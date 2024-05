Velike banke i investicijski fondovi sve više kupuju bitcoin

Hedge fond Millennium Management i mirovinski fond američke federalne države Wisconsin nedavno su uložili u bitcoin ETF-ove, a u svom ga portfelju imaju i JPMorgan Chase te Wells Fargo

Međunarodni hedge fond Millennium Management otkrio je da drži gotovo dvije milijarde dolara u spot bitcoin ETF-ovima od prvog kvartala 2024.

Millennium je držao ukupno 1,94 milijarde dolara u pet bitcoina ETF-ova od 31. ožujka, prema podnošenju 13F izvješća Komisiji za vrijednosne papire i burze (SEC).

Hedge fond je diverzificirao svoja ulaganja u ARK 21Shares Bitcoin ETF, Bitwise Bitcoin ETF, Grayscale Bitcoin Trust, iShares Bitcoin Trust i Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF.

BlackRockov bitcoin ETF predstavlja najveću alokaciju Milleniuma, s uloženih preko 844 milijuna dolara. Fidelityjev fond zauzeo je drugo mjesto s nešto više od 806 milijuna dolara vrijednih dionica koje drži hedge fond.

Opisujući Millennium kao ‘kralja’ vlasnika bitcoin ETF-ova, analitičar Bloomberg ETF-a Eric Balchunas primijetio je da tvrtka ima 200 puta veću izloženost od prosječnih novih imatelja ETF-ova u prvih 500. Dodatno, većinu, otprilike 60 posto, novih kupaca bitcoin ETF-ova činile su investicijske savjetodavne tvrtke, dok su oko 25 posto hedge fondovi, podijelio je Blachunas.

Nedavna bujica obaveznih 13F podnošenja bacila je svjetlo na to tko kupuje bitcoin ETF-ove, nešto što glavni investicijski direktor Bitwisea, Matt Hougan, kaže da ga je natjeralo da sve više ohrabruje budućnost bitcoina. U memorandumu ulagačima od 13. svibnja, Hougan je napisao da su tromjesečne prijave 13F otkrile važne pojedinosti o tome tko kupuje ETF-ove, dodajući da je veliki opseg institucionalnog interesa za proizvode dobar znak za napredak bitcoina.

- Velika vijest je da mnogo profesionalnih ulagača posjeduje bitcoin ETF-ove - napisao je Hougan, skrećući posebnu pozornost na prisutnost tvrtki kao što su Hightower Advisors, Bracebridge Capital i Cambridge Investment Research.

- Do roka za podnošenje zahtjeva 15. svibnja, pretpostavljam da bismo mogli završiti s više od 700 profesionalnih tvrtki i ukupnim AUM-om koji se približava 5 milijardi dolara - dodao je Hougan.

U bitcoin uložio i Wisconsin

Država Wisconsin 14. svibnja objavila je da je mirovinski fond savezne države uložio 164 milijuna dolara u dva bitcoin ETF-a koji su ponudili Grayscale i BlackRock.

U podnesku Komisiji za vrijednosne papire i burze (SEC) ovog tjedna, Investicijski odbor države Wisconsin izvijestio je o ulaganjima u spot bitcoin ETF-ove od BlackRocka i Grayscalea.

Prema SWIB obrascu 13F za prvo tromjesečje 2024., mirovinski fond vrijedan 156 milijardi dolara kupio je 64 milijuna dolara vrijedan Grayscaleov GBTC i 99,2 milijuna dolara vrijedan BlackRockov IBIT, s ukupnim ulaganjem u bitcoin od nešto više od 163 milijuna dolara.

Hoće li ostale države slijediti potez?

Jučer je makroekonomski analitičar Macro Scope sugerirao da će druge države početi slijediti primjer sada kada se ulaganjima u bitcoin može lako pristupiti putem spot ETF-ova odobrenih od strane regulatora.

- Svaka država upravo sada radi ovu matematiku. A jučerašnja objava Wisconsina sada će postati dio tih razgovora - napisao je.

Komentari dolaze kao odgovor na člana Zastupničkog doma New Hampshirea, Keitha Ammona, koji je ranije ovog tjedna veličao vrline bitcoin ulaganja.

Ammon je 13. svibnja upitao treba li država New Hampshire istražiti izdvajanje malog postotka svojih rezervi u bitcoin ETF. Dodao je da je naknadna pamet sjajna stvar, ali da je država New Hampshire stavila samo pet posto svog ‘fonda za kišne dane’ iz 2016. u bitcoin i zadržala ga, ta investicija danas bi vrijedila gotovo pola milijarde dolara. Ammon, koji je 16. svibnja komentirao devalvaciju dolara, nastavio je govoriti da New Hampshire ima nepodmirene obveze prema državnom mirovinskom sustavu od 1,25 milijardi dolara, pitajući se kako se mogu izvući iz te rupe.

- Odgovor nas možda gleda u oči i vrijedan je daljnje istrage - izjavio je Ammon.

Lančana reakcija

U zasebnom postu za X, Macro Scope je rekao da je Wisconsinova objava postala istaknuta u industrijskim publikacijama prije nego što je dodao da će se o tome naširoko raspravljati u javnom i privatnom investicijskom sektoru u nadolazećim tjednima i mjesecima.

Promatrač kripto industrije Marty Party također je komentirao da se ne smije podcjenjivati ​​Investicijski odbor države Wisconsin koji kupuje bitcoin ETF-ove.

- Ovo će pokrenuti lančanu reakciju - napisao je Party.

Prijava Wisconsina uslijedila je nakon sličnih prijava velikih banaka, uključujući JPMorgan Chase i Wells Fargo, u kojima je otkriveno da su ove velike banke uložile oko 760 tisuća, odnosno 143 tisuća dolara u spot bitcoin ETF-ove.