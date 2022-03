Instagramski trendovi 2022. - Generacija Z, dosad okrenuta samo sebi, fokusirat će se i na boljitak cijelog svijeta

Odavno je poznato da su društvene mreže dom generacije Z i da, kad je ona u pitanju, nema potrebe praviti razliku između virtualne i prave stvarnosti. Za nju su to gotovo istoznačnice. Mlađe je generacije nemoguće dosegnuti a da se ne uroni u (virtualni) svijet, posebno društvenih platformi, zato svaki savjet zlata vrijedi. To zna i ekipa s platforme za upravljanje društvenim medijima Hootsuite koja je pobrojila trendove koji će obilježiti život na Instagramu 2022. Njezino izvješće potvrđuje staru maksimu da 'stalna na tom svijetu samo mijena jest', ali i donosi neke konkretnije uvide koji bi mogli pomoći oglašivačima u njihovom lovu na korisnike i kreiranju marketinške strategije.

Jedan od spomenutih trendova koji će dominirati ove godine nastavak je plesne revolucije. Taj trend koji je dio DNK-a konkurentske platforme, TikToka, prelio se i na druge društvene mreže i korisnici ga se, čini se, ne mogu zasititi. Na Instagramu je tako moguće vidjeti na stotine tisuća plesnih izazova koje korisnici objavljuju u svojim Reelsima ili Storiesima, a prema Instagramovu izvješću, jedan od tri tinejdžera raduje se novim plesnim vratolomijama i izazovima ove godine. Ples je dakle jedna od ideja s kojom oglašivači neće pogriješiti žele li osvojiti mlađe potrošače.

Tehničke inovacije

Osim plesnih izazova, potrošači će s guštom koristiti opcijom Instagram Shopping, koja je doživjela procvat prošle godine. Kao i svaki online šoping, i ovaj je instagramski pogurala pandemija, a korisnicima se posebno svidio zbog jednostavnosti. Do proizvoda s feeda na Instagramu dolazi se jednim klikom jer se kupnja obavlja izravno iz aplikacije. Prema Instagramovim podacima, više od 130 milijuna mjesečnih korisnika kliknulo je na objavu s oznakom Instagram Shopping, a to je broj o kojem većina 'zemaljskih' trgovina može samo sanjati. O potencijalu kupnje na Instagramu govori i analiza eMarketera prema kojoj će social commerce do 2025. premašiti vrijednost od osamdeset milijardi dolara i svaki četvrti predstavnik generacije Z kupovat će s pomoću neke društvene platforme.

Također se očekuje uzlet kreatora sadržaja, za koje čak četiri od pet mladih potrošača misle da su utjecajniji od tradicionalnih selebritija. Predviđa se da će ukupan broj vještih kreatora na Instagramu premašiti lanjski rekord od pedeset milijuna. Dakako, to će utjecati i na rast ulaganja u influencerski marketing, a platforma će, obećavaju u izvješću, razvijati nove alate koji pomažu brendovima da pronađu idealna utjecajnika za suradnju. Njihovoj ulozi spajanja idealnih partnera pomoći će opcija izravnog slanja poruka o potencijalnim partnerstvima, a za kreatore trenutačno testiraju opcije koje im omogućuju da zarade dodatan novac s pomoću Instagramovih trgovina ili kreiraju vlastite u partnerstvu s brendovima. Kad je o značajkama riječ, Instagram je u listopadu u mirovinu poslao ​IGTV, značajku koja je bila namijenjena objavi videa duljih formata. Umjesto toga omogućio je korisnicima da videa koja traju do šezdeset minuta objavljuju izravno u feedu, a IGTV je pretvorio u aplikaciju Instagram TV. Osim što se predviđa nastavak trenda objavljivanja videa dugih formata, vjeruje da će korisnicima biti zanimljivi i oni kraći.

Popularne teme

Budući da je platforma TikTok pomela konkurenciju omogućivši korisnicima da objavljuju kratka zabavna videa, Instagram je odlučio pronaći svoga konja za utrku pa je predstavio opciju Reels. Uz malu pomoć algoritama korisnicima neprekidno gura tu opciju (prikazuje kratka videa) i ohrabruje ih da kreiraju takav sadržaj. Budući da je TikTok brend ​ koji najbrže raste u svijetu i teško da će ga itko skinuti s trona najpopularnije platforme za kratka videa, Instagram nema drugu opciju nego pokušati postati dijelom tog trenda. U izvješću navodi i da mu se uspješnom pokazala opcija 'linkanja' objava na Instagramu sa sadržajem izvan aplikacije. U početku su se tom opcijom mogli koristiti instagrameri s više od deset tisuća sljedbenika, a sada ju je odlučio učiniti dostupnom svima. To posebno pomaže malim brendovima jer tako mogu povećati promet na svojim mrežnim stranicama i drugim digitalnim platformama, a tijekom 2022. Instagram će dodatno razvijati tu opciju. Ako se doista ostvare predviđanja o transformaciji pandemije u epidemiju, korisnici će nešto manje konzumirati sadržaj ​Instagram Livea nego što su to činili tijekom 2020. ili 2021. No to ne znači da tu opciju treba zanemariti. Upravo suprotno, brendovi bi trebali i dalje nastaviti objavljivati sadržaj uživo jer istraživanja pokazuju da će potrošači (posebno mlađi) uvijek radije pogledati Live nego pročitati objavu ili blog. Instagram je, očito, dobro pogodio s postojećim opcijama, a ove godine planira ih dodatno razvijati, učiniti zanimljivijima, ali i pojednostavniti.

Kad je o samom 'žanru' riječ, Hootsuite, a tako pokazuje i Trend Report koji je objavila platforma, Instagram će postati mjesto na kojem korisnici traže inspiraciju i informiraju se o modi, wellnessu, hrani, gejmingu i društvenom aktivizmu. Tih pet područja ljudskog interesa ili životnog stila dominirat će i idućih mjeseci. Tako će, primjerice, ove godine predstavnici generacije Z više donirati novac u društvene svrhe, a 28 posto zapratit će više profila s aktivističkim predznakom.

Zdrav život prije svega

Također će više brige voditi o svome mentalnom i fizičkom zdravlju te birati profile (korisničke ili oglašivačke) koji ih educiraju, inspiriraju i motiviraju da se počnu više brinuti o sebi. Tako će, primjerice, jedan od tri predstavnika generacije Z nastaviti s wellness-aktivnostima poput meditacije, prakse New agea, joge, vježbanja kod kuće, a dva od pet planira se bolje povezati s drugim korisnicima (učlaniti u grupe) koji dijele slične interese.

I, dakako, budući da je Instagram platforma koja počiva na vizualnome, svijet mode i ljepote nastavit će profitirati od interesa njegovih korisnika za takav sadržaj. No, kako se da zaključiti iz Trend Reporta, bolje će prolaziti sadržaj koji pridonosi osobnom boljitku, ali i boljitku cijeloga svijeta.