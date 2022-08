Tko je BitBoy Crypto, najveći kripto influencer

BitBoy Crypto najveći je Youtube kripto influencer. Poznat je i po promoviranju sumnjivih projekata, a nedavno se našao pod svjetlima reflektora nakon što je zaprijetio tužbom protiv još jednog YouTubera koji je prozvao njegove budalaštine.

YouTube influencer Benjamin Armstrong izazvao je bijes ranije ovog mjeseca kada je otkriveno da je pokušao tužiti drugog YouTubera poznatog kao Atozy. Armstrong je uputio prijetnje nakon što je Atozy objavio video pod naslovom 'Ovaj Youtuber vara svoje obožavatelje ... Bitboy Crypto' u studenom 2021. Atozy, pravim imenom Erling Mengshoel Jr., objavio je na Twitteru da ga čeka pravna bitka s Armstrongom. To je inspiriralo zapaženu kripto ličnost Cobie da donira 100.000 dolara i ogromnu podršku zajednice.

Kao odgovor, Armstrong je 24. kolovoza objavio da odustaje od tužbe, što je izazvalo slavlje i ismijavanje zajednice. Promatrači su stvorili memeove, pjesme i NFT-ove kako bi obilježili ovu prigodu.

Mengshoel Jr. zatim je na Twitteru objavio zbunjujuću vijest 26. kolovoza. Tvrdio je da Armstrongovi odvjetnici nisu odbacili slučaj i da su, zapravo, podnijeli povrat usluge u kojem su odredili rok do kojeg Mengshoel Jr. treba dati pravni odgovor. To je potaknulo pitanje: je li Armstrong lagao kad je rekao da odustaje od tužbe ili je njegov pravni tim izvan kontrole?

Jake Chervinsky, jedan od najistaknutijih odvjetnika koji djeluje u kripto prostoru, istaknuo je da sudskim podnescima ponekad trebaju dani da se izjasne, što znači da je odluka mogla biti podnesena prije nego što je Armstrong odlučio odustati od tužbe.

Armstrong je rekao kao odgovor Mengshoelu Jr. da je kašnjenje u vremenu obrade bio razlog za vraćanje prijave usluge.

- U današnjem razgovoru s odvjetnikom službeno će biti odbačen do početka sljedećeg tjedna. Čim se to završi, obavijestit će sve. To je proces. Dakle, da, gotovo je – napisao je BitBoy.

Iako je Armstrongov odgovor možda legitiman, teško je previdjeti njegovu površnu povijest. Postoji razlog zašto je Armstrong privukao toliko prezira tijekom godina.

Plaćeni marketing

U vrijeme pisanja ovog članka Armstrong ima 1.44 milijuna pretplatnika na YouTubeu i više od 883.400 sljedbenika na Twitteru. Često je jedan od prvih resursa na koje kripto pridošlice traže informacije. Međutim, kao što su ga prozvali ZachXBT, Coffeezilla i Anthony Pompliano, Armstrong često koristi svoju platformu za promicanje upitnih kripto projekata. Armstrong ne podržava projekte samo zato što je njihov obožavatelj, već to radi za novac.

Dokument koji navodno detaljno opisuje Armstrongove marketinške uvjete cirkulirao je kripto prostorom ranije ove godine u sklopu dokumenta koji je objavio ZachXBT. Dokument je tvrdio da Armstrong naplaćuje 35.000 dolara za namjenske recenzije kripto projekata, 20.000 dolara da spomene projekt na jednom od njegovih prijenosa uživo, 40.00 dolara za intervju, 10.000 dolara za telegramsku AMA sesiju, i 2.500 dolara za tekst na njegovoj web stranici. Mengshoel Jr. Iznio je iste navode u videu koji su potaknule Armstrongove pravne prijetnje.

Nekoliko projekata, uključujući Pamp Network i Kastu, itekako su pali nakon što ih je Armstrong 'podržao'. Kada projekt izgubi hype nakon što Armstrong da svoj pečat odobrenja, često briše ili ne navodi videozapise koji promoviraju projekt u pokušaju da prikrije svoje tragove.

Unatoč Armstrongovim lošim rezultatima, mainstream mediji savjetovali su se za njegove stavove o bitcoinu, ethereumu i širem kripto tržištu u nekoliko navrata tijekom prošle godine.

- Dopustite mi da vas pitam o nekim drugim imenima koja se pojavljuju. Shiba Inu, sviđa li vam se to? Dogecoin, ripple. Razgovarajte sa mnom o tim imenima – pitao je voditelj Fox Businessa Charles Payne Armstronga u eteru 1. studenog.

- Vjerujem da će ripple biti najeksplozivniji coin u sljedećih nekoliko mjeseci - rekao je Armstrong. XRP je dosegao vrhunac od 1,32 dolara devet dana kasnije. Sada trguje po cijeni od oko 0,33 dolara.

BitBoy prijeti tužbama

- Nikada u povijesti ovog kanala nisam obmanuo svoje gledatelje. Niti jednom. Niti jedan jedini put to nisam učinio... A riječi koje izlaze iz tvojih usta, koje nasjedaju na meme kulturu u komori jeke u kojoj živite. To je glupo, Pomp, to stvarno je -

To su bile Armstrongove riječi Pomplianu kao odgovor na optužbe da obmanjuje svoju publiku. Armstrong je često negirao optužbe iznesene protiv njega i iznosio tvrdnje o emocionalnom zlostavljanju. No, u prosincu 2021. došao je do novog odgovora, prijeteći ljudima tužbama. Prije prijetnji Mengshoelu Jr., nijedno od njegovih prethodnih upozorenja nije završilo na sudu. Ipak, Armstrong je jednom odmjerio snage tuživši Twitter jer mu nisu dali plavu kvačicu, a također je pokušao organizirati kolektivnu tužbu protiv Celsiusa kada je insolventnost pogodila fond u lipnju.

S obzirom na to da je Armstrong objavio (istinito ili ne) da odustaje od tužbe protiv Mengshoela Jr., nekoliko sati nakon što mu je Cobie poslao 100.000 dolara za financiranje pravnih troškova, postoji razuman argument da Armstrong jednostavno koristi parnicu kao taktiku zastrašivanja protiv svojih kritičara. Ali u ovom slučaju, njegova strategija mu se obila o glavu.

Koliko dugo BitBoy može trajati?

Iako se Armstrong suočio s zazorom zbog svojih poteza protiv Mengshoela Jr., malo je vjerojatno da će uskoro previše patiti. Armstronga mnogi dugogodišnji igrači u industriji mogu smatrati šarlatanom, ali to ne znači da nije hit među novijim kripto sljedbenicima. Pogled na njegov YouTube kanal pokazuje da njegovi nedavni videozapisi privlače sličan broj pregleda kao i oni koje je objavio tijekom bull marketa 2021. godine.

Mora se uzeti u obzir i sastav njegove gledanosti. Čak i ako stari sljedbenici odu zbog njegovih loših poziva, bit će pridošlica koji će ih zamijeniti. Ipak, barem dio Armstrongove dugogodišnje publike hvata korak dalje.

Za sada, BitBoy Crypto je još uvijek najveći svjetski kripto influencer, ali sa svakom novom kontroverzom, Armstrongov medijski posao sve je bliže tome da doživi istu sudbinu kao i sumnjivi tokeni na njegovoj shill listi, da propadne.