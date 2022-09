Suosnivač Lune Do Kwon postao bjegunac, traže ga u 195 zemalja

Tužitelji u Seulu potvrdili su kako je suosnivač Terraform Labsa, Do Kwon, dodan na Interpolov red notice, čime je praktično postao traženi bjegunac u 195 zemalja. Bloomberg je prvi izvijestio novost, a tužitelji su od tada potvrdili vijest.

Ured tužitelja južnog okruga Seula priopćio je 19. rujna da je pokrenuo proces dodavanja Kwona na popis traženih osoba međunarodne policijske organizacije, zaoštravajući potjeru za središnjom figurom iza propalog terra blockchaina.

Vlasti diljem svijeta istražuju Kwona i Terraform Labs otkako je UST stablecoin izgubio paritet prema dolaru u svibnju u događaju 'brisanja' vrijednog 40 milijardi dolara koji je potresao već klimavo tržište kriptovaluta. Kwon i Terraform Labs otputovali su iz Južne Koreje u Singapur uoči kolapsa, ali singapurska policija izvijestila je 17. rujna da je pobjegao iz zemlje. Kwon je tog dana na Twitteru rekao svojim sljedbenicima da nije u bijegu, što su južnokorejski dužnosnici kasnije opovrgnuli.

- U procesu smo obrane u više jurisdikcija, držali smo se iznimno visoke ljestvice integriteta i radujemo se pojašnjenju istine u sljedećih nekoliko mjeseci - napisao je Kwon.

Slučaj protiv Kwona

Iako se Kwonovo ime nije pojavilo na Interpolovoj web stranici, jučerašnja vijest najjasniji je znak do sada da bi se 31-godišnji stipendist Stanforda mogao suočiti sa zatvorskom kaznom zbog terrinog spektakularnog kolapsa.

Tužitelji žele razgovarati s Kwonom i još pet osoba povezanih s Terraform Labsom zbog navodnog kršenja zakona o tržištima kapitala, a rekli su i da se optužbe odnose na financijske gubitke koje su pretrpjeli tisuće investitora.

Južnokorejska policija istraživala je Kwona pod sumnjom za poreznu prijevaru i vođenje Ponzi sheme nakon što je terra propala, a suočava se i s kolektivnim tužbama u Koreji i SAD-u. U lipnju je SEC počeo istraživati kako Terraform Labs plasira svoj vodeći proizvod usred rasprava o tome jesu li Kwon i njegova tvrtka obmanuli ulagače u označavanje UST-a kao stablecoina. Međutim, zasad nije jasno kako tužitelji planiraju iznijeti svoj slučaj protiv Kwona i u kojoj mjeri je prekršio zakon.

Koji god slučaj čeka Kwona, trebat će pravno zastupanje. Budući da je luna pretrpjela gotovo 100 postotni kolaps u svibnju, postavljena su pitanja o Kwonovom financijskom zdravlju. Iz Luna Foundation Guarda sjetno su izjavili da je potrošio količinu bitcoina vrijednih više od milijardu dolara na pokušaj spašavanja UST-a, što bi organizaciji ostavilo oko 80 milijuna dolara u bitcoinu i drugoj digitalnoj imovini. Trenutni tokenski udjeli i druge rezerve djelomično su nejasne zbog neprovidnosti ostalih aktivnosti, ali originalni terra i terra 2.0 blockchaini zajedno vrijede oko 2,2 milijarde dolara, prema podacima CoinGecka.

Terrin domino efekt

Iako je Kwonova sudbina još uvijek nepoznata, velika je vjerojatnost da će vlasti postavljati njegov primjer zbog razmjera terrinog kolapsa. Incident je izazvao velik pad na kripto tržištu koje je pogodilo Three Arrows Capital i niz nekad velikih kripto zajmodavaca, ali mali ulagači bili su vjerojatno najveći gubitnici.

Terraform Labs uspješno je okupio publiku koji su se nazivali 'lunaticsima', hvaleći Kwona kao otvorenog junaka projekta kada je cijena njegove lune ekstremno rasla. Ali nakon što se blockchain srušio i investitori su počeli gubiti životnu ušteđevinu (a u nekim slučajevima i njihove živote), Kwon je postao kripto državni neprijatelj broj jedan, postavljajući pozornicu za trenutnu potjeru.

Dok kripto tržište još uvijek pati zahvaljujući terrinom padu i slabim makroekonomskim uvjetima, regulatori primaju na znanje kako spriječiti ponavljanje kolapsa UST-a u budućnosti. Zakonodavci su prošlog tjedna iznijeli nacrt zakona kojim bi se uvela zabrana algoritamskih stablecoina sličnih UST-u, potencijalno prijeteći drugim decentraliziranim alternativama poput makerdao-ovog DAI-a. Kripto prostor je tijekom svoje 13-godišnje povijesti zabilježio bezbroj projekata koji su rasli i padali, ali nijedan nije privukao toliko regulatorne pozornosti kao terrin neuspjeh. To je loš znak za Kwona i Terraform Labs, a to bi mogao biti katalizator koji dovodi do strože kontrole prostora u godinama koje dolaze.

Kwonovo moguće uhićenje nije prošlo nezapaženo na tržištu. Lunc (ticker za izvornu LUNA) i novi luna token koji pokreće Kwonov drugi pokušaj terra blockchaina pali su nakon vijesti tužitelja, ali zanimljivo je da su, jučer oboje trgovali u 'zelenom'. Lunc je skočio 26,4 posto zbog interesa za novo porezno sagorijevanje projekta od 1,2 posto, dok je luna porasla za 7,8 posto, prema podacima CoinGecka. Ipak, malo je vjerojatno da će rast cijena danas olakšati Kwonov um. Iako nije krio ponos zbog vala rasta lune ranije ove godine, s globalnom policijskom potjerom s kojom se treba boriti, vjerojatno je pošteno pretpostaviti da je okupiran većim stvarima od 'zelenih svijeća' u ovom trenutku.

Kwon je prekinuo šutnju o razvoju Interpola u nizu tweetova, rekavši da 'piše kod' u svojoj spavaćoj sobi.

Dodao je, da se njegovo ime još uvijek ne pojavljuje na Interpolovoj internetskoj stranici. Također je rekao da ulaže nula napora da se sakrije.