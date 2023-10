Damir Lovrić u Liderovom podcastu: Ako radiš samo analitički nećeš nigdje stići, a ako ideš samo entuzijazmom šanse za uspjeh su upitne

U Americi neke stvari funkcioniraju tečnije. Puno je lakše pokucati na neka vrata i dobiti konkretan odgovor

Važno je donijeti odluku u kojoj postoji dobar balans želje, ideje i zdravog financijskog pristupa

Često vidimo one koji su nešto uspjeli napraviti, a rijetko pričamo o neuspjesima. Nije sve uvijek uspjeh, ali ako si spreman, to te neće pokolebati

Festival traje par dana, a rad na njemu traje godinu dana. To je dugotrajan proces

U novoj epizodi Liderova podcasta, novinarka i voditeljica Marta Premužak razgovara s Damirom Lovrićem, suvlasnikom marketinške agencije Playbox koja ujedno stoji iza organizacije glazbenog festivala Let the Music Be Free.

Kako se rodila ideja za glazbeni festival i kako je bilo organizirati ga u SAD-u? Što se najviše razlikuje u poslovanju u Americi u odnosu na Hrvatsku? Kako izgleda biznis strana i organizacija festivala, traženje gostiju i koji se sve ‘kotačići‘ moraju okrenuti kako bi sve funkcioniralo kada program krene - otkrijte u novoj epizodi Liderova podcasta!

