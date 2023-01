Top 8 kripto zlikovca 2022. (drugi dio)

Nakon godine poput ove koju smo upravo imali, vrlo težak zadatak bio je odabrati samo 8 kripto zlikovaca.

Michael Patryn zvani 0xSifu

Wonderland Money bio je DeFi zvijezda bull runa 2021. godine. Osnovao ga je Daniele Sestagalli s riznicom kojom je upravljao pseudonimni kripto karakter 0xSifu. DeFi aplikacija na avalanche blockchainu smatrana je jedinim uspješnim forkom OlympusDAO. Međutim, sve se srušilo u siječnju 2022. kada je kripto zajednica otkrila da je 0xSifu bio suosnivač QuadrigaCX-a, Michael Patryn. QuadrigaCX postala je jednom od najkontroverznijih kripto mjenjačnica nakon što je izgubila 200 milijuna dolara korisničkih sredstava. Patryn je već bio osuđen za više kaznenih djela prije nego što je sudjelovao u osnivanju kanadske mjenjačnice, uključujući krađu identiteta i zavjeru za počinjenje prevare s kreditnim karticama. Dakle, sasvim je razumljivo da su vlasnici time tokena bili zabrinuti, jer je čovjek upravljao s 700 milijuna dolara koliko je vrijedila riznica Wonderlanda.

Sestagallijeva reputacija nikada se nije oporavila nakon što je otkriveno da je 0xSifov identitet držao u tajnosti. Nije ni 0xSifuova, ali to nije spriječilo bivšeg osuđenika da ostane aktivan na kripto Twitteru i ruga se zajednici. Više od bilo kome drugome na ovom popisu pristaje titula zlikovca. I dalje redovito objavljuje memeove upozoravajući ljude da mu ne vjeruju svojim sredstvima. Također je pokrenuo bezvrijedni meme token i prisilio zajednicu da kroz prijedlog Wonderlanda izdvoji 25 milijuna dolara.

Je li drskost 0xSifua poslužila kao inspiracija Do Kwonu i drugim kripto zlikovcima da se besramno ponašaju nakon propasti svojih projekata? Ako je tako, još uvijek imaju mnogo toga za naučiti od majstora.

Justin Sun

Osnivač trona Justin Sun oduvijek je bio kontroverzna osoba u kripto industriji, ali ove je godine svoje poslovne makinacije podigao na novu razinu kapitalizirajući na više tragičnih događaja. Kad god je došlo do straha, nesigurnosti ili gubitka korisničkih sredstava, Sun je osmišljavao razne projekte kako bi profitirao od kaosa.

U svibnju je udvostručio planove za svoj algoritamski stablecoin USDD nekoliko dana nakon što se terrin UST srušio u ‘vrtložnoj spirali smrti‘. Sun je gledao kako gomile investitora gube životnu ušteđevinu kladeći se na terru i njezinog osnivača Do Kwona, ali to nije bilo dovoljno da ga odvrati od promocije vlastitog stablecoina, obećavajući prinose ‘nultog rizika‘ do 30 posto, nekoliko dana nakon kolapsa. Prema svemu sudeći, Sun je terrin pad vidio ne kao upozorenje, već kao priliku da iskoristi opkoljene investitore koje je spalio konkurent.

Kasnije tijekom godine, Sun se ponovno pojavio kako bi oglašavao svoju odanost planu forka etheruma nakon prelaska na proof-of-stake. Dok je većina promatrača vidjela fork onakav kakav je bio, oportunističko hvatanje novca, Sun je bio nemilosrdan u svojim pokušajima da profitira.

Međutim, najnevjerojatnija zavjera Suna ciljala je one sa sredstvima zarobljenim na FTX-u nakon što je mjenjačnica proglasila bankrot 11. studenog. Tron je FTX-u pružio ‘odredbu o likvidnosti‘, pružajući isplate za nekoliko tokena povezanih sa Sunom. Kako je bilo mnogo korisnika FTX-a koji su pokušavali izvući sredstva s mjenjačnice, cijene ovih tokena skočile su u nebo. Korisnici su plaćali ogromne premije na tokene poput TRX-a i HT-a, dopuštajući TRON-u da ih ‘dumpa‘ po povećanim cijenama i stavi razliku u džep. Na taj je način Sun izravno profitirao od grozne situacije u kojoj je FTX ostavio svoje korisnike.

Gary Gensler

U godini obilježenoj naglim porastom regulatornih mjera iz SAD-a, bilo je teško odabrati koja je agencija bila najopakija ove godine. Između CFTC-ove represije nad DAO-ima i Ministarstva financija koje je jednostrano zabranilo Tornado Cash, teško je ograničiti se na samo jednu za ovaj popis.

Ali koga zavaravamo? Svi znaju da je ovogodišnji politički negativac Gary Gensler.

Da, i sam predsjednik SEC-a i dalje stoji visoko kao ‘zločesti‘ regulator kripto zajednice u Washingtonu. Nedavno je Gensler izazvao posebnu ogorčenost zbog svojih navodnih veza s FTX-om i njegovim direktorima. Gensler je bio kolega oca Caroline Ellison, Glenna Ellisona, koji je predsjedao ekonomskim odjelom na MIT-u kada je Gensler bio na tamošnjem fakultetu. Caroline, koja je na kraju postala izvršna direktorica Alameda Researcha, ima dugu (i navodno romantičnu) povijest s Bankman-Friedom, koja datira iz vremena kada su radili zajedno u trgovačkoj tvrtki Jane Street. Ipak je to mali svijet.

Iako je jasno da postoji barem neko osobno poznanstvo između ovih likova, još nema dokaza o bilo čemu što bismo mogli nazvati kriminalnom zavjerom. Istina je da se Gensler sastao sa Samom Bankman-Friedom u ožujku ove godine, ali malo se zna o sadržaju razgovora. Fox Business izvijestio je da je Gensler ispunio sastanak 45-minutnim predavanjem o zakonima o vrijednosnim papirima bez da čuje zabrinutost Bankman-Frieda.

Također je objavljeno da su Genslerove pontifikacije uključivale upozorenje o utjecaju Alamede i FTX-a jedne na drugu, što, ako je istina, čini Bankman-Frieda još gorim, ne Genslera.

Ipak, teško da je postojala tako dosljedna, sveprisutna babaroga koji se nadvio nad prostorom kao Gary Gensler, koji je često u izjavama za medije davao svoj oštar pogled na kripto industriju poput Saurona. Pa ipak, ostaje činjenica da je Sam Bankman-Fried, koji je lobirao oko Capitol Hilla, slikao se sa zastupnicima i sam se sastao sa predsjednikom SEC-a, orkestrirao ono što se čini kao najveća prevara u povijesti industrije, i to je učinio upravo pod Genslerovim nosom.

Justin Trudeau

Kanadski premijer Justin Trudeau razljutio je kripto zajednicu u veljači zbog drakonskog vođenja prosvjeda Konvoja slobode. Kada su kanadski vozači kamiona blokirali ulice Ottawe u znak prosvjeda protiv mandata i ograničenja cjepiva protiv covida, Trudeau je odgovorio pozivajući se na kanadski Zakon o izvanrednim situacijama. Odlukom je kanadskoj vladi dana ovlast da zamrzne bankovne račune prosvjednika i svih pojedinaca koji podržavaju prosvjede donacijama. Vozači kamiona uzvratili su prelaskom na bitcoin i druge kripto usluge, a to je navelo vladu da stavi na crnu listu najmanje 34 kripto novčanika povezana s Konvojem slobode.

Odluka je izazvala snažne reakcije, a izvršni direktor Coinbasea Brian Armstrong i izvršni direktor Krakena Jesse Powell pozvali su svoje korisnike da koriste self-custodial novčanike kako bi mogli zaštititi sami sebe. Komisija za vrijednosne papire Ontaria odgovorila je prosljeđivanjem Armstrongovih i Powellovih tweetova policiji.

Trudeauova odluka da naoruža financijske institucije protiv običnih Kanađana bila je šokantan prikaz centralizirane moći. Također je pokazalo da građanima zapadnih demokracija nije zajamčen pristup njihovim bankarskim uslugama. Bitcoin je stvoren upravo kako bi ponudio alternativu takvim sustavima. Na uvrnut način trebali bismo hvaliti Trudeaua zbog pokazivanja potrebe za decentraliziranim financijskim alatima. On je također implicitno dokazao otpornost takvih tehnologija, dok je kanadska vlada uspjela zabraniti tvrtkama da prihvaćaju sredstva iz određenih novčanika, nije mogla izravno zamrznuti kripto sredstva.