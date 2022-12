Top 8 kripto zlikovaca 2022. (prvi dio)

Nakon godine poput ove koju smo upravo imali, vrlo težak zadatak bio je odabrati samo 8 kripto zlikovaca. Postoje očiti kandidati poput Sama Bankman-Frieda i njegovih prijatelja koji su mu pomogli počiniti najveću prevaru stoljeća u FTX-u i Alameda Researchu.

Imena koja većini pada na pamet i koja nikoga ne bi trebala iznenaditi, su naravno Su Zhu uz Kylea Daviesa nakon implozije Three Arrows Capitala i Do Kwon, vjerojatno osobe koja je najzaslužnija za najviše štete u kripto ove godine.

Dobar dio 2022. bio je vrijeme kada su dečki poput ‘Scam Bankrun-Frauda‘ i Kwona bili idolizirani, što postavlja pitanja kako bi kripto zajednica trebala identificirati sljedeće zlikovce kad stignu (jer će ih biti još).

Kao i uvijek, bilo je dosta hakera i rug pullera koji su prošli nespomenuto, ali to ne negira štetu koju su nanijeli za vlastitu financijsku dobit ove godine. Također smo isključili grupe i institucije, što je značilo izostavljanje poput Lazarus grupe (za napad na Ronin Network vrijedan 550 milijuna dolara i druge kibernetičke krađe) i američko Ministarstvo financija (za korištenje akcija Lazarus Grupe kao izgovor za sankcioniranje Tornado Casha).

Sve u svemu, ovo je najveći popis prevaranata u kriptu u samo jednoj godini.

Sam Bankman-Fried i prijatelji

Problem u pokrivanju skandala s FTX-om jest u tome što još uvijek ima toliko nepoznanica, a ne znamo u što vjerovati.

No, ostavimo li po strani izvješća o zloporabi amfetamina, orgijama, akvizicijama luksuznih nekretnina i sumnjivim donacijama političkim osobama, postoji jedan razlog iznad svega da je Bankman-Fried kripto državni neprijatelj broj jedan: ukrao je 10 milijardi dolara FTX klijenata.

Iako je FTX tek nedavno proglasio stečaj, a sudski postupci su u tijeku, znamo da je Bankman-Fried potajno prebacivao sredstva kupaca iz FTX-a svojoj trgovačkoj tvrtki Alamedi Research, dok se tvrtka suočavala s insolventnošću nakon terrinog kolapsa. Poruke na Twitteru koje je Bankman-Fried razmijenio s novinarom Voxa također otkrivaju da se Alameda mogla igrati s novcem FTX-a mnogo prije nego što se terra urušila. I jednako šokantno, SBF-ova ličnost bila je namjerna fasada kako bi na stranu pridobio svakoga koga je želio: političare, medijske publikacije, sportske ličnosti, supermodele.

Bankman-Fried shvatio je da je u ovom prostoru ‘kako bi napravio globalni utjecaj za dobro‘ (na jumbo plakatima u San Franciscu koji krase njegovo lice i neurednu, zapuštenu kosu, ni manje ni više), ali sva nedavna otkrića bacila su sumnju na tu tvrdnju. Iako ne možemo sa sigurnošću reći je li Bankman-Fried imao dobre namjere ili je bio zao od samog početka, ne mislimo da je teško reći da je uvijek imao veliki ego, a to je dovelo do njegovog zapanjujućeg pada.

Bilo kako bilo, to je čista obmana koja čini Bankman-Frieda broj jedan negativca godine. To je bio tip koji je sjedio ispred Kongresa upozoravajući protiv rizika netransparentnih kripto praksi znajući da je ukrao od svojih kupaca s istom praksom. Gotovo svi su povjerovali u njegovu prevaru, što je dodatno naštetilo nevjerojatnim financijskim gubicima koje je zajednica pretrpjela zbog insolventnosti FTX-a.

Važno je napomenuti da je Bankman-Fried, talentirani sin dvoje profesora pravnog fakulteta na Stanfordu, odrastao privilegiran prije nego što se okrenuo kriptu i učinkovitom altruizmu.

Kada govorimo o Bankman-Friedu, moramo spomenuti i Caroline Ellison, Sama Trabucca, Garyja Wanga, Constance Wang i Nishada Singha. Iako nije jasno koliko je svaki od njih bio uključen u lažne prakse FTX-a, poznato je da su svi bili dio unutarnjeg kruga kojem se Bankman-Fried povjerio dok je predsjedavao svojim carstvom.

Do Kwon

Do prije mjesec dana, postojao je samo jedan kandidat za prvo mjesto negativca: Do Kwon. No, iako propali korejski poduzetnik vjerojatno nije tako strašan kao Sam Bankman-Fried, on je neosporno odgovoran za ogromnu štetu i patnju koja je kripto ekosustav unazadila godinama.

Slično kao Bankman-Fried, Kwon je bio klinac koji je postao superzvijezda gotovo preko noći. U više navrata očito je dao do znanja da se ne zna nositi sa slavom. Kako se Terra uzdizala na nove razine, počeo se nazivati ‘majstorom stablecoina‘ i vrijeđati druge koji su davali kritike. Kwon je uživao u središtu pozornosti, ali imao je tanku kožu. To je dokazao kada je pokrenuo napade poput onog tweeta ‘your size is not size‘ koji je postao legendom kripto Twittera.

Treba reći da je Kwon jedan od najvećih kripto zlikovaca ikada, pogotovo s obzirom na uništenje koje je terrin neuspjeh uzrokovao. Kwon je sugerirao da je terra bio tržišni neuspjeh, kao da su napori Terraform Labsa da brendiraju UST kao stablecoin bili legitimni. Također je tvrdio da su rezerve LFG-a otišle u spašavanje UST-a, opovrgavajući tvrdnje da su sredstva premještena negdje drugdje.

Iako ne možemo ništa dokazati i on je izbjegao najteža pitanja nakon ‘spirale smrti‘, sumnjamo da je Kwon imao osjećaj da terra neće uspjeti, što bi mogao biti razlog zašto je akumulirao fond bitcoin rezervi putem Luna Foundation Guarda. Ako je bio svjestan terrine sudbine, što je vjerojatno s obzirom na njegove veze s Basis Cashom, to samo čini njegove postupke žalosnijima.

Terrin kolaps doveo je do ogromnih financijskih gubitaka i, u najgorim slučajevima, samoubojstava, ali Kwon je pokazao malo kajanja. Pokušao je ponovno pokrenuti terru čak i nakon brojnih poziva da zauvijek nestane s kripto scene, te je jasno dao do znanja da još uvijek voli pažnju, pojavljujući se na kripto Twitteru i podcastima.

Kwon se u rujnu našao na Interpolovoj crvenoj listi, ali ističe kako nije ‘u bijegu‘. Nismo sigurni što bi se moglo nazvati bijegom iz vaše zemlje prebivališta i odbijanjem otkrivanja vaše lokacije.

Kwon je imao jedan biser mudrosti. U jednom intervjuu neslavno je upozorio da je neuspjeh UST-a jednak neuspjehu samog kripta. Nakon kaosa koji je terra izazvala ove godine, njegova poruka pokazala se više točnom nego što se itko usudio zamisliti.

Su Zhu i Kyle Davies

Na popisu osramoćenih osnivača koji su se ove godine susreli s vlastitom propasti, možda nitko nije bio tako cijenjen kao Su Zhu, a time i njegov partner Kyle Davies. Davies je možda bio suučesnik u, kako se ispostavilo, još jednoj prevari vrijednoj više milijardi dolara, ali to je bio Zhu, sa svojom tajanstvenom personom i zagonetnim tweetovima nalik zenu, koji su zaokupili maštu i nadahnuli učenike.

Zhu i Davies pokrenuli su Three Arrows Capital 2012. godine i pronašli uspjeh u forex trgovanju prije nego što su se 2018. okrenuli kriptu. Zhu je slavno nazvao dno kripto zime 2018. godine nakon što je prethodne godine gledao zapanjujući uzlet bitcoina.

- Iznimno brzo ćemo porasti s dna, ostavljajući većinu sporednih ulagača zaglavljenim u fiatu - napisao je na Twitteru 21. prosinca 2018. Bitcoinom se tada trgovalo po cijeni od 4.000 dolara, dok je ethereum upravo dotaknuo dvoznamenkasti broj.

Do 2021. godine tržište je pozdravilo Zhua i Daviesa kao genijalce. Glavna zabluda 3AC-a bila je ideja ‘Superciklusa‘, teza koja je tvrdila da su kriptovalute postale imune na oštre padove zbog sve većeg mainstream interesa za prostor. Žargon je privlačan, ali ideja nije. Zhu i Davies jednostavno su uvjerili puno pametnih, bogatih, uspješnih ljudi da cijena bitcoina nikada neće značajno pasti kao što je to i prije činila.

Ali svi znamo što se zatim dogodilo. Kada su cijene pale, cijeli ekosustav koji je ovisio o njima doživio je krah. Teorija superciklusa bila je ‘nažalost pogrešna‘, rekao je Zhu kasnije na Twitteru, vjerojatno protivno željama svojih odvjetnika.

A kada počnete pratiti čiji je novac bio čiji, rezultat je groteskna mreža incestuoznog, visokorizičnog trgovanja s polugom među poznatom ekipom razuzdanih likova, s 3AC-om točno u sredini.

Ubrzo nakon što je postalo jasno da je 3AC bez prebijene pare, Zhu i Davies učinkovito su nestali. Zhu je prestao tweetati, prestali su se pojavljivati u svom uredu. Jedva smo čuli riječ, osim Bloomberg intervjua u kojem je par pokušao umanjiti značaj budalaština poput planova kupnje jahte vrijedne 50 milijuna dolara.

Od tada su se ponovno pojavili na Twitteru kako bi podbadali Sama Bankman-Frieda nakon sloma FTX-a, a neki nagađaju da bi mogli tražiti prikupljanje sredstava za novi fond.

Alex Mashinsky

Alex Mashinsky bivši je izvršni direktor Celsiusa, kreditne tvrtke koja je u lipnju zamrznula povlačenje sredstava korisnika zbog ‘ekstremnih tržišnih uvjeta‘, a zatim je nekoliko tjedana kasnije podnijela zahtjev za stečaj. Celsius je bio jedan od nekoliko domina koje su pale nakon propasti terre i Three Arrows Capitala, ali stečajne prijave tvrtke otkrile su da je Mashinsky kriv za mnoge nevolje.

Prodajom nedovoljno kolateraliziranih kredita i preuzimanjem ogromnog rizika, Celsius je završio s deseteroznamenkastom rupom u svojoj bilanci, rupom koju je Mashinsky pokušao ojačati usmjerenim trgovanjem s novčanim sredstvima kupaca, gubeći pritom još više. Još jedna od briljantnih ideja Mashinskog bila je zadržati sredstva klijenata i čekati da se vrati bull market kako bi ih vratio, ali do tada više nije imao kontrolu. Također je predložio da se tvrtka rebrendira u ‘Kelvin‘ i usredotoči na pružanje usluga skrbništva za kripto korisnike, ali ni taj plan nije ugledao svjetlo dana. U rujnu je podnio ostavku na mjestu izvršnog direktora.

Kasnije je otkriveno da su Mashinsky i drugi rukovoditelji povukli milijune dolara od Celsiusa prije nego što su zaključali svoje kupce, još jedno bombastično otkriće koje bi sigurno trebalo jamčiti svoje vrijeme iza rešetaka.

Mashinsky je postao poznat po tome što je prodavao slogan ‘Banke nisu vaši prijatelji‘ na merchu tvrtke. Slično kao i drugi zlikovci s ovogodišnje liste, istaknuo se razaznavši da je lik Robina Hooda, ali u stvarnosti je bio bliži kockaru, pohlepnoj, prevarantskoj budali koja se htjela kladiti na sve ili ništa.

S obzirom na liberalni stav Mashinskog prema rukovanju novčanim sredstvima klijenata, čudo je da je još uvijek na slobodi. I možda to dobro zna. Dva tjedna nakon što je Celsius zamrznuo sredstva korisnika, tvrtka je morala izdati priopćenje u kojem poriče da je Mashinsky pokušao pobjeći iz SAD-a.