Sukob izvršnih direktora dviju najvećih kripto mjenjačnica

Kuha se sukob između dva najveća kripto whalea. Osnivač i izvršni direktor Binancea Changpeng ‘CZ’ Zhao otkrio je u nedjelju da će njegova tvrtka likvidirati svoju izloženost FTX-ovom FTT tokenu, primljenog kao dio Binanceovog kapitalnog udjela u FTX-u prošle godine.

Na Twitteru je Zhao zadirkivao da je do likvidacije došlo zbog ‘nedavnih otkrića’ i uvjeravao svoje sljedbenike da uklanjanje Binanceove izloženosti FTT tokenu nije učinjeno kao potez protiv njegove konkurencije. Međutim, izvršni direktor FTX-a Sam Bankman-Fried nije to tako vidio.

- Konkurent nas pokušava napasti lažnim glasinama. FTX je u redu. Imovina je u redu - utvrdio je, objašnjavajući da njegova mjenjačnica nije investirala imovinu svojih klijenata, te da je obrađivala sva povlačenja i da će to nastaviti činiti.

Iako je vrijednost FTT tokena koje drži Binance nepoznata, mjenjačnica je primila ukupno 2,1 milijardu dolara u Binance USD (BUSD) i FTT-u od svog izlaska iz FTX kapitala prošle godine. Jučer je Zhao potvrdio da je transakcija FTT tokena, procijenjena na 584 milijuna, samo dio ukupnog FTT fonda mjenjačnice. Samo to je ekvivalentno 17,2 posto ukupnog FTT-a u optjecaju.

Postoji nekoliko mogućih razloga zašto je Zhao odlučio smanjiti Binanceovu FTT izloženost. Najistaknutije je nedavno otkriće da bi se trgovačka tvrtka Alameda Research, povezana s FTX-om, mogla suočiti s financijskim poteškoćama, prema bilanci koja je procurila s CoinDeska. Dokument je pokazao da je od 30. lipnja Alameda držala više od 14,6 milijardi dolara imovine naspram 7,4 milijarde dolara obveza. Međutim, budući da se većina imovine tvrtke sastojala od visoko nelikvidnih tokena kao što su FTT, SRM, MAPS i OXY, izazvalo je sumnje može li Alameda otplatiti svoje dugove.

Osim toga, promatrači kao što je Dirty Bubble Media tvrdili su da FTT token, koji čini značajan dio Alamedine i FTX-ove bilance, ima jako prenapuhanu vrijednost. Objašnjavaju da su korištenjem flywheel shemom Alameda i FTX stvorili iluziju potražnje, podižući cijenu FTT-a i dopuštajući objema stranama da uzmu velike zajmove naspram svojih udjela u FTT-u. Međutim, sada kada se čini da je Alameda Research ostala bez novca, što dokazuje nedavno procurila bilanca, FTT flywheel je pod pritiskom.

Kao odgovor na te optužbe, izvršna direktorica Alameda Research Caroline Ellison zanijekala je da je njezina trgovačka tvrtka u tako teškom stanju. Na Twitteru je ustvrdila da je procurila bilanca samo za podskup Alamedinih korporativnih subjekata, dodajući da tvrtka posjeduje dodatnu imovinu vrijednu 10 milijardi dolara.

Osim toga, Ellison je odgovorila na Zhaovu namjeru da proda Binanceovu FTT izloženost ponudivši kupnju svih tokena svoje tvrtke po 22 dolara po komadu. Postavlja se pitanje: Zašto Alameda ne želi da FTT padne ispod 22 dolara? Mnogi su nagađali da je to zato što je dobar dio Alamedinih obveza osiguran FTT-om. Tvrtka bi se mogla početi suočavati s zahtjevima za maržom na svoje kredite ako FTT padne znatno ispod 22 dolara. S druge strane, Ellison je jednostavno mogla odabrati 22 dolara za svoju ponudu za otkup jer je to cijena po kojoj je token trgovao u vrijeme njezina tweeta.

Bez obzira na to, čini se da Zhao vjeruje da rizik držanja FTT-a sada nadmašuje potencijalne nagrade. Bez obzira je li Zhao to namjeravao ili ne, Bankman-Fried i šira kripto zajednica njegove su postupke doživjeli kao neprijateljski napad.

Mogu li ili ne ova dva kripto kita ostaviti svoje razlike po strani i pronaći rješenje svoje trenutne svađe? Situacija će vjerojatno značajno utjecati na kripto prostor u budućnosti.

Kripto hladni rat

Ako Bankman-Fried i Zhao ne mogu uskoro riješiti svoje nesuglasice, to bi moglo rezultirati dugotrajnim sukobom između dvije najveće kripto mjenjačnice.

Zhao je u svojoj prvoj najavi jasno dao do znanja da želi eliminirati Binanceovu izloženost FTT-u na način koji ‘minimizira utjecaj na tržište’. Ako doista nema skriveni motiv za svoj potez, imalo bi smisla prihvatiti Ellisonovu ponudu da otkupi FTT poziciju za 22 dolara po tokenu. Hoće li Zhao odlučiti prodavati FTT na over-the-counter (OTC) način, umjesto izravno na tržištiu? To će dobro pokazati njegove prave namjere.

Međutim, kako je lopta u potpunosti u Zhaovom terenu, on nema obvezu prihvatiti najpovoljniji ishod za Alamedu i FTX. Od samog početka, Binance je nedvojbeno u jačoj poziciji, mjenjačnica ima najlikvidnija kripto tržišta na svijetu kao i najviše korisnika.

Unatoč prošlim kontroverzama, Zhaova javna percepcija danas je puno bolja od Bankman-Friedove. Nedavne rasprave o kripto regulaciji, uključujući lošu izvedbu u debati na Bankless podcastu s izvršnim direktorom ShapeShifta Erikom Voorheesom, utjecale su na imidž izvršnog direktora FTX-a.

Ako je Zhao odlučio prodati Binanceov FTT, to bi vjerojatno uzrokovalo kratkoročnu volatilnost i prisililo FTX ili Alamedu da otkupe iznos kako bi podigli cijenu tokena. Međutim, s trenutačnim informacijama koje su nam pri ruci, čini se malo vjerojatnim da bi to samo po sebi nanijelo ozbiljnu štetu. Veća briga za FTX je tržišna percepcija takvog događaja. Ako dovoljno vlasnika FTT-a i klijenata FTX-a izgubi povjerenje u mjenjačnicu i njezin token, to bi moglo uzrokovati bank run, što bi rezultiralo mnogo lošijom situacijom.

Međutim, ono što FTX i njegovi povezani subjekti imaju, a nedostaje Binanceu su vladine i regulatorne veze. Bankman-Fried ima mnogo bolji odnos s regulatorima i dužnosnicima američke vlade od Binancea. Prethodno je svjedočio pred Kongresom i predvodio napore za izradu nacrta kripto regulative u Washingtonu. Izvršni direktor FTX-a također se predstavio kao neobični altruist koji planira donirati ogromne većinu svog bogatstva u dobrotvorne svrhe. Ovaj se imidž dobro pokazao kod bogate elite, zaradivši mu mjesto na nekoliko naslovnica časopisa, pa čak i publiku s dobro povezanim Billom Clintonom i Tonyjem Blairom na FTX-ovoj kripto konferenciji na Bahamima ranije ove godine.

Suprotno tome, Binance se donedavno borio s regulatorima u SAD-u i inozemstvu. Tijekom 2021. tvrtka je morala ukloniti proizvode sa svoje platforme u nekoliko jurisdikcija kada je prekršila lokalne zakone. U Maleziji je vlada čak naredila potpunu zabranu Binancea, naloživši mjenjačnici da onemogući svoju web stranicu u zemlji. Na drugom mjestu, Ministarstvo pravosuđa SAD-a zatražilo je dokumente od Zhaoa i drugih rukovoditelja Binancea u vezi s provjerama protiv pranja novca i pitanjima usklađenosti rukovanja komunikacijama. Ranije ove godine, izvješće Reutersa navodi da je Binance dopustio obradu više od 2,35 milijardi dolara kriminalnih sredstava kroz svoju razmjenu između 2017. i 2021.

Iako Zhao trenutno može imati prednost, veze Bankman-Frieda mogle bi preokrenuti ploču ako trenutna svađa prerasta u pravi sukob. Iako su obje strane izrazile želju za zajedničkom suradnjom, još nije jasno hoće li svoje razlike moći ostaviti po strani za dobrobit šireg kripto ekosustava.