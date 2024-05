Trump podržao kriptovalute i kritizirao Bidenovu administraciju na događaju za vlasnike njegovih NFT-ova

Kandidat za predsjednika SAD-a Donald Trump podržao je kriptovalute tijekom posebnog događaja za vlasnike njegovih NFT-ova u njegovom odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi.

Bivši predsjednik SAD-a koji se nada novom mandatu 2024. žalio se da kripto tvrtke bježe iz Amerike.

- Kripto se seli iz SAD-a zbog neprijateljstva prema kriptu. Zaustavit ćemo to jer ja to ne želim. Ako to želimo prihvatiti, moramo ih pustiti ovdje - rekao je Trump.

Odgovarajući na pitanja ljudi iz publike, Trump je rekao da bi pozdravio donacije za kampanju u bitcoinu i drugim tokenima.

Trumpovo mijenjanje pogleda na digitalnu imovinu dolazi nakon što su analitičari u utorak sugerirali da bi njegova pobjeda na predsjedničkim izborima u SAD-u u studenom bila dobra za bitcoin. Trump je kritizirao Bidena, tvrdeći da sadašnji predsjednik ne zna ništa o kriptu.

- Biden ne zna - rekao je Trump okupljenima, ciljajući i na predsjednika američke Komisije za vrijednosne papire i burze (SEC).

- Gensler je jako protiv, demokrati su jako protiv kripta - dodao je Trump.

Ron Hammond, direktor za odnose s vladom u Udruzi Blockchain, povezao je događaj u Mar-a-Lagu i usvajanje rezolucije u Zastupničkom domu Kongresa SAD-a kojom se osuđuje SEC-ova politika o kripto bankarstvu.

- Nisam mislio da će kriptovalute biti pitanje izbora, ali današnje potpuno suprotne izjave su to dokazale. Dvadeset i jedan demokrat danas je glasao protiv vlastite stranke shvaćajući trend: gubitnička je stvar biti u anti-kripto vojsci - tweetao je Hammond.

U travnju su meme tokeni na solani s karikaturama Trumpa i Bidena porasle, prema podacima DexScreenera. U jednom su trenutku ‘Jeo Boden’ i ‘Doland Tremp’ imali tržišnu kapitalizaciju od 473 milijuna dolara, odnosno 83 milijuna dolara.

Čuvši da je token koji ismijava Joea Bidena vrijedan 240 milijuna dolara, Trump je rekao da se radi o velikoj kapitalizaciji i da mu se ne sviđa ta investicija.