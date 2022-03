[Poslovni putopis] Splitski Parklio pametno spušta koronine barijere i uz epidemiološki razmak nastavlja ekspanziju

Brend Parklio na kojem su Dario Boras, Karlo Gašpar, Marko Smoljo i Josip Labrović počeli raditi još 2014. dok su bili studenti splitskog Fakulteta elektrotehnike, računarstva i brodogradnje, jedan je od primjera da se veliki startupovski snovi mogu ostvariti i u 'malenoj' Hrvatskoj.

Nima Singapura do Splita

Već na prvom predstavljanju javnosti, na lokalnom, splitskom sajmu njihova je parking barijera izazvala veliki interes, no natjecanje 'Get in the Ring' koje se godinu dana kasnije održalo prvi puta u Zagrebu pomoglo im je da svoje ime ucrtaju na svjetsku mapu startupova. Naime, Parklio je te 2017. pobijedio u 'zagrebačkom ringu' i dobio se priliku predstaviti u Singapuru na globalnoj završnici tog natjecanja koja je podrazumijevala 'borbu' s 500 startupova iz cijelog svijeta. Prošlo je to u cezarskoj maniri veni, vidi, vici. Parklio je ušao u finale i proglašen je drugim najboljim u svijetu u kategoriji startupa bez investicije. Ne samo da su primali primamljive ponude investitora, već im je i tamošnja vlada ponudila da se presele i razvijaju proizvod u Singapuru. No, ne znaju oni da 'nima Singapura do Splita'. Kvartet iz Parklija odbio je tu mogućnost i danas nam kažu da su iznimno ponosni što proizvode u Hrvatskoj.

Pametna parking barijera spušta se pomoću digitalnog ključa na mobilnoj aplikaciji. To omogućuje da se više ljudi koristi parkirnim mjestom. Vlasnik parkirnog mjesta može podijeliti digitalni ključ tako da njegovi gosti, prijatelji, članovi obitelji ili poslovni partneri imaju neograničen parking ili da ga koriste nekoliko sati.

Uslijedila je runda seed investicija kojom su od privatnih ulagača iz Slovačke prikupili 200 tisuća eura za pokretanje proizvodnje svojih pametnih parking barijera. Rasli su, osvajali svijet i razvijali nove proizvode te je, taman kad je u ožujku 2020. krenulo bombardiranje vijestima kako pandemija koronavirusa obavija Hrvatsku, iz Parklija došla lijepa vijest da su osigurali investiciju od pet milijuna dolara od ulagača iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Bila je to najveća investicija u startup u povijesti grada Splita te je Parklio postao jedna od tvrtki s najvećom evaluacijom u Hrvatskoj.

Povrat investicije na drugačiji način

Dvije godine kasnije posjećujemo ih u njihovom uredu na splitskim Stinicama. Smijemo se što u prizemlju njihove zgrade posluje tvrtka koja nosi isti naziv kao i nova varijanta koronavirusa koja je poharala Split i u sljedećem trenutku već nas pozdravlja Parkliova domaćica sa četiri noge, francuski buldog Stella. Smještamo se u ured s njezinim vlasnikom Dariom Borasom koji nas odmah na početku iznenađuje informacijom da su dio velike investicije od pet milijuna dolara vratili investitoru.

– Kako se dogodila korona, naši su investitori zapali u probleme, a mi smo poslovali relativno dobro i uz to smo dobili sredstva iz EU fondova, tako da smo dio investicije vratili investitoru i financiramo se iz vlastitog poslovanja. Prošle smo godine imali više od milijun eura prihoda, što je rast od sto posto. Sad nas je u firmi dvadeset, u zadnje dvije godine zaposlili smo četiri osobe, a ove planiramo dodatno proširiti tim s obzirom na to da se tržište stabiliziralo – izvještava nas direktor Parklija Boras i već iz tih prvih rečenica koje nam upućuje očito je da je u životu odradio mnogo pitcheva.

Osvajanje tržišta uz epidemiološki razmak

Parklio je posljednjih nekoliko godina ostvario snažan rast. U 2020. uprihodio je gotovo četiri milijuna kuna i ostvario dobit od 49,5 tisuća kuna, dok je 2019. završio s prihodima od 1,5 milijuna kuna. Iako je korona ostavila svoj otisak i na njihovom pragu i neki su im planovi poput otvaranja ureda u Dubaiju otpali, na neki im je način i pomogla. Zahvaljujući njoj minimizirali su troškove i time optimizirali poslovanje, no nisu posustali. Prošle su godine otvorili nova tržišta na području Južne i Sjeverne Amerike, Bliskog istoka i Australije. U Europi su ionako već bili prisutni gotovo svugdje, osim, dodaje uz smiješak Boras, u Vatikanu. Premda osvajati nova, daleka tržišta u uvjetima kada su putovanja i fizički kontakti otežani nije lako, uz dobre partnere i to je moguće. Naime, Parklio svoje proizvode distribuira po svijetu preko lokalnih tvrtki, trenutno ima sedamdesetak takvih partnera po svijetu. Dio prodaje odvija se i direktno online, ali ljudi uglavnom prije kupovine žele vidjeti i isprobati proizvod.

– Preko 90 posto prihoda nam dolazi iz izvoza. Uglavnom radimo s tvrtkama koje su dobro etablirane u tim državama ili kao distributeri ili sistem integratori. Sve te tvrtke kupuju od nas i preprodaju naše proizvode. Treba biti iskren i reći da parking nije 'seksi' industrija, ali samo na europskoj razini to je industrija vrijedna 145 milijuna eura. Na tom su tržištu firme stare po pedeset godina, u nadzornim odborima im sjede ljudi još tridesetak godina stariji od firmi. Oni su izgubili korak s tehnologijom i zahtjevima tržišta. Tu dolazimo mi s novim rješenjem i to tržište prepoznaje. Naša parking barijera je najbolja parking barijera na svijetu trenutno. To je jedan mali nišni dio tržišta i tu smo najbolji – ističe Boras dodajući da nemaju puno konkurencije s obzirom na to da razvijaju softver, elektroniku i hardver te nude plug&play rješenja.

Pametna proizvodnja i šašavi čipovi

Splitski način života koji toliko vole i zbog kojeg sada ne nastanjuju neki od singapurskih nebodera, pokazao im se kao prepreka u pronalasku adekvatnog prostora u koji bi smjestili i ured i proizvodnju. Budući da je iznajmljivanje nekretnina u tom turistički orijentiranom gradu veliki biznis, cijene najma su, doznajemo, nemoguće, baš kao i pronalazak velikih prostora. Stoga je proizvodni pogon Parklija dislociran, ali nije daleko, nalazi se na pet minuta vožnje prema Solinu. Tamo im od partnerske tvrtke iz Zagreba pristižu metalni dijelovi, a od splitske elektronički sklopovi. Stoga Parklijevcima preostaje da sastave svoje proizvode, testiraju ih, spakiraju i pošalju u prodaju. Boras napominje da imaju pametnu proizvodnju, sve naručuju, sastavljaju i odmah isporučuju.

Korona je donijela izazove i u tom procesu. Najprije su im u prvom valu mjesecima pristizali upiti, a nisu imali repromaterijala za sastavljanje proizvoda, što ih je poprilično pogodilo. Nestašica čipova primorala ih je i da mijenjaju određene proizvode i prilagođavaju softvere novim čipovima koji su bili dostupni. Time su, kako to Boras kaže, samo postajali bolja verzija sebe. Sada su se već prilagodili novim pravilima igre, računaju na kašnjenja u dobavnim lancima, a čipove naručuju u izdašnim količinama.

– Sada svi kupujemo više no što nam treba, na primjer, treba nam mjesečno tisuću čipova, a mi ih naručujemo tri tisuće da nam ih ne usfali. Svi tako rade i tržište misli da je zahtjev tri tisuća, ali nije. Kad se pokrenu najavljivane tvornice čipova u Njemačkoj, SAD-u i Kini, mi ćemo se svi vratiti na regularne narudžbe, potražnja će pasti, a s njome i cijene. Tako da će od 2023. cijene elektronike ići strmoglavo dolje, samo treba izgurati do tog perioda. Mi hoćemo – nepokolebljiv je Boras.

Premda svoje pametne parking barijere uglavnom izvoze, sada ih se već može vidjeti u mnogim hrvatskim gradovima, a ponajviše u Splitu gdje ih je postavljeno stotinjak. Tako gubimo prijatelje, smije se Boras, objašnjavajući kako često primaju pozive s molbama da proslijede digitalni ključ kako bi se poznanici mogli parkirati, ali moraju ih odbiti jer te parking barijere i parkirna mjesta imaju svoje vlasnike. Najčešće ih prodaju tvrtkama, poslovanje s državom i lokalnim samoupravama ima svoja pravila i put do konverzije je dulji, što mladom, dinamičnom startupu ne odgovara. – Imamo traženi proizvod i nije nam ga problem plasirati, tako da smo zasad fokusirani na B2B segment – naglašava Boras.

Planovi i sinonimi

U sljedećih pet godina žele da Parklio postane sinonim za parking kao što je Uber za taksi prijevoz, a AirBnb za smještaj. To kane postići nastavljajući širiti postojeću bazu proizvoda, povećavati svoju prisutnost na drugim tržištima te i dalje rasti sto posto svake godine. Nemaju se namjeru 'dati u tuđe ruke' jer kažu da imaju još jako puno toga za napraviti.

– Sada nam je najveći problem dobavljivost i nabava repromaterijala. To će definirati koliko ćemo rasti ove godine. Imamo dobro posložene poslovne procese i nova rješenja smo gurnuli puno više u sferu softvera, tako da ne ovisimo toliko o hardveru. Sve rješavamo u hodu, ali sad smo svi u toj tržišnoj utakmici kojoj se trebamo prilagođavati – zaključuje Boras vodeći nas u showroom gdje nam pokazuje kako izgleda terminal za naplatu parkinga koji se tek priprema za izlazak na tržište. Spuštamo parkirnu barijeru, podižemo rampu i spremni smo napustiti Parklijevo parkiralište uvjereni da će do idućeg susreta taj poligon inovativnih proizvoda nastaviti rasti.

Parklio je brend splitske tvrtke Amplifico, čija je holding tvrtka na Kajmanskim otocima, no, operativni i razvojni dio te istraživanje i razvoj su u Hrvatskoj. Dosad su proizveli oko deset tisuća komada proizvoda, a osamdeset posto prodaje čini im pametna parking barijera. Iako su po njoj postali prepoznatljivi, razvili su dosad paletu od deset proizvoda. Za čuvanje parkirnih mjesta nude parkirnu barijeru, stup, rampu i lančanu barijeru, a za upravljanje i nadzor nad parkingom razvili su nekoliko softverskih rješenja. Tu su, između ostalih, sustav kamera koji temeljem umjetne inteligencije prepoznaje koliko je automobila na nekom parkiralištu te sustav koji prepoznaje registarske pločice i automatski propušta vozilo podizanjem rampe. Najnoviji u portfelju proizvoda je terminal za naplatu parkinga na kojem još rade.

