Metodologija OKR-a: Kako izabrati najbolje alate za upravljanje ciljevima i ključnim rezultatima

Piše: Filip Mišković

Najvrjednije globalne korporacije poput Googlea, Twittera i LinkedIna te mnoge druge kompanije u poslovanju primjenjuju metodologiju OKR-a (engl. objectives & key results). I dok je sama metodologija jednostavna, sve se komplicira u izboru softverskih rješenja za njezino uvođenje. Ima ih više od nekoliko stotina, zbog čega se odabir čini mnogo težim nego što bi trebao biti

Ciljevi i ključni rezultati, tj. OKR (engl. objectives & key results), poslovni je pojam koji postaje sve popularniji u poslovnim krugovima svijeta, Europe i Hrvatske. Primjenom OKR-a organizacije svih veličina ili sektora povećavaju transparentnost doprinosa svakog zaposlenika, s jasnim fokusom na strateške ciljeve i prioritete poslovanja. Ako direktori, voditelji i zaposlenici točno znaju kako svojim radom pridonose ostvarenju strateških ciljeva, bit će produktivniji, trudit će se više pa će ih prepoznati i nadređeni. Istodobno će organizaciji osigurati uravnoteženu provedbu strategije i pridonijeti izgradnji njezine agilnosti, toliko potrebne u današnjemu složenom, osjetljivom i nepredvidivom poslovnom okružju.

Gradeći na tada popularnom pristupu management by objectives (MBO), OKR je još 70-ih uveden u Intelovo poslovanje, a širu popularnost stekao je u posljednjih desetak godina kad su ga dodatno popularizirali digitalni giganti poput Googlea, Microsofta i Twittera. Njegov temelj tako su jasno usmjereni poslovni ciljevi i njima podređeni mjerljivi ključni rezultati, a dodatna je specifičnost i to što OKR poslovno planiranje skraćuje na tromjesečne cikluse, tj. kvartale.

O čemu je riječ

Dok je sama metodologija poprilično jednostavna te bi se teoretski mogla voditi i u tablici​ u Excelu ili Google Sheetsu​ ili pak kojem softverskom rješenju za upravljanje poslovnim zadatcima poput Asane, Mondaya ili ClickUpa, najbolja praksa ipak uključuje korištenje softverskih rješenja specifično namijenjenih toj svrsi. Na temelju informacija koje pružaju internetske stranice poput Capterre ili G2, na globalnoj razini SaaS (engl. software as a service), tj. pretplatnih rješenja za vođenje OKR-a, ima više od nekoliko stotina. Naravno, uz toliki izbor rješenja se razlikuju u pristupu, funkcionalnostima, korisničkom sučelju, cijeni te nizu drugih značajki, pa je zbog svega toga odabir mnogo teži nego što bi trebao biti.

Tri popularna rješenja

Da bismo vam pomogli pri odabiru idealnog rješenja za što jednostavnije i uspješnije uvođenje OKR-a u poslovanje, donosimo sažet pregled triju popularnih rješenja: Gtmhuba, Betterworksa i Microsoft Viva Goalsa. Sva navedena rješenja dostupna su u oblaku, pristupa im se s pomoću internetskog pretraživača te su iznimno skalabilna jer nude nude mjesečne ili godišnje licencije, ovisno o razini paketa i broju korisnika. Testirali smo ih u sklopu projekata OKR-a, dakle naš osvrt i preporuke temelje se na performansama rješenja testiranih na praktičnom iskustvu u stvarnom poslovanju.

1. Gtmhub

Gtmhub je bugarska tvrtka, s Hrvatom kao glavnim direktorom, koja je u posljednje tri godine za svoje istoimeno SaaS rješenje prikupila više od 150 milijuna dolara financiranja – i to zasluženo. Naime, Gtmhub je, kad je riječ o opsegu funkcionalnosti, zasigurno jedno od najpotpunijih rješenja OKR -a. Uz vođenje ciljeva i ključnih rezultata omogućuje cjelovito vođenje poslovnih zadataka, zbog čega može zamijeniti korištenje dodatnog rješenja u tu svrhu. Korisničko sučelje izrazito je intuitivno, a mogućnosti izvještavanja i vizualnog menadžmenta vrlo opširne i prilagodljive. Štoviše, upravo je prilagodljivost sustava Gtmhubova najveća prednost u odnosu na konkurenciju.

Cijeli je sustav poluotvoren, pa korisnicima dopušta vlastoručnu prilagodbu velikog dijela funkcionalnosti, osobito u sferama izvještavanja i automatizacije ažuriranja ključnih rezultata. Upravo je zato izrazito popularan među IT tvrtkama i velikim poduzećima; njegov popis klijenata uključuje tvrtke od Mercedes-Benza, Adobea i Deutsche Telekoma do hrvatske tvrtke Elektronički računi koja pruža niz inovativnih usluga kao što je, primjerice, Moj-eRačun.

Naravno, to ne znači da bi manje tvrtke trebale izbjegavati to rješenje. Upravo suprotno, jer Gtmhub nudi jednostavno povezivanje s više od šezdeset drugih rješenja, znatno više od konkurencije, i jednostavno ga je integrirati u bilo koju radnu okolinu. Na kraju, izrazito ga je jednostavno preporučiti jer je ujedno jedno od rijetkih rješenja koja nude potpuno besplatan paket usluge. Naravno, takav paket uključuje osnovne funkcionalnosti, no idealno je rješenje za upoznavanje s metodologijom, bilo da je riječ o pilotiranju unutar velike organizacije bilo o dugoročnom korištenju u startupu u kojem se izbjegavaju svi nepotrebni troškovi.

2. Betterworks

Suprotno Gtmhubu, koji se trudi ponuditi što širi asortiman komplementarnih funkcionalnosti, Betterworks se sa svojim rješenjem fokusira isključivo na OKR. Naime, OKR je samo jedno od njegovih rješenja; komplementarne funkcionalnosti mogu se pronaći u njegovim drugim rješenjima. Primjerice, dok Gtmhub omogućuje vezanje poslovnih zadataka na pojedini ključni rezultat, Beterworks se zadržava u okvirima metodologije OKR -a. Takav pristup, naravno, ne znači da je Betterworks nužno lošije rješenje, nego samo da je namijenjeno drugom tipu korisnika. Konkretno, odlično je rješenje za organizacije koje OKR žele uvesti, primjerice, samo do razine voditelja ili pak metodologiju povezati s praćenjem performansa i napretka zaposlenika iz pogleda ljudskih potencijala. Unatoč užem opsegu funkcionalnosti Betterworks nudi sve što je potrebno za jednostavno, brzo i transparentno uvođenje OKR-a u poslovanje. Mogućnosti pregleda poslovanja kvartala i izvještavanja izrazito su široke, a vizualni menadžment vodi se minimalizmom upravo da bi povećao transparentnost i preglednost sustava.

Za razliku od Gtmhuba, Betterworks ne nudi besplatan paket usluge, no zato je izrazito dobro integriran s ostalim rješenjima, osobito u smjeru prije navedenog upravljanja ljudskim potencijalima. Upravo je zato interesantan kako velikim organizacijama poput Best Westerna i FedExa tako i progresivnim tehnološkim tvrtkama poput Hulua.

3. Microsoft Viva Goals

Microsoft je svoje rješenje izdao početkom kolovoza ove godine te je, baš kao i Betterworks, OKR upakirao u širi asortiman rješenja usmjerenog na razvoj zaposlenika – u ovom slučaju Microsoft Viva Suite. Budući da je alat Viva Goals ​predstavljen tržištu prije dva mjeseca, razumljivo je da je prema funkcionalnostima znatno inferiorniji u odnosu na svoje starije konkurente. Unatoč tomu, s obzirom na razinu integracije u okružje Microsoft 365 odličan je izbor za organizacije koje se koriste Microsoftovim proizvodima i ne žele širi portfelj svojih digitalnih alata, nego se žele zadržati unutar svog ekosustava. Viva Goals tako upotrebljava postojeće Microsoftove korisničke profile i povezan je s alatima poput DevOpsa ili Teamsa.

Iako dijeli iste boljke s drugim Microsoftovim rješenjima, poput zastarjeloga i neintuitivnoga korisničkog sučelja, nudi sve osnovne funkcionalnosti potrebne za brzo i jednostavno uvođenje OKR-a u poslovanje. Štoviše, budući da je sustav još u početnoj fazi, nove funkcionalnosti dodaju se svaki tjedan pa se može očekivati da će se eventualne manjkavosti, poput nedostatka vizualnog menadžmenta, u bliskoj budućnosti ispraviti. No vjerojatno se neće promijeniti to da Microsoft svoj alat Viva Goals ​nije uključio u paket Office 365, nego se on dodatno naplaćuje, bilo samostalno bilo u sklopu šireg paketa Viva Suite.