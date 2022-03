[Poslovni putopis] Tomislav Debeljak: Uskoro potpisujemo ugovor za prvi rezidencijalni brod vrijedan više od pola milijarde eura

Početak godine bio je veoma dinamičan u Brodosplitu. U siječnju su potpisali više od 200 milijuna eura vrijedne ugovore za gradnju luksuzne megajahte i polarnog kruzera. U veljači su svoju tešku mehanizaciju dopremili u Ston i krenuli s montažom prvog segmenta mosta koji će spajati dva tunela na pristupnoj cesti za Pelješki most. Najavili su i gradnju jedrenjaka s nultom emisijom ispušnih plinova, a DIV grupa objavila je da prelazi na obnovljive izvore energije u svim proizvodnim pogonima grupacije. Za proizvodni pogon brodogradilišta Brodosplit predviđena je izgradnja fotonaponske elektrane snage 8100 KW.

Na svojoj splitskoj turneji za Liderov serijal poslovna scena popričali smo s Tomislavom Debeljakom, predsjednik Uprave Brodosplita, jedne od najveći tvrtki toga grada koja zapošljava više od dvije tisuće ljudi.

S kakvim ste rezultatom zaključili prošlu godinu?

- Iako su se tijekom 2021. godine, osobito u njezinoj drugoj polovini, osjetile posljedice pandemije na zaposlenost kapaciteta, prema prvim preliminarnim analizama i našim očekivanjima poslovna će godina ipak završiti uspješno s ostvarenom dobiti, ali uz nešto manje prihode u odnosu na prethodne dvije godine.

Što je najviše utjecalo na takav rezultat?

- Smanjenje obima proizvodnih aktivnosti, a time i prihoda, posljedica je odgađanja pokretanja projekata iz segmenta gradnje brodova za krstarenja, čija realizacija čini većinu prihoda kako Brodosplita, tako i većine drugih europskih brodogradilišta. Naime, odmah po izbijanju pandemije i zabrani plovidbi, kompanije iz djelatnosti kružnih putovanja su bile primorane privremeno obustaviti daljnja ugovaranja novogradnji. Također, većinom su zaustavljeni i procesi gradnji koje su bile u tijeku, činilo se to na zahtjev brodovlasnika, ali i brodogradilišta zbog nemogućnosti organizacije rada u pandemijskim uvjetima. Potonje nije bio slučaj kod Brodosplita, budući da smo, uživajući puno povjerenje brodovlasnika te hitnim implementiranjem odgovarajućih protupandemijskih mjera unutar poslovnog sustava, usuglasili revidirane termine ostvarenja ključnih događaja u tijeku realizacije projekata, a time osigurali nastavak rada u proizvodnji, u manjem obimu, ali kontinuitet je zadržan. Neupitno su tome pripomogle u velikom dijelu i pravovremene, kvalitetno osmišljene Vladine mjere.

Koji su vam najveći projekti ove godine?

- Nastavljamo s vodećom ulogom na tržištu gradnje putničkih brodova za plovidbu polarnim područjima. Usprkos trenutnoj velikoj krizi industrije krstarenja, koncem prošle godine ugovorili smo gradnju luksuznog broda vrijednosti preko sto milijuna eura, a osobito smo ponosni na očekivani skori početak gradnje mega-jahte, daleko veće po vrijednosti. U 2022. godini očekuje nas isporuka još jednog broda za krstarenje polarnim područjima, drugog u nizu za istog brodovlasnika, a nadamo se tada i objavi polaganje kobilice i za treći brod u seriji. Poziciju jednog od vodećih izvoznika u Hrvatskoj učvrstit ćemo i dugoročnim izvozom vojnog programa, s očekivanim početkom realizacije upravo kroz par narednih mjeseci. Također je u tijeku i realizacija infrastrukturnih projekata s naglaskom na specijalne čelične konstrukcije, konkretno završetak gradnje mosta Ston, kao i očekivani početak radova na rekonstrukciji raskrižja državne ceste DC 8 na solinskoj Širini.

A izazovi?

- Brodogradnju konstantno, barem kroz recentnu povijest, prati problematika osiguranja financijskih instrumenata odnosno pravovremenog faznog financiranja, sve iz razloga dugotrajnosti realizacije brodograđevnih projekata. No, sve više je prisutna tendencija skraćivanja procesa prvenstveno kao rezultat investicija u digitalne tehnologije - napredni programi za projektiranje, 3D modeliranje, proširena stvarnosti, automatizacija procesa i slično. Kroz proteklih godinu dana susrećemo se, uostalom kao i velika većina subjekata, s vrlo izraženim problemom kontinuiteta visokog rasta cijena materijala, opreme i energije, koji su u strukturi troška novogradnje zastupljeni s više od 60 posto. Posljedično uz to suočavamo se i s rastom cijene rada, kao i višestrukog povećanja troškova transporta. Sve to se odvija s teško predvidivim trendom, što pred brodogradilište postavlja veliki izazov implementacije adekvatnih mehanizama s ciljem minimiziranja ugovornih rizika koji proizlaze iz dugotrajnosti procesa projektiranja i gradnje broda. Također, zbog aktualne stabilnosti turizma kružnih putovanja, brodovlasnici u sve većoj mjeri poslovne rizike prelijevaju na brodogradilišta. Tako da je proces osnivanja, odnosno optimiranja broda u svrhu povećanja isplativosti projekta, uz paralelno ugovaranje s ciljem ujednačenja rizika ugovornih strana, skoro jednako zahtjevan i vremenski iscrpan kao i sam proces projektiranja i gradnje broda.

Kako stojite s radnom snagom, uvozite li je?

- Broj zaposlenih u DIV grupi već godinama nije manji od 3400 radnika, a u samoj Brodosplit grupi od oko 2000, pri čemu su zastupljene sve brodograđevne specijalnosti, tako da podugovaramo usluge jedino u periodima vršnog opterećenja u poslovnom procesu. Deficit radnika određenih struka ne samo u splitskom bazenu, nego i u regiji prisiljava nas na uvoz radnika. S obzirom na aktualne projekte i one pred ugovaranjem, uvoz radne snage ponovno će se intenzivirati u značajnoj mjeri već tijekom konca ove godine, s naglaskom na idući dvogodišnji period. Pritom treba naglasiti da se uvoz ne odnosi samo na 'plave kute' poput zavarivača i brodomontera, već smo sve više prisiljeni na potragu u inozemstvu za visokoobrazovanom radnom snagom, inženjerima tehničkih struka, voditeljima projekata i slično.

Kakvi su vam kratkoročni i dugoročni planovi?

- Zahvaljujući stalnoj analizi tržišta baziranoj i na izgrađenom povjerenju u odnosu s klijentima, brokerima, kao i partnerskim brodogradilištima, pravovremeno smo predvidjeli trendove u spektru maritimnog sektora na kojem se želimo još bolje pozicionirati. Pritom nam je ishod razvoja događaja na tržištu kao posljedice korona pandemije potvrdio ispravnost našeg upravljanja promjenama. Tako već skoro dvije godine pripremamo diviziju posvećenu niši mega-jahti, koja je eto potpisom ugovora za jednu od najvećih na tržištu i službeno zaživjela. U tijeku su završni pregovori za nove ugovore iz iste niše, tako da u tom segmentu očekujemo punu zaposlenost brodogradilišta u iduće tri do četiri godine. Trend u industriji krstarenja snažno se okreće prema manjim i srednjim brodovima luksuznog nivoa opremanja što dodatno ojačava našu poziciju s obzirom na prepoznatljivost Brodosplita u tom segmentu kao i velikim rezidencijalnim brodovima gdje kabine postaju stambene jedinice i prodaju se kao oblik trajnog vlasništva. Evo mogu najaviti i skorašnje potpisivanje ugovora za prvi takav brod, vrijednosti preko pola milijarde eura. Naravno, ključni su preduvjeti realizacije tih projekata, a time postizanja i pune najmanje petogodišnje zaposlenosti brodogradilišta, osiguranje financiranja gradnji na kojem se upravo intenzivno radi, kao i investicije u infrastrukturu poput prilagodbe, ali i gradnje novih hala za mega-jahte te nabave mostne dizalice nosivosti barem 650 tona. Ispunjavanjem ovog plana prihodovno se očekuje rast u narednim godinama od približno 50 posto u odnosu na ostvarenje iz 2020. godine. Atraktivnošću spomenutih projekata želimo privući mlade inženjere, znanstvenike i sve koji se žele baviti inovacijama i usvajanjem novih znanja da se pridruže Brodosplitu u formiranju tehnološkog razvojnog središta kao poželjne alternative odlasku u inozemstvo.