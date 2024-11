Sandro Kraljević: Menadžeri znaju s brojkama, ali ih nitko ne uči raditi s ljudima

Gost nove epizode Liderova podcasta, organizacijski psiholog i vlasnik tvrtke Mindlab, Sandro Kraljević u proteklih je deset godina ušao u 180 tvrtki i pomogao njihovu menadžmentu stvoriti zdraviju, produktivniju radnu okolinu, pa tako i ostvariti bolje tržišne rezultate. No, kako se pokazalo, njegove, ali i, generalno, usluge organizacijskih psihologa traže se kad je ‘pet do 12‘ a on bi, kako kaže, volio da se to prebaci barem ’15 do 12‘ kad je moguće s manje otpora i više učinka, stvoriti zdravu organizaciju.

S voditeljicom i novinarkom Sandrom Babić, Kraljević je podijelio i nove, vruće trendove u svijetu organizacijske psihologije poput integracija stranih radnika i rada na daljinu, ali i objasnio zašto je došlo do zamora od ‘rada na sebi‘ te kako, u tom kontekstu, savladati otpor kod zaposlenika. Također, govorio je i o tome zašto je narativ da je kompanija obitelj zapravo toksičan, kako stvoriti privrženost i osjećaj pripadnosti od zaposlenika, ali i zašto valja više govoriti o funkcionalnoj depresiji te podijelio svoju definiciju uspjeha.

