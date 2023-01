ChatGPT nam je dao ideju i poslovni plan za start up

Zadnjih par tjedana svakodnevno imamo priliku pročitati nešto novo što ChatGPT, chatbot umjetne inteligencije (AI) može napraviti sam - i to puno brže nego što čovjek zna i umije. Njegove su se ‘usluge‘ tako počele koristiti za izrade školskih eseja, seminarskih radova, pisanje pjesama, knjiga i raznih kreativnih uradaka sa svega par upisanih riječi u tu zastrašujuće sposobnu tražilicu.

Nije mi trebalo dugo da i sam počnem s njime eksperimentirati, a danas sam došao do jedne zanimljive ideje. Zatražio sam od ChatGPT-a da umjesto mene bude kreativan i dođe do ideje za atraktivni start up koji bi mogao uspjeti na hrvatskom, ali i svjetskom tržištu. Nakon svega nekoliko ključnih riječi koje sam upisao u chatbot, kao što su business plan, business idea, start up, high return investment, ChatGPT je brzo počeo tipkati nekoliko zanimljivih ideja za posao, no s time nisam bio zadovoljan.

Htio sam da ideja bude atraktivna i stavio se u kožu osobe koja uistinu planira pokrenuti posao uz kreativnu pomoć umjetne inteligencije i upisao sam nekoliko dodatnih ključnih riječi ne bi li dobio što detaljnije odgovore i poslovni plan. Evo što sam dobio kao odgovor (prevedeno na hrvatski).

‘Poslovna ideja: ekološki prihvatljivi proizvodi za čišćenje

Istraživanje tržišta: Postoji sve veća potražnja za ekološkim proizvodima za čišćenje kako potrošači postaju svjesniji njihovog utjecaja na okoliš. Riječ je o neiskorištenom tržištu u Hrvatskoj, a postoji potencijal da novi igrač uđe na tržište i osvoji značajan tržišni udio.

Usluge: proizvodnja i prodaja ekološki prihvatljivih proizvoda za čišćenje, uključujući višenamjensko sredstvo za čišćenje, sredstvo za pranje posuđa, deterdžent za pranje rublja i još mnogo toga.

Ciljano tržište: Ekološki osviješteni potrošači u Hrvatskoj, s fokusom na obitelji i mlade stručnjake.

Marketing: upotrijebite društvene medije i influencer marketing kako biste došli do potencijalnih kupaca. Iskoristite lokalne događaje i skočne trgovine kako biste podigli svijest o robnoj marki.‘

Priča se nastavlja nakon moje naredbe da mi ChatGPT ispiše okvirne troškove potrebne za pokretanje takvog biznisa, ali i da mi predloži prikladna imena za brend na hrvatskom i engleskom jeziku. Evo što mi je odgovorio.

EcoClean (prijedlog na engleskom) i Čista (prijedlog na hrvatskom)

Istraživanje i razvoj: 10.000 dolara

Oprema i zalihe: 20.000 dolara

Pravni i registracijski troškovi: 1.000 dolara

Marketing: 5.000 dolara

Početni inventar: 15.000 dolara

Ukupni početni troškovi: 51.000 dolara

Po chatbotu, postoji nekoliko tokova prihoda za moju imaginarnu tvrtku. Jedan je prodaja ekoloških proizvoda za čišćenje putem online i offline kanala, a drugi veleprodaja trgovcima na malo. Što se razvijanja kompanije tiče, ChatGPT mi je savjetovao da proširim liniju proizvoda kako bi uključio druge ekološke proizvode u asortiman te da se dugoročno proširim na druga tržišta, počevši od europskog.

Ti se odgovori možda čine prilično jednostavnima, ali na svako moje potpitanje dočekao me detaljan i promišljen odgovor koji bi u jednom trenutku zasigurno bio od koristi pri pokretanju vlastitog biznisa. U našem sat vremena dugom razgovoru, dobio sam nekoliko zanimljivih odgovora, detaljno napisan prijedlog poslovnog plana u tri strane teksta, ali i par dobrih savjeta. Evo jednog od njih.

- Važno je zapamtiti da je pokretanje poduzeća složen proces i zahtijeva značajnu količinu vremena, truda i predanosti. Također je važno tražiti smjernice od stručnjaka kao što su odvjetnici i računovođe kako biste osigurali usklađenost sa svim relevantnim zakonima i propisima - rekao je ChatGPT.

Tko zna, možda ga jednom i poslušam!