Tether smanjio pokriće u komercijalnim papirima za 50 posto

Tijekom nedavnog događaja na Twitter Spacesu na kojem se raspravljalo o stablecoinima i nedavnoj kripto volatilnosti, CTO Tethera Paolo Ardoino rekao je da je pružatelj najpopularnijeg stablecoina smanjio količinu komercijalnih papira koji služe kao pokriće za polovicu. Ardoino je također CTO kripto mjenjačnice Bitfinex.

- U posljednjih šest mjeseci tether je smanjio količinu komercijalnih papira za 50 posto. Sve što je smanjeno iz komercijalnih papira prebačeno je u američke obveznice. U sljedećih nekoliko tjedana imat ćemo novu potvrdu koja će pokazati da se ti komercijalni dokumenti dodatno smanjuju - kazao je Ardoino.

Komercijalni papir vrsta je vrijednosnice koju izdaju velike korporacije za plaćanje kratkoročnih dužničkih obveza poput inventara ili obračuna plaća.

Događaj na Twitteru uključivao je i druge članove kripto industrije, uključujući Samsona Mowa iz Jan3 i Adama Backa iz Blockstreama, između ostalih. Michael Soetaert, kandidat američkog Senata koji predstavlja Kansas, također je bio prisutan.

Tether (USDT) je najveći stablecoin u industriji po tržišnoj kapitalizaciji i navodno je potpomognut raznovrsnom financijskom imovinom.

Pokriće USDT-a uključivalo je kriptovalute, zajmove, korporativne obveznice, plemenite metale, gotovinu i novčane ekvivalente, prema tetherovom izvješću o transparentnosti.

Tetherova najnovija službena potvrda pokazuje da gotovina, novčani ekvivalenti, kratkoročni depoziti i komercijalni papir čine 83,74 posto svih tethera koji cirkuliraju na tržištu.

Od te brojke, gotovo 37 posto sastoji se od komercijalnih papira i potvrda o depozitu. Trezorski zapisi čine otprilike 52 posto. Brojka od 37 posto je iz prosinca pa, u svjetlu Ardoinovih komentara o smanjenju od 50 posto tijekom šest mjeseci, nije jasno jesu li komercijalni papirnati udjeli sada oko 18,5 posto ili nekog drugog iznosa.

Tether je slavno netransparentan u pogledu svog poslovanja i u više se navrata odbijao podvrgnuti javnoj reviziji velike računovodstvene tvrtke.

Stablecoine treba 'držati istih standarda

Osim što je naveo kako se pokriće promijenilo, Ardoino je također istaknuo kako bi ekosustav trebao krenuti naprijed usred nedavnog kolapsa terrinog UST stablecoina.

- Po mom mišljenju, ono što bismo željeli vidjeti su jasne smjernice o vrsti objava koje trebamo imati. Svi pokazuju na nas i kažu 'OK dečki, morate dati sve javnosti.' Dobro, to je pošten zahtjev zajednice. U isto vrijeme, to bi trebalo vrijediti za sve. Svi se moraju držati istih standarda - rekao je Ardoino.

Ardoino je nastavio da tether više nije jedini veliki stablecoin na tržištu, nagovještavajući brz rast najbližeg konkurentskog stabilnog novčića u USDC-u.

I USDC i USDT u potpunoj su suprotnosti s decentraliziranim i algoritamskim stablecoinima, koji u potpunosti podupiru druge kriptovalute ili putem pametnih ugovora koji se sami izvršavaju.

MakerDAO-ov DAI primjer je prekolateraliziranog stablecoina, dok je terrin UST primjer algoritamskog stablecoina bez ikakvog pokrića osim nekoliko linija koda.

UST je, međutim, propao prošlog tjedna, dosegnuvši najnižu razinu od 0,15 dolara. Tether je također izgubio paritet, spustivši se čak 0,95 dolara. Do tada se ipak oporavio i trguje po cijeni od 0,99 dolara.