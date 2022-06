Zašto je move-to-earn kripto igra STEPN ekonomski neodrživa

STEPN-ova premisa je jednostavna, plaćeni ste za kretanje.

Lifestyle aplikacija 'move-to-earn' pokrenuta je sa zatvorenom beta verzijom u prosincu 2021., te je zadržala stalan rast uključivanjem novih korisnika putem tjednih discord poziva i Twitter spaces razgovora. STEPN ambasadori nagradili bi angažirane članove zajednice parovima NFT tenisica igre, dajući im pristup da počnu zarađivati green satoshi tokene (GST) za trčanje, džogiranje, ili šetnju. U to vrijeme igrači su mogli zaraditi od 5 do 50 dolara dnevno, ovisno o tome koliko dugo igraju i koliko pari tenisica posjeduju.

Kako su hladni zimski mjeseci završavali, STEPN-ov rast se ubrzao jer su izgledi za zaradu postajali još privlačniji. Igra se prebacila na otvorenu betu i svatko s aktivacijskim kodom mogao je početi igrati.

Do ožujka je STEPN prikupio više od 100.000 preuzimanja putem trgovine Google Play. Sada se programeri igre mogu pohvaliti da podržava preko 800.000 mjesečnih aktivnih korisnika (podaci Dune Analyticsa pokazuju broj bliži 60.000) i brojkom dnevnih transakcija na najvišoj razini od 290.000. To je važno napomenuti jer se primarni izvor prihoda STEPN-a generira provizijom od 6 posto trgovanjem NFT tenisicama na sekundarnom tržištu. Što se više NFT-ova stvara i trguje, to više novca STEPN zarađuje.

STEPN-ovi tokeni također su naglo porasli posljednjih tjedana. Token za upravljanje igrom, GMT, dosegao je najvišu razinu od 4,11 dolara u travnju nakon što je nekoliko tjedana ranije trgovao za cente. GST, zarađen igranjem igre, zabilježio je sličan porast, nadmašivši 8,51 dolara, jer je move-to-earn manija dosegla vrhunac krajem travnja.

Iako je cijena oba tokena sada pala, čini se da zadržavaju svoju vrijednost. Budući da igrači trebaju GST i GMT za popravak i nadogradnju tenisica, potražnja bi trebala ostati visoka sve dok ljudi nastavljaju igrati.

Je li STEPN održiv?

Kao novi kripto projekt koji pruža unosne povrate svojim igračima, skeptici su se zapitali može li STEPN-ova tokenomika nastaviti tako velikodušno plaćati korisnicima da idu na njihovo svakodnevno trčanje. Bitno je precizno razumjeti kako funkcionira mehanika igre kako bi se razumjelo je li STEPN-ov ekonomski model održiv.

Iako je igračima za početak igranja potreban samo jedan par STEPN-ovih NFT tenisica, posjedovanje više parova znači da mogu zaraditi više GST tokena. Tenisice svakodnevno stvaraju energiju, a svakih pet minuta provedenih u kretanju pretvara jednu točku energije u količinu GST tokena o kojoj odlučuje rating učinkovitost tenisica.

Igrači koji posjeduju najmanje dva para tenisica također mogu 'mintati' (kreirati) nove parove spaljivanjem GMT i GST tokena. Tenisice koje nisu korištene za mintanje novih tenisica trebaju manje tokena, a troškovi povećavaju svaki sljedeći mint. Nakon sedmog minta, tenisice se više neće moći iskoristiti za taj proces.

STEPN-ova ekonomska struktura slična je onoj Axie Infinitya, prve popularne play-to-earn igre. U Axie Infinityu igrači spaljuju AXS i SLP tokene kako bi mintali nova Axie čudovišta, koja su potrebna za igranje igre i zaradu tokena.

I Axie Infinity i STEPN oslanjaju se na nove igrače koji se pridružuju kako bi igra ostala profitabilna za postojeće. Ako potražnja za novim tenisicama padne, njihova cijena na sekundarnom tržištu će pasti. To znači da će se manje mintati novih tenisica, uklanjajući pritisak kupnje na GST i GMT tokene. U međuvremenu, oni koji već igraju igru nastavit će zarađivati tokene na otvorenom tržištu, smanjujući vrijednost GMT-a i GST-a u utrci do dna.

Ako takav scenarij zvuči nategnuto, ne bi trebao. To se dogodilo Axie Infinityu nakon što je popularnost porasla tijekom 'NFT ljeta' 2021. godine. Cijene tokena i potražnja za Axieima porasla je dok su novi igrači ulazili u igru, te su gaming cehovi dodatno pojačali stvar iznajmljivanjem svojih Axiea igračima koji si nisu mogli priuštiti kupnju čudovišta za proviziju. Međutim, s toliko igrača koji zarađuju i prodaju SLP token igre, cijena mu je pala, što ga čini manje atraktivnim za novije igrače za početak.

Na kraju je razdoblje medenog mjeseca Axie Infinitya prestalo, a igra se borila da zadrži igrače. Nakon što su novčani poticaji nestali, a manje ljudi igralo igru iz zabave, potražnja za Axieima i tokenima potrebnih za njihov uzgoj srušila se. Kretanje cijene AXS tokena igre savršeno prikazuje ovu priču. AXS je porastao s 4 dolara u svibnju prošle godine na najvišu razinu od 164 dolara u studenom. Šest mjeseci kasnije, trguje po nešto više od 20 dolara.

Međutim, za razliku od Axie Infinitya, STEPN je predstavio neke nove mehanike u pokušaju uravnoteženja svoje tokenomike. GST, analog tokena SLP-u Axie Infinitya, ima više koristi u igri osim stvaranja novih tenisica. Igračima je potreban GST za popravak tenisica (potrebnih za nastavak zarade), povećanje nivoa tenisica i nadogradnju tenisica. Iako bi ovaj dodatni uslužni program trebao pomoći u održavanju visoke potražnje za GST-om i tako povećati dobit igrača od igranja, ne čini ništa da spriječi ulazak igre u neminovnu 'spiralnu smrt' jednom kada visoki porasta igrača prestane.

Osim toga, budući da STEPN može ograničiti broj novih igrača koji ulaze u igru putem svog sustava za prijavu temeljenog na pozivima, ima veću kontrolu nad time koliko brzo raste. To je sastavni dio upravljanja STEPN ekonomijom. Kao što je korisnik Twittera PhABCD nedavno istaknuo, STEPN-ova inflacija tenisica trenutno je na putu da se poveća za neodrživih 31.000 posto tijekom sljedeće godine. Da bi usporili proizvodnju tenisica, dizajneri igre imaju dvije mogućnosti: povećati troškove mintanja novih cipela ili smanjiti potražnju usporavanjem rasta korisnika.

Upravljajući STEPN-ovim rastom, dizajneri ga mogu neko vrijeme spriječiti da 'leti preblizu Suncu'. Međutim, vjerojatno će doći vrijeme kada neće biti dovoljno novih igrača ili mintanje tenisica neće biti dovoljno profitabilno za postojeće korisnike. U ovom trenutku, STEPN-ova ekonomija biti će u opasnosti od raspleta, što bi moglo srušiti njegove tokene i NFT tenisice.

Pogled u budućnost

Iako se to možda neće dogoditi sutra ili čak sljedećeg mjeseca, prethodne play-to-earn igre pokazuju da je STEPN-ov trenutni model neodrživ. Osim ako igra ne napravi drastične promjene, pad je gotovo neizbježan.

Imajući to na umu, čini se da je primarni cilj STEPN tima održati igru živom što je duže moguće kako bi se profitiralo od naknada za trgovanje tenisicama. Prema nedavnom članku TechCruncha, STEPN trenutno donosi više od 100 milijuna dolara mjesečnih naknada za trgovanje. Ako se to nastavi sve dok se GMT tokeni STEPN tima ne počnu otključavati u siječnju 2023., igra će zaraditi gotovo jednako novca kao i ukupna vrijednost od tih tokena po trenutnoj cijeni od 0,94 dolara. Budući da se tokeni tima postupno otključavaju do 2027. godine, velike su šanse da će većina njegove dobiti doći od naknada za trgovanje. Vrijednost zaključanih tokena gotovo je nevažna i ne treba je smatrati dokazom da STEPN tim ima 'skin in the game' u vezi s STEPN-ovim dugotrajnim uspjehom.

Osim toga, čini se da je svatko tko je uključen u STEPN vrlo oprezan oko toga s kim razgovara i tko ih može kontaktirati. Umjesto da razgovaraju s kripto-izvornim medijima, čini se da su kreatori igre više zainteresirani za ulazak STEPN-a u web2 medije kao što su Forbes i TechCrunch. Gotovo se čini kao da STEPN predviđa kontroverze i čini svoje poslovanje što je moguće čvršćim prije nadolazeće oluje.

Oni koji su rano počeli igrati STEPN 'kupaju se u profitima' i vjerojatno su svoja početna ulaganja povećavali za nekoliko redova veličine. Međutim, svatko tko tek počinje može očekivati da će teže profitirati u budućnosti. STEPN je zasigurno zaradio ljudima novac i potaknuo mnoge druge da se bave zdravijim, aktivnijim načinom života. No, hoće li to biti dovoljno da zadrži igrače kada nagrade presuše? Preostaje za vidjeti.