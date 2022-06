Ulagač tuži Muska za 258 milijardi dolara jer je ‘pumpao‘ cijenu Dogecoina

Pad na tržišta kriptovaluta u posljednjih nekoliko tjedana izbrisao je stotine milijardi dolara mnogim kripto entuzijastima i investitorima ali dok neki u svojim kućama šute i plaču za svojim kripto investicijama, drugi podižu tužbe i traže krivce. Jedan od njih je i ulagač u Dogecoin, Keith Johnson koji je podigao tužbu protiv Elona Muska za 258 milijardi dolara zato što je potonji 'pumpao' cijenu Dogecoina na svojim društvenim mrežama.

U tužbi podnesenoj na saveznom sudu na Manhattanu, tužitelj Johnson optužio je uz Muska i njegovu tvrtku za električne automobile Teslu, kao i tvrtku za svemirski turizam SpaceX za 'piramidalni plan' zbog reklamiranja coina kako bi mu se cijena povećala. Što se u konačnici i dogodilo. Muskovi meme-i 'To the moon' koje je često objavljivao na svom Twitter profilu pravi su primjer pumpanja cijene koja je naravno na kraju potonula. Upravo te tweetove i Muskove vlastite reference gdje se nazivao 'Dogefather' tužitelj koristi kako bi dokazao da Musk kontrolira kriptovalutu i da je odgovoran za štetu među ulagačima koji su izgubili novac jer je kriptovaluta pala s najviše vrijednosti od gotovo 0,74 dolara na nešto više od 0,05 dolara posljednjih dana.

Piramidalna shema

- Optuženi su od 2019. bili svjesni da Dogecoin nije imao vrijednost o kojoj su pričali ali su ga promovirali kako bi profitirali od njegovog trgovanja – stoji u tužbi. Musk je koristio svoj pijedestal kao najbogatiji čovjek na svijetu da upravlja i manipulira Dogecoin piramidalnom shemom za profit, izloženost i zabavu – piše u nastavku tužbe.

Tužba također objedinjuje komentare Warrena Buffetta, Billa Gatesa i drugih koji dovode u pitanje vrijednost ove ali i ostalih kriptovaluta.

Johnsonov odvjetnik nije želio komentirati koje to dokaze njegov klijent ima a koji dokazuju da je Dogecoin bezvrijedan te da su optuženi vodili 'piramidalnu shemu'. Johnson navodi kako traži 85 milijardi dolara odštete što predstavlja pad tržišne vrijednosti Dogecoina od svibnja 2021., te želi da se ona utrostruči. Također, želi da se u savezni zakon uvede kako je trgovanje Dogecoinom kockanje.

Predmet je poslan sud u New Yorku ali komentar od Muska još uvijek nije stigao. Tweetovi koje će Johnson koristiti kao dokaze bi zaista mogli pokazati kako je cijena rasla u vrijeme kada je Musk objavljivao o Dogecoinu, ali hoće li to biti dovoljno da sudac i presudi u korist tužitelja tek ćemo vidjeti. Ako se to pak dogodi, mogla bi uslijediti lavina tužbi prema mnogim slavnim osobama koje bi mogle biti optužne za pumpanje cijena.