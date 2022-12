TOP 10 najvećih kripto događaja u 2022.

Ako pitate prosječnu osobu na ulici da ocjeni 2022. godinu u kriptu, postoji velika vjerojatnost da bi vam rekli da je ovo godina kada je sektor umro. Tisuće investitora koji su prošle godine došli ‘pijani‘ na euforiju bull marketa obećali su da će zauvijek napustiti prostor 2022. godine kada je ‘mamurluk‘ proradio, ali ostao je i dobar broj novih pridošlica.

Za one koji su to učinili, teško da je bila mirna godina. Naravno, kriptovalute su ove godine potonule u vrijednosti jer je industrija izgubila 2 bilijuna dolara, ali bilo je mnogo velikih događaja koji su nas zabavljali ili ako već nisu bili zabavni, sigurno su nas držali zauzetim.

Kao što je tipično za bear market, neki od značajnih događaja godine također su bili neki od naj katastrofalnijih. I mnogi bi se složili da je 2022. bila jedna od ‘najgroznijih‘ kripto godina do sada. Gledali smo u šoku kako Terra, Three Arrows Capital i FTX padaju kao domine u razmaku od samo nekoliko mjeseci. Ljudi su pretrpjeli zapanjujuće gubitke i činilo se kao da se industrija unazadila godinama.

Ipak, 2022. godina dala nam je nekoliko pozitivnih pomaka. Ethereum je imao dobru godinu unatoč slabim cjenovnim performansama ethera, jer je ‘merge‘ (prelazak na proof-of-stake) konačno isporučen. Također smo vidjeli da vlade širom svijeta priznaju kripto potencijal u kontekstu rata i rastuće inflacije.

2022. bila je jedna od najluđih godina u kripto ikad, ali industrija je preživjela. Tijekom posljednjeg kripto bear marketa, postavilo se pitanje hoće li se ekosustav izvući. U 2022. godini oni koji promatraju podrobnije ne sumnjaju da je kripto here to stay. I to ne samo da ostane, već i nakon burnih događaja ove godine, temelji bi trebali biti jači nego ikad u 2023. i dalje.

Za sada, međutim, industrija još uvijek razmišlja o tome što je, prema svemu sudeći, bila nezaboravna 2022. za kripto ekosustav. Ovo je bilo 10 najvažnijih trenutaka.

Kanada zamrzava sredstva konvoja slobode

Prvi veliki kripto događaj 2022. nije se dogodio na blockchainu, već u Ottawi, glavnom gradu Kanade. 22. siječnja stotine kanadskih kamiondžija krenulo je iz raznih dijelova zemlje kako bi se počeli okupljati na Parliament Hillu u prosvjedu protiv mandata i ograničenja cjepiva protiv covida. Budući da je vlada odbila pregovarati s njima, takozvani ‘Konvoj slobode‘ preuzeo je kontrolu nad ulicama. Snage reda borile su se da uklone prosvjednike zbog veličine vozila.

14. veljače, kao odgovor na prosvjede, premijer Justin Trudeau pozvao se na Zakon o izvanrednim situacijama, koji privremeno daje vladi izvanredne ovlasti da odgovori na javni red i mir u hitnim slučajevima. Trudeauova administracija tada je naredila kanadskim financijskim institucijama da zamrznu bankovne račune prosvjednika, kao i svih onih koji ih podržavaju donacijama, u pokušaju da smanje pritjecanje sredstava. Nepokolebani, prosvjednici su prešli na kripto, što je navelo kanadske vlasti da stave na crnu listu najmanje 34 različita kripto novčanika povezana s Konvojem slobode. Ubrzo nakon toga, zajedničke policijske snage prisilno su uklonile vozače kamiona s ulica. Do 20. veljače, centar Ottawe potpuno je očišćen.

Za kripto prostor, prosvjedi u Ottawi pokazali su lakoću kojom bi čak i zapadne demokracije mogle naoružati svoje financijske sektore protiv vlastitih građana. U tom kontekstu, bitcoinova misija došla je do izražaja. Kripto entuzijasti istaknuli su da bitcoin nudi svjetski platni sustav otporan na cenzuru, kao alternativu bankarskim sustavima pod kontrolom države. Uz sve njihove mane, decentralizirane kriptovalute nude ključno jamstvo: vaš novac je zaista vaš i nitko vas ne može spriječiti da ga koristite.

- Ako se oslanjate samo na tradicionalni bankarski sektor, možda mislite da imate neto vrijednost od 100 dolara, ali ako banka ili vlada iz bilo kojeg razloga odluči da više ne možete pristupiti sustavu, vaša neto vrijednost postaje 0 dolara - kao što je Arthur Hayes napisao u postu na Mediumu u ožujku.

Ukrajina počinje prihvaćati kripto donacije

Sukob Rusije i Ukrajine imao je veliki utjecaj na globalna tržišta ove godine, uključujući kripto. Tržište je palo kada je Vladimir Putin naredio ruskoj vojsci da napadne Ukrajinu, a rat je postao prvi u kojem je kripto zauzeo svoje mjesto.

Nekoliko dana nakon invazije, službeni Twitter račun ukrajinske vlade objavio je post u kojem traži donacije bitcoina i ethereuma s uključene dvije adrese novčanika. Tweet je odmah izazvao pomutnju, a Vitalik Buterin iznio je svoje mišljenje kako bi upozorio ljude da je račun možda hakiran.

No, vladino Ministarstvo digitalne transformacije odmah je potvrdilo da je zahtjev zapravo legitiman. Ukrajinska vlada je stvarno tražila kriptovalute da financira svoje napore za pomoć u ratu.

Donacije su pristigle, a u roku od tri dana vlada je prikupila više od 30 milijuna dolara vrijednih bitcoina, ethera, polkadota i drugih kriptovaluta. Netko je čak poslao CryptoPunk NFT.

Početna kampanja prikupljanja sredstava bila je samo jedan od poteza vlade da prihvati kripto u vrijeme krize. Postojao je i muzej NFT-a, dok je UkraineDAO surađivao s vladom na prikupljanju dodatnih sredstava i svijesti.

Kripto se također našao pod oštrim fokusom tijekom rata zbog sankcija Zapada protiv Rusije, a političari su upozoravali da bi se ruski oligarsi mogli okrenuti kriptu kako bi sakrili svoje bogatstvo. Pojedini građani koji su pobjegli iz Rusije, oslonili su se na bitcoin kako bi sačuvali svoj novac jer je rubalj doživio krah, dok su se velike kripto mjenjačnice poput Krakena, Binancea i Coinbasea suočile s pozivima za blokiranje ruskih građana nakon globalnih sankcija. Tri mjenjačnice ograničile su svoje usluge nakon sankcija EU-a.

Usred uništenja od ruskog napada na Ukrajinu, kripto uloga u ratu pokazala je moć novca bez granica jasniju nego ikad. U vrijeme krize, internetski novac služio je kao moćan alat za one kojima je to potrebno. Ukrajinski zahtjev za kripto donacijama bio je prvi na svijetu, ali sa sigurnošću se može reći da ćemo u budućnosti vidjeti druge države koje usvajaju kripto.

Biden potpisao izvršnu naredbu o kripto regulaciji

Povrh svake druge stvari koja se dogodila ove godine, vlasti diljem svijeta, ali posebno u SAD-u, pojačale su svoju regulatornu igru na potpuno novu razinu. I iskreno, bilo je i vrijeme. Ako ćemo biti iskreni, američki pristup reguliranju kriptovaluta bio je raspršen, a teško možete zamisliti industriju koja moli, samo sramežljivo moli, za jasniji skup pravila.

Ulaskom u 2022. bilo je prilično jasno da izvršna vlast nije ostvarila stvarni koordinirani napredak u tome da uopće razvrsta što je zapravo digitalna imovina, a kamoli kako ih regulirati. Jesu li to vrijednosni papiri? Roba? Nešto sasvim drugo? Možda su na neki način poput vrijednosnih papira, ali ne kao vrijednosni papiri na druge načine. Možda su neki od njih robe, a drugi su vrijednosni papiri, a drugi su valute ... ali koji su kriteriji po kojima pravimo te razlike? Radi li Kongres na tome? Tko uopće donosi pravila u ovoj grani vlasti?

13 godina i tri administracije nakon što je bitcoinov prvi blok izrudaren, predsjednik Joe Biden izdao je izvršnu naredbu kojom je gotovo sve savezne agencije, uključujući odjele kabineta, uputio na sveobuhvatne planove za američku kripto regulaciju i provedbu. Bidenova naredba očekivala se mjesecima prije nego što je konačno potpisana u ožujku, a kada je izvršena općenito se smatrala blagodat za industriju. Daleko od drakonskog pristupa kojeg su se mnogi bojali, Bidenova naredba bila je nešto više od istraživačke direktive koja je zahtijevala od svake agencije da jednom sklopi plan i dostaviti ga Bijeloj kući.

Iako postoji malo neslaganja da je potreban sveobuhvatan kripto pravilnik, vladino tijelo s ovlastima, Kongres, ne daje do znanja da se žuri po tom pitanju. Kako trenutno stvari stoje, kripto se može regulirati samo u okviru zakona kako su trenutno napisani, a to je predsjednikov posao. Vrijeme je da predsjednik barem zakotrlja loptu.

Izvršna naredba zaista nije puno u smislu moći i provedivosti. Ima otprilike istu snagu zakona kao i uredski memorandum. Ali kada je dotični ured izvršna vlast SAD-a, važnost tog dopisa ne može se precijeniti.

Hakeri ukrali 550 milijuna dolara iz ronin blockchaina

Kripto je pretrpio brojne hakerske napade visokog profila 2022. godine, ali deveteroznamenkasti eksploatator koji je u ožujku pogodio ronin most Axie Infinitya bio je najveći.

Skupina napadača kasnije identificirana od strane američkih agencija kao sjevernokorejska državna Lazarus grupa koristila je phishing mailove kako bi dobila pristup pet od devet validatora lanca. To je omogućilo kriminalnoj grupi da opljačka most koji je povezao mrežu s ethereum mainnetom. Ukupna šteta procijenjena je na 551,8 milijuna dolara.

Najčudniji detalj cijelog incidenta jest taj da se hakerski napad dogodilo šest dana prije nego što je vijest objavljena. Gotovo tjedan dana nitko tko upravlja mostom niti osigurava likvidnost nije shvatio da su sredstva ispražnjena. Iako to pokazuje zabrinjavajući nedostatak pažnje tvorca Axie Infinitya Sky Mavisa i njegovih partnera, spor odgovor djelomično se može objasniti nedostatkom uporabe zbog pogoršanja tržišnih uvjeta.

Incident s roninom označio je početak niza napada Lazarus grupe na kripto prostor. U lipnju je harmony blockchain izgubio 100 milijuna dolara zbog slične phishing sheme, dok je osnivač DeFiance Capitala Arthur Cheong također postao plijenom ciljanog napada sjevernokorejskih hakera, što ga je koštalo visokovrijednih Azuki NFT-ova.

Iako većina tih sredstava još uvijek nedostaje, oko 36 milijuna dolara vraćeno je uz pomoć blockchain analitičke tvrtke Chainalysis i Binancea.

Yuga Labs pokreće Otherside

Yuga Labs dominirao je NFT sektorom 2021. godine, ali tvorac Bored Ape Yacht Cluba nije usporio svoj pobjednički niz na ulasku u 2022. godinu. Kupnja kolekcija CryptoPunks i Meebits u ožujku zapečatila je Yuginu krunu kao vodeće svjetske NFT tvrtke. Članovi zajednice Bored Apea počastili su se najvećim airdropom godine kada je ApeCoin pokrenut. Vlasnici originalnih tokeniziranih slika majmuna primili su tokene vrijedne šesteroznamenkastog iznosa. Tvrtka je također prikupila poveći kapital predvođen a16zom, ali najveća predstava godine došla je u travnju kada je fokus usmjerila prema metaverzumu.

Yuga je započela svoje metaverse poglavlje prodajom NFT-ova virtualnih zemljišnih parcela, nudeći članovima zajednice priliku za posjedovanje dijela mističnog svijeta nazvanog ‘Otherside‘. Vjerni Yuga playbooku, postojeći članovi zajednice dobili su besplatno svoje Otherdeeds parcele kao nagradu za svoju odanost, dok su drugi ostavljeni u natječaju za 55.000 parcela virtualnog svijeta u javnom mintu.

Lansiranje Othersidea bilo je najočekivaniji NFT drop godine. Kao što se i očekivalo, uslijedio je transakcijski rat, a pobjedu su izvukli samo oni koji su si mogli priuštiti da potroše tisuće dolara na svoju transakciju. Yuga je za lansiranje okrivila probleme s zagušenjem ethereuma i nagovijestila da bi se mogao odmaknuti od mreže, iako ti planovi nikada nisu prošli. Sve u svemu, tvrtka je od prodaje unovčila oko 310 milijuna dolara, što je čini najvećim NFT dropom u povijesti. Cijene su nakratko porasle na sekundarnom tržištu i u međuvremenu su pale zbog opće slabosti tržišta, ali sa sigurnošću se može reći da će se sve oči vratiti kolekciji ako metaverse hype ponovo zaživi. U godini u kojoj se interes za NFT-ove srušio, Yuga je još jednom dokazala da tehnologija ostaje. A Otherside projekt ima priliku kao i svaki drugi da je podigne na sljedeću razinu.

*Nastavak slijedi uskoro...