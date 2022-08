Trebamo li i dalje vjerovati kripto industriji?

Pišu: stručnjaci IT agencije Async Labs

Mnogo je mišljenja danas o svijetu kriptovaluta te još više sumnji u takozvanu kripto revoluciju. Ipak, većina nas ima vrlo malo ili pak nimalo znanja i razumijevanja o ovoj turbulentnoj industriji. U posljednje vrijeme čujemo razgovore i čitamo članke koji govore o tome kako su 'kriptovalute prekršile svoja obećanja' ili da su 'uvijek bile preriskantne i špekulativne'.

Uz to, vijesti o zabrani kripto transakcija u Rusiji ili Tesli koja je prodala čak 75 posto vrijednosti svojih bitcoina ne pomažu uljepšati sliku o trenutnom stanju kripto tržišta. Međutim, kripto industrija trenutno je u fazi koju stručnjaci i dugoročni investitori već neko vrijeme očekuju.

Priča o kriptovalutama vuče korijene u globalnoj financijskoj krizi iz 2008. godine. Štoviše, glavni razlog zbog kojeg se kolaps tržišta 2008. uopće dogodio i šokirao svijet jednak je onom koji stoji iza ideje o decentraliziranom financijskom sustavu.

Opasno je vjerovati bankama

Uz mnoštvo stručnih radova, knjiga, filmova i dokumentaraca na ovu temu, istina se svodi na vrlo jednostavne činjenice, a ta je da je apsolutno povjerenje da banke i kreditne agencije odgovorno i neovisno rade svoj posao dovelo do kolapsa tržišta 2008. godine.

Iako iza centraliziranog sustava stoji ideja da spomenuti entiteti rade odvojeno i neovisno jedan od drugoga za dobrobit običnih građana, pad tržišta se dogodio upravo zato što su radili suprotno. I tu dolazi do začetka ideje o kriptovalutama.

U Async Labsu, zagrebačkoj IT i marketinškoj agenciji, David Orešković je menadžer poslovnog razvojai i glavni urednik Crobitcoina, internog projekta agencije i jedne od prvih i najvećih platformi za kripto vijesti u jugoistočnoj Europi. Orešković već duže vrijeme prati i educira zajednicu o blockchainu i digitalnoj ekonomiji i njegovo je uvjerenje da je pad tržišta 2008. oblikovao način na koji se digitalna ekonomija danas razvija.

– Financijska kriza 2008. godine pokazala je svijetu da je potpuna centralizacija i potreba za povjerenjem u financijske institucije duboko pogrešna. To su 'profitne' tvrtke čija je primarna misija osigurati dobit svojim dioničarima – smatra Orešković.

Obećanje kripto revolucije

Prvobitno obećanje kriptovaluta jest revolucioniranje financijskog sustava. Cilj je bio i ostao stvoriti sustav koji će spriječiti kolaps tržišta poput onog iz 2008. godine te funkcionirati kao tzv. trustless sustav u kojem se, bez banaka i rejting agencija, morate osloniti jedino na javni kod.

Obećanje jest da će se naše svakodnevne rutine u vezi s financijskim upravljanjem promijeniti, pri čemu naglasak nije isključivo na ponašanju već u općem načinu razmišljanja. Zato kriptovalute imaju predispozicije za kulturološki utjecaj kao i onaj ekonomski.

Kao i svaki drugi izum ili nova tehnologija, razvoj blockchaina i kriptoverzuma prošao je kroz nekoliko glavnih faza i međufaza. Poslovica 'Povijest se ne ponavlja, ali se rimuje' naučila nas je da, što se tiče kripto svijeta, nakon jednog izuma i posljedičnog rasta tržišta ubrzo možemo očekivati pad i tzv. cooldown fazu. S kriptom se to dogodilo već nekoliko puta; nakon izuma bitcoina, pa smart contracta i sada nakon noviteta DeFi sustava.

– Tehnologija je vrlo mlada i nova, ali i revolucionarna. Trenutno eksperimentiramo s njom i pokušavamo ju implementirati na različite načine, stoga su pogreške i padovi normalni i očekivani. Sve je to na neki način potrebno da nakon nekog vremena imamo novu tehnologiju koja je kvalitetna, održiva i koja će revolucionirati mnoge industrije – kaže Orešković.

Pad kripto tržišta, dakle, očekivana je i normalna pojava, a dugoročni investitori i pobornici u fazama pada tržišta vide prilike.

'Bear' nosi 'bull'

Do sada su se gotovo sva značajna otkrića u kripto industriji ​​dogodila tijekom tržišnih padova. Jednostavno rečeno, što god se stvori i učini za vrijeme tzv. bear marketa, nosi razdoblje rasta, odnosno bull marketa.

– Bear marketi su razdoblja kada umjesto jurnjave za ludim i lakim profitom, pravi blockchain i kripto entuzijasti imaju vremena za razvoj rješenja koja će poboljšati kripto i druge industrije. Na primjer, DeFi je bio jedan od najvećih trendova na posljednjem bull marketu, ali svi glavni razvoji DeFi-ja dogodili su se tijekom posljednjeg pada tržišta – dodaje Orešković.

Bear marketi također predstavljaju razdoblje koje filtrira dugoročne i održive projekte i one koji to nisu. Zbog toga tijekom ovog razdoblja čujemo puno vijesti o propalim projektima, tvrtkama koje bankrotiraju i ljudima koji gube novac.

– Na primjer, kripto zajmodavac Celsius Network nedavno je podnio zahtjev za zaštitu od bankrota, više od mjesec dana nakon što je zaustavio povlačenje klijenata zbog 'ekstremnih tržišnih uvjeta'. To je uglavnom uzrokovano njihovim neodgovornim ponašanjem prema sredstvima svojih klijenata – pojašanjava Orešković.

No, jedno pitanje i dalje ostaje nejasno. Ako je cijela poanta kriptovaluta predstavljanje novog i financijski neovisnog sustava, zašto se čini da korelira ostatkom ekonomskog tržišta?

Cijena Bitcoina dosad je pretrpjela mnoge uspone i padove, no u posljednjih nekoliko tjedana kreće se na oko 20.000 dolara, što je 70 posto ispod prošlogodišnjeg vrhunca.

Nadalje, cjelokupna tržišna kapitalizacija kriptoverzuma smanjila se za više od dvije trećine od studenog 2021. Ovo je najveći pad dosad, a kako inflacija nastavlja rasti, a recesija nam kuca na vrata, ne čini se da je kripto tržište u boljoj poziciji od ostalih.

Međuovisnost je neizbježna

Razdoblja jeftinog i skupog novca možda nisu općepoznato znanje, ali su normalna i uobičajena tržišna pojava.

Ta novčana razdoblja odražavaju se u kamatnim stopama. Kada su stope niske, ljudi imaju tendenciju posuđivati ​​više novca i trošiti ili ulagati u rizičnu imovinu kako bi postigli veće povrate. Međutim, kada kamatne stope rastu, nešto što trenutno proživljavamo, novac, točnije vraćanje posuđenog novca, postaje skupo, što dovodi do pada kreditnih zajmova i deficita u rizičnim i špekulativnim investicijama. Budući da se kripto i dalje smatra rizičnom imovinom, zapravo je sasvim logično da je njegovo tržište trenutno u padu.

U ovom trenutku gotovo je nemoguće da kriptovalute budu neovisne o ostatku tržišta jednostavno zato što postoji previše čimbenika koji utječu na njihov razvoj kao što su vrijednost novca, kamatne stope, troškovi energije za minere itd.

– Kripto je još uvijek mlad da bude neovisan o drugim tržišnim instrumentima. Čak i zlato trenutačno doživljava pad od 20 posto u odnosu na svoje vrhunce prije nekoliko mjeseci. Kripto tržište je mnogo manje i stoga mnogo nestabilnije od zlata. Prvo treba hodati da bi se moglo trčati, a od toga nas dijeli još barem jedan tržišni ciklus – kaže Orešković.

Cijenu plaćate, a vrijednost dobivate

Istina je da su s kriptovalutama ljudi izgubili i zaradili mnogo novca. Jednostavan razlog za to je taj što se, kada je u pitanju ulaganje, kripto još uvijek smatra, i to s dobrim razlogom, špekulativnom vrstom ulaganja visokog rizika. Dok su mnogi zaradili bogatstva, drugi su puno izgubili i to iz brojnih razloga. Dok u mnogim slučajevima možemo kriviti projekte s lažnim obećanjima, prijevarama i tzv. shitcoinima, mnogo odgovornosti leži na nama.

Orešković smatra da je ovdje glavno pitanje u kojem je trenutku netko ušao na tržište.

– Mnogi su ljudi počeli ulagati očekujući da će se brzo obogatiti, s malo novca. To obično završi katastrofalno, pa su na kraju mnogi izgubili gotovo sva ulaganja u kripto – dodaje Orešković.

Otkako je Async Labs osnovan 2016. godine, glavna filozofija i cilj bili su postati game changeri i inovatori u industriji. Zato se biraju projekti koji su novi i nepoznati ne samo agenciji već i tržištu općenito. Iako se ovaj pristup mnogo puta pokazao rizičnim i izazovnim, također je, kako kažu iza agencije, omogućio rast i jedinstveno mjesto za tržišnim stolom.

Suosnivač i izvršni direktor Async Labsa Alen Huskanović ističe da im je na početku, dok su bili 'samo još jedna agencija u nizu' koja se bavi razvojem softvera i marketingom, upravo blockchain tehnologija nudila puno veće mogućnosti na tržištu.

Put u nepoznato

Sjajan primjer je Revuto, uspješan fintech startup koji je postao prvi projekt ikada financiran prodajom tokena na Cardano platformi.

Unatoč iskustvu i portfoliju projekata u kripto industriji, Cardano blockchain predstavljao je novu nepoznanicu, kako Async Labsu, tako i cijelom tržištu. Usprkos rastućoj popularnosti, u developerskoj zajednici ne postoji mnogo resursa i informacija o Cardano platformi zbog čega je bilo potrebno samostalno raditi na istraživanju i edukaciji tima uz paralelnu implementaciju stečenih znanja u ovakav pionirski projekt.

– Prvenstveno je bilo nužno ekipu koja radi na projektu upoznati s procesom, terminologijom i cijelim konceptom. Tu su osim developera i quality insurance analitičara, dizajneri, poslovni analitičari , copywriteri i članovi marketing tima. Morali smo napraviti dubinsko istraživanje stvari koje su poprilična nepoznanica na tržištu i developerskoj zajednici i kombinirati naša postojeća znanja i iskustva o kriptu s novim rješenjima koja smo otkrivali. Upravljanje samo tim dijelom procesa je vrlo izazovno, ali nam je drago da se na kraju isplatilo – ističe Luka Klancir, COO Async Labsa.

Unatoč svim nepoznanicama i neočekivanim izazovima, razvoj ovog Cardano novčanika pokazao se uspješnim s obzirom na to da predstavlja prvi nativni novčanik na ovoj platformi naspram ostalih kojih su do Revuta bili hibridni. Jednostavno rečeno, novčanik nije preuzet i prilagođen potrebama projekta već je nastao kao kompletno novi proizvod razvijen posebno za tzv. Revuto ekosustav.

Ukratko, kripto svijet je suočen s mnogim izazovima, a neke tek trebamo doživjeti. Međutim, ova industrija nudi puno mogućnosti i neizbježna je određena vrsta ekonomske i kulturološke promjene koja će biti pod značajnim utjecajem blockchain tehnologije.

– Kao IT agenciji cilj nam je utjecati na razvoj tehnologije, što je ujedno i jedan od glavnih razloga zašto biramo blockchain projekte koji su ujedno i dovoljno izazovni da dugoročno motiviraju tim – zaključuje Huskanović.