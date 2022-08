Epski sukob kreativnosti i rokova je mit

Muke s poštovanjem rokova i odgađanjem obavljanja zadataka valjda ipak ne počinju sa začećem, nego malo kasnije, a mogu obilježiti karijere, pa i živote. Nužna je tolerancija. Koliko god se zauzimali za držanje rokova, tjedan-dva kašnjenja može poboljšati kvalitetu izvedbe.

Kreativnost i rokovi nisu najbolji prijatelji, ali koliko god to bilo izazovno, rokove treba poštovati. Naravno uz iznimke kada se posao odulji da bi ga se kvalitetnije obavilo ili zbog se nepredviđenih okolnosti rok produlji. Vjerojatno nema djelatnika u kreativnoj industriji koji se nije sudario s prekratkim rokom, ali kreativnost se vidi i u tome da se ta muka prevlada sa što manje posljedica na posao. Početnicima je to veća muka nego prekaljenim 'ratnicima', ali i jedni i drugi na kraju polažu isti ispit. Da bi kvalitetno obavili posao u određenom roku, marketinški stručnjaci tvrde da treba stvoriti odnos povjerenja s klijentima te u početku suradnje dogovoriti što je najbolje za njih, a prema potrebi i korigirati rokove.

Brend je emocija

Prema riječima Maje Čehulić, chief of account management Grizli komunikacija, otvorena i transparentna komunikacija s klijentom početak je svake uspješne suradnje. Bitno je već na prvom sastanku dobiti što kvalitetniji brief kako bi se napravilo analizu i komunikacijsku strategiju, ne treba se ustručavati biti iskren i dati savjet te s klijentom raspraviti što je najbolje za njegove potrebe i ostvarenje kvalitetne kampanje i krajnjih ciljeva. Takav način komunikacije omogućava znatnu uštedu vremena i kvalitetniju tržišnu komunikaciju.

– Potrebno je klijentu jasno naglasiti i pismeno dostaviti sve zadane rokove, kao i obveze s njegove strane, kako bi se svi zadaci isporučili na vrijeme. Uvidimo li da su neki rokovi nerealni, odnosno da nije moguće dostaviti tražena rješenja u tako kratkom vremenu, potrebno je obavijestiti klijenta i zajednički odrediti nove rokove kako bi se izbjeglo nezadovoljstvo, a zadatak bio kvalitetno i pravodobno dovršen. Katkad moramo biti uporni, ali nikako nepristojni, i podsjećati suradnike ili klijente na važnost poštovanja rokova te im objasniti koje su moguće posljedice ako se nešto ne isporuči na vrijeme s obzirom na to da nam je svima cilj što kvalitetnije odraditi zadatak – objašnjava Čehulić.

Dodaje da je već na početku suradnje važno klijentu naglasiti da je brend zapravo emocija i definirati koji su ciljevi tržišne komunikacije. Na tržištu koje je sve više zasićeno različitim brendovima važno je u startu odrediti njegov glavni fokus, pronaći ciljanu publiku i prilagoditi komunikaciju transformiranom tržištu.

– Kako bi brend bio ukorak s vremenom, zajedno s klijentom kreiramo strategiju prilagodbe brenda tržišnim potražnjama, pazeći pritom na identitet, srž i atribute brenda kao i etiku poslovanja – pojašnjava Čehulić, ističući kao najbolji primjer nužnost prilagodbe tijekom pandemije bolesti COVID-19 koja je uzrokovala nagli porast potrebe za digitalizacijom.

Jednom tuš, drugom matematika

U svakom se poslu, pa tako i ovom, kaže Čehulić, događaju situacije koje bismo radije izbjegli. Krize su jedan od primjera takvih situacija, ali upravo je u tim trenucima bitno međusobno povjerenje između agencije i klijenta te pravodobna reakcija, kao i spremnost na suradnju kako bi se one uspješno prebrodile.

– U svemu tome iskrenost i povjerenje čine veliku razliku jer je posao sam po sebi nepredvidiv, često na njega utječu i mnogi drugi faktori, ali kvalitetno izgrađen odnos s klijentom od početka već je pola posla – naglašava Čehulić.

Kreativna direktorica Studija Sonda Jelena Fiškuš tvrdi da rokovi postoje s razlogom. Važno je da su u početku realno postavljeni kako bi imali smisla, a onda je važno da se i poštuju.

– Način na koji pojedinci obavljaju zadatke prilično je individualan, neke osobe najbolje djeluju pod pritiskom, dugima je ključno dovoljno rano započeti projekt. Jedni ih rješavaju matematičkim varijablama, drugi pjevajući pod tušem, ali u svakom slučaju važno je da rokovi postoje i da ih se držimo. Jedan od najboljih savjeta koje sam čula na predavanju o kreativnosti jest: pročitajte brief, čak i kada znate da ćete na projektu početi raditi tek za mjesec dana, brief je uvijek tu negdje u glavi i do trenutka kada odlučite raditi na projektu nevjerojatne ideje mogu izniknuti – napominje Fiškuš.

No dodaje da, koliko god se zalaže za poštovanje rokova, njihovo odgađanje poželjno je tolerirati kada je za realizaciju neke ideje potrebno više vremena od inicijalno predviđenog jer tjedan-dva kašnjenja radi kompleksnosti realizacije može znatno pridonijeti kvaliteti nekog rada. U tom slučaju, i kada je to moguće, dobro je zalagati se za produljenje jer će krajnji rezultat opravdati kašnjenje.

Stella Bogovac, creative director agencije I to nije sve!, drži da je epski sukob kreativnosti i rokova možda ipak – mit.

– Kreativnost će uvijek biti pomalo ezoterična, a mi ljudi imamo tu nemirnu potrebu za matematikom. Tako sve pokušavamo izmjeriti. Želimo kvantificirati. Trudimo se utrpati u tablicu. Pogotovo klijenti, kojima je poštovanje roka vrlo važno i to ne čudi – osim vrhunske kreative, njihov cilj je uvijek i uštedjeti vrijeme ili novac. A kad agencija probije rok, troši i vrijeme i novac. Svjesni smo toga da je naša radna jedinica vrijeme. Zato imamo misao koje se volimo držati: razmišljamo kreativno, kreiramo produktivno. To nas podsjeća da smo ovdje da bismo stvarali rješenja izvan okvira, no unutar okvira roka, proračuna i poslovnih ciljeva klijenata. To je ono čime se bavimo, a ne samo prvim dijelom te rečenice – ističe Bogovac.

Različito od umjetnosti

Napominje da je uvijek izazov držati standard kreative, a pritom biti produktivan. Pomiriti želju za stvaranjem vrhunskoga kreativnog rješenja, dizajna i copywritinga, a istodobno razumjeti što klijent uistinu traži u briefu i pritom poštovati rok i proračun nije lako. Prema njezinim riječima, produktivnost je ono što ih razlikuje od umjetnika i čini kreativnim profesionalcima.

– Naša se varijanta kreativnosti zapravo može definirati kao domišljat problem solving u zadanom vremenskom okviru. Zato moramo moći maksimalno iskoristiti postojeće resurse kako bismo brže i efikasnije kreativno riješili problem i pretvorili prepreku u prednost. Samo tako možemo biti konkurentni. Nama tu, prije svega, pomažu jasni procesi. Kada stigne brief, imamo tailor-made proces koji nam omogućava da unutar roka i proračuna kojim raspolažemo dođemo do najboljeg rješenja. Za kreiranje digitalnih kampanja imamo data-driven proces i koristimo se analitikom koja nama i klijentima pomaže da radimo pametnije, budemo efikasniji i uštedimo novac – naglašava Bogovac.

Zbog čestih mijenjanja informacija i odluka kada je već duboko u projektu i utjecaja na rokove agencija je prije dvije godine implementirala agilan način rada, što omogućava brzo odgovaranje na promjene i dostavu inovativnih rješenja unutar roka i brže od konkurencije. Prema njezinim riječima, u pregovorima o rokovima trude se biti domišljatiji u startu – razmisliti kako postaviti proces pametnije, organizirati projekt drugačije ili napisati bolji brief.

– Ipak je, kad ustaneš na lijevu nogu, mnogo teže nastaviti dan – kaže Bogovac.

Dodaje da se svjesno ili nesvjesno ignorira činjenica da su klijent i agencija dvije blago različite strane, ali zapravo uvijek rade s istim ciljem – da grade pametnije, autentičnije i uspješnije brendove.

– Kada bismo namjestili podsjetnik jednom u tjednu s tom rečenicom, možda bi pregovori prije postali dogovori. Pogotovo kad je riječ o rokovima. Druga stvar koja mi pada na pamet je proaktivnost – kaže Bogovac, ističući da ponekad nije dovoljno biti dobar problem solver, nego je potrebno pokušati predvidjeti potencijalne probleme.