopće ne mora biti loša vijesti. Upravo naprotiv, jer korisnici postaju educiraniji i svoje kriptovalute odlučuju čuvati na self-custodial novčanicima. Iako nemamo takav podatak, jer ne znamo radi li se o konvertiranju kriptovaluta za kune ili o povlačenju na samo-skrbničke novčanike, sam odljev kriptovaluta s kripto mjenjačnica interpretira se kao bullish znak.

Korekcija tržišta je bila očekivana

Uz upit o broju korisnika i prometu, zamolili smo ih da ukratko prokomentiraju stanje na kripto tržištu.

- Ako se pažljivo analiziraju vidljivi pokazatelji trenutačnog kretanja globalnog tržišta kriptovaluta, može se zaključiti kako čak niti zbivanja prouzrokovana krizom u Ukrajini nisu ostavila značajne posljedice na stanje tržišta kriptovaluta. Uzevši u obzir rekordan rast gotovo svih kriptovaluta koji se dogodio tijekom 2021., korekcija tržišta kriptovaluta svakako je bila očekivana. Kroz prva tri mjeseca 2022., trgovanje se kriptovalutama odvija u okviru od +/- 30 posto njihove ukupne vrijednosti, što se smatra itekako stabilnim trendom trgovanja - odgovorili su iz Electrocoina.

- Tržište kriptovaluta je trenutno u razdoblju konsolidacije, koje uvijek dolazi nakon velikog rasta cijena koje je tržište kriptovaluta doživjelo posljednjih godinu dana. To znači da se volatilnost cijene smanji te samim time i volumen trgovanja jer investitori čekaju `sa strane` dok se ne pokaže novi smjer kretanja cijene. - rekli su iz Bitcoin Storea.

Za kraj navodimo njihovu izjavu koja je na neki način `disclaimer` i poziv na DYOR (do your own research) i due diligence.

- Bitno je napomenuti da ne postoji 'sigurna' investicija te da sve investicije na bilo kojem tržištu kapitala nose sa sobom neku razinu rizika. S obzirom na to da su kriptovalute relativno novi način za ulaganje samim time investitori se moraju educirati o ovoj vrsti digitalne imovine kako bi znali sve prednosti i rizike koje one donose – poručili su iz Bitcoin Storea.