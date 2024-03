Trump izjavio da podržava kriptovalute i vidi vrijednost u njima

Bivši, a vrlo moguće i budući, američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je javno podržao kriptovalute, ističući stupanj do kojeg su ga kriptovalute osobno obogatile i implicirajući da bi podržao industriju ako bude ponovno izabran u studenom.

Na pitanje o vrtoglavom rastu cijene bitcoina u CNBC talk showu, bivši predsjednik je pozitivno govorio o svom osobnom iskustvu zarađivanja na licenciranim proizvodima, poput njegovih NFT kartica koje su bile dostupne za kupnju u nekoliko kriptovaluta.

- Zarađujem, također se zabavljam s njima. Lude nove valute, tako ih ja zovem. To su lude nove valute, bilo da se radi o bitcoinu ili nekim drugim. Ljudi ih koriste - izjavio je Trump.

Trump drži kriptovalute u vrijednosti od oko 8,7 milijuna dolara zarađenih od prodaje njegovih NFT kartica i donacija kripto zajednice. Većina tih sredstava drži se u MAGA-i, neovisnom Trump meme tokenu koji mu je poslan prošle jeseni.

U prosincu je Trump iz istog novčanika unovčio ethereum u vrijednosti od 2,4 milijuna dolara.

Bivši predsjednik također je proveo dosta vremena hvaleći se kako je njegova nedavna ograničena serija zlatnih tenisica s Trumpovom tematikom prošli mjesec bila iznimno dobra i ponovno je pokazala korisnost kriptovalute.

Trump je priznao da su ga njegova nedavna iskustva s kriptovalutama dovela do klase imovine prema kojoj je nekoć bio skeptičan.

- Ako razmislite, to je dodatni oblik valute. Prije sam govorio da želim jednu valutu... Ne želim da ljudi napuštaju dolar. Osjećam se tako, ali reći ću vam, kripto je zaživio - rekao je Trump.

Međutim, na karakterističan način, vjerojatni republikanski predsjednički kandidat napravio je zaokret, upozoravajući da bi sve nacije koje razmatraju prelazak s ekonomije podržane američkim dolarima na ekonomiju integriranu s bitcoinom ili drugom kriptovalutom predstavljale gotovo apokaliptičnu prijetnju američkoj globalnoj dominaciji.

- Mrzim kad zemlje napuste dolar, to ne bih dopustio. Kada izgubimo taj standard, to će biti kao gubitak revolucionarnog rata. To će biti udarac za našu zemlju baš kao i gubitak rata - dodao je Trump.