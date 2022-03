Suosnivač Ripplea podržava kontroverznu kampanju za prebacivanje bitcoina na proof-of-stake

Nekoliko ekoloških skupina, uključujući Greenpeace USA, Radnu skupinu za okoliš, kao i lokalne aktivističke organizacije, osnovale su konzorcij za pokretanje kampanje u kojoj se ističe utjecaj bitcoina na okoliš. Prema Bloombergu, inicijativa, nazvana Change the Code, Not the Climate, objavljivat će reklame u velikim medijima kao što su New York Times, Politico i The Wall Street Journal.

Cilj je uvjeriti bitcoin zajednicu da izmijeni postojeći kod mreže i ukloni svoj konsenzusni algoritam proof-of-work (PoW), koji zahtijeva od rudara da riješe komplicirane probleme za potvrđivanje transakcija, u korist mehanizma ekološki zelenijeg proof-of-stake algoritma (PoS).

Prema Cambridge Bitcoin Indeksu potrošnje električne energije, bitcoin mreža koristi oko 136 teravatsati, što je više od Norveške ili Ukrajine. Za pet godina bitcoin bi mogao potrošiti onoliko energije koliko i Japan, rekao je suosnivač Ripplea Chris Larsen u intervjuu za Bloomberg.

Ethereum, druga po veličini kriptovaluta, trenutno se oslanja na PoW, međutim, usred je prelaska na PoS, što bi, prema nekim procjenama, moglo rezultirati smanjenjem ukupne potrošnje energije za 99,95 posto. Prema Larsenu, ako vodeća kriptovaluta povuče sličan potez, koji će zahtijevati soft ili hard fork, mogla bi riješiti navodni problem vodeće kriptovalute s ugljičnim otiskom.

- Sada s promjenom ethereuma, bitcoin je stvarno van serijski. Neki od novijih protokola - Solana, Cardano, izgrađeni su na niskoj energiji - rekao je Larsen za Bloomberg.

Larsen je također zanijekao da je kampanja Change the Code, Not the Climate anti-bitcoin usmjerena.

- Ako sam bio zabrinut za bitcoin kao konkurenta, vjerojatno najbolje što sam mogao učiniti je pustiti ga da nastavi tim putem. Ovo je samo neodrživ put - rekao je.

Larsen je nadalje otkrio da je odluka o financiranju kampanje djelomično došla zbog toga što je osjetio da bi se ulagači mogli okrenuti od bitcoina ako ne dođe do promjene, dodajući da želi vidjeti kako bitcoin i ethereum zajedno uspijevaju. Međutim, kampanja ima vrlo malu vjerojatnost da uspije i ostvari željeni učinak.

Utjecaj rudarenja bitcoina na okoliš predmet je rasprave već dugi niz godina, međutim, rastuća zajednica entuzijasta, uključujući rudare i programere, do sada je odbacila bilo kakve predložene promjene u sustavu koje je dizajnirao Satoshi Nakamoto, anonimni izumitelj bitcoina.