Mladim poljoprivrednicima na raspolaganju je 50 milijuna eura

Do kraja mjeseca otvoren je Natječaj za intervenciju 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika koji osigurava sto posto nepovratna sredstva

Piše: Ema Čobanković, savjetnica u Apsolonu

Nužna je strukturna transformacija ruralnih područja u Hrvatskoj i generacijska obnova poljoprivrednika na njima zato što trend smanjivanja broja stanovnika i starenja populacije dodatno pogoršava demografsku sliku tih područja. Mladi poljoprivrednici suočeni su s nepovoljnim uvjetima financiranja, visokim cijenama zemljišta, a fokus je i dalje na proizvodnji poljoprivredne kulture niske vrijednosti. Nužno je napraviti upravo taj odmak i pokušati povećati prihode usmjeravanjem na poljoprivredne proizvode više vrijednosti, što osobito vrijedi za mlade poljoprivrednike.

Upravo su mladi poljoprivrednici iznimno važni za doprinos razvoju modernoga i konkurentnoga poljoprivrednog sektora, prije svega zbog njihove želje za napretkom, dokazivanjem i sposobnosti lakše prilagodbe. Potencijalno daljnje povećavanje udjela mladih poljoprivrednika i jačanje konkurentnosti njihovih poljoprivrednih gospodarstava temelj je za razvoj modernoga i konkurentnoga poljoprivrednog sektora, stoga je važno pronaći načine na koje se mogu zaustaviti nepovoljni poljoprivredni trendovi.

Problemi zemljišta i kapitala

Iako se na prvu može činiti da uhodan obiteljski posao, kvalitetna infrastruktura i poljoprivredni strojevi mogu biti odličan temelj za dobivanje europskih sredstava, situacija je mnogo složenija. Jedan od čestih izazova u praksi pitanje je dostupnosti zemljišta koje je potrebno za ostvarenje ciljeva iz poslovnog plana. Mnogi mladi prijavitelji imaju ograničenu količinu vlastitih površina – u većini slučajeva riječ je o OPG-ovima s manjim parcelama unutar kućanstva. Također, širenje zakupom zemljišta često nije moguće zbog nepostojanja formaliziranih ugovora u trenutku prijave, što otežava bodovanje i realizaciju plana.

Visoke cijene zemljišta otežavaju bavljenje poljoprivredom potencijalnim novim poljoprivrednicima, uključujući mlade poljoprivrednike i one koji nemaju dovoljno proizvodnih resursa, kao i kontinuiran rast kupovne cijene obradivog zemljišta u Hrvatskoj. Vrlo je čest izazov i to što dio mladih poljoprivrednika ulazi u sektor obiteljskim prijenosom OPG-a, pri čemu površine ostaju glasiti na starije članove obitelji, pa se prava uporabe moraju formalno regulirati prije podnošenja zahtjeva.

U praksi, pristup zemljištu nije zapreka samo u smislu proizvodnoga kapaciteta nego i kao tehnički uvjet za odobrenje i provedbu investicije zato što većina aktivnosti mora biti vezana uz točno određene katastarske čestice.

Mnogim proizvođačima i prerađivačima u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, posebice malima i srednjima, dakle i mladim poljoprivrednicima, također je ograničen pristup kapitalu. Komercijalne banke poljoprivredni sektor još doživljavaju kao prerizičan, pa mladi poljoprivrednici koji su nositelji manjih poljoprivrednih gospodarstava nemaju pristup kapitalu zbog nedostatka vlasništva, nesređenih vlasničkih odnosa i samim time nedovoljnog osiguranja ili jamstva.

Izazovi prijave na fondove

Prijava na natječaj EU-a zahtijeva opsežnu pripremu koja uključuje i dio zadataka koji su za mnoge mlade u sektoru velik izazov, osobito ako nemaju prethodno iskustvo i potrebna znanja. Što se tiče poslovnoga plana, on mora sadržavati financijske i proizvodne projekcije za trogodišnje razdoblje, uključujući pokazatelje ekonomske veličine (EVPG), plan proizvodnje, strukturu prihoda, ciljeve i dinamiku ulaganja. Pritom pogreške nisu dopustive jer pogrešna procjena ili nespretna formulacija ciljeva (npr. u obujmu proizvodnje, broju grla, prinosima ili prihodima) mogu prouzročiti pad broja bodova ili poslije probleme u provedbi. Na kraju, u realizaciji potpore korisnik je obvezan dostavljati izvješća, dokazivati napredak i voditi preciznu evidenciju, što često nadilazi operativne kapacitete mladih poljoprivrednika.

Realnost je da će većina poljoprivrednika teško pronaći slobodno vrijeme za sve administrativne poslove, no dobra je stvar što posao pripreme mogu znatno olakšati angažiranjem savjetodavnih službi i iskusnih konzultanata koji mogu odigrati ključnu ulogu u pripremi i vođenju toga zahtjevnog procesa.

Prednosti nove potpore

Veliku ulogu u zaustavljanju negativnih trendova ima aktualni Natječaj za intervenciju 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika, koji mladim poljoprivrednicima osigurava nepovratna sredstva u stopostotnom iznosu za pokretanje ili proširenje poljoprivredne aktivnosti na ruralnom području. Nepovratne potpore mladim poljoprivrednicima ne samo da osiguravaju gospodarski rast nego i revitaliziraju ruralne krajeve, stvaraju uvjete za kvalitetan život i čine poljoprivredu atraktivnijom djelatnošću za buduće generacije jer povećavaju udjel mladih poljoprivrednika i njihovu konkurentnost. Ovogodišnji natječaj podiže ograničenje s dvije na pet godina u odnosu na prethodno programsko razdoblje, a pozitivna je promjena i iznos potpore, koja je sada 75 tisuća eura umjesto dosadašnjih 50 tisuća. Umjesto prijašnjega petogodišnjeg razdoblja, ex post obuhvaća trogodišnje razdoblje nakon konačne isplate sredstava.

U sklopu lakše prilagodbe na nove izazove dostupne su i edukacije kojima se što više nastoji postići viša obrazovna struktura poljoprivrednog stanovništva, što će na kraju pozitivno utjecati na društveno-gospodarski razvoj ruralnih područja i konkurentnost hrvatske poljoprivrede. Uz to se nastoji osigurati generacijska obnova prijenosom znanja, zemljišta i gospodarstva na mlađe generacije.

Kako do sredstava

Za intervenciju 75.01. planirana ukupna alokacija iznosi 50 milijuna eura, što je dostatno za provedbu približno 667 projekata. Intervencija pruža rijetku priliku mladim poljoprivrednicima da bez početnoga kapitala osnuju ili unaprijede svoje gospodarstvo uz istodobnu potporu države i Europske unije. Pri tome potpora Europske unije iznosi 75 posto, a Republike Hrvatske 25 posto. Sveukupna je alokacija predviđena Strateškim planom ZPP-a do 2027. za taj natječaj 76,470.589 eura.

Za prijavu na natječaj 75.01. potrebno je posjedovati odgovarajuća stručna znanja i vještine, a prihvatljiva su sljedeća: visoka stručna sprema agronomskog, prehrambeno-tehnološkog ili veterinarskog smjera (magistar), viša stručna sprema agronomskog, prehrambeno-tehnološkog ili veterinarskog smjera (prvostupnik) te srednja stručna sprema agronomske, prehrambeno-tehnološke ili veterinarske struke ili najmanje dvije godine radnog iskustva u poljoprivredi i potvrda o završenom programu obrazovanja odraslih iz područja poljoprivrede, prehrambene tehnologije ili veterine koji je upisan u radnu knjižicu.

Prihvatljive su sve aktivnosti/troškovi u vezi s proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda, uz napomenu da je prihvatljiva i kupnja rabljene poljoprivredne mehanizacije uza zadovoljenje nekih uvjeta (nabava od ovlaštenog trgovca), gospodarskih vozila te linije za preradu stare do pet godina.

Obvezni dijelovi prijave

Poslovni plan u sklopu prijave na aktualni natječaj mora obuhvatiti povećanje ekonomske veličine poljoprivrednoga gospodarstva (EVPG), što tvori ukupan standardni prinos (SO) poljoprivrednoga gospodarstva utvrđen prema metodologiji Europske unije za utvrđivanje tipologije poljoprivrednika u skladu s odredbama Provedbene uredbe Komisije. Pravilnik nalaže izračun na temelju podataka o prijavljenim površinama iz zadnjega dostupnoga Jedinstvenog zahtjeva za potporu, podataka o prosječnom broju životinja iz Jedinstvenog registra domaćih životinja odnosno podataka o prosječnom broju pčelinjih zajednica iz Evidencije pčelara i pčelinjaka tijekom 12 mjeseci koji prethode danu objave natječaja. Do ukupnog SO-a poljoprivrednoga gospodarstva dolazi se umnoškom zbroja pojedinačnih proizvodnih jedinica određenoga gospodarstva i odgovarajućim SOC-om (koeficijentom standardnog prinosa). U sklopu prijave potrebno je planirati aktivnosti kojima se povećava ekonomska veličina poljoprivrednoga gospodarstva u minimalnim iznosima od tisuću do četiri tisuće eura, ovisno o veličini koeficijenta standardnog prinosa.

Zahtjev za isplatu podnosi se u dvije rate, pri čemu prva ima dospijeće devet mjeseci od sklapanja ugovora. Njezin iznos mora odgovarati 70 posto odobrenih nepovratnih sredstava, a projekt može trajati do 36 mjeseci. Postoji obveza zapošljavanja nositelja poljoprivrednoga gospodarstva na najmanje tri godine nakon završetka projekta – mora se zaposliti na puno radno vrijeme prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Veličina gospodarstva

Prijavu na natječaj mogu poslati postojeći ili novi nositelji OPG-a (koji će poslije postati nositelji), odgovorne osobe u obrtu odnosno obrti čija je poljoprivreda upisana u Obrtni registar kao pretežita djelatnost te odgovorne osobe u trgovačkim društvima odnosno trgovačka društva u kojima je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registar poslovnih subjekata.

Da bi se zadovoljili natječajni uvjeti, propisana je ekonomska veličina poljoprivrednoga gospodarstva (EVPG) za prijavu na intervenciju 75.01., izražena u standardnom prinosu, od 10.000 do 100.000 eura. Budući da je sljedeći natječaj za tu intervenciju najavljen tek za treći kvartal 2026., vrijedi iskoristiti priliku i prijaviti se na aktualni, koji je otvoren do kraja mjeseca. Fond sredstava je ograničen (sveukupno je za intervenciju 75.01. namijenjeno 76, 5 milijuna eura u četverogodišnjem razdoblju), a velik interes koji se pokazao u prethodnome programskom razdoblju daje naslutiti da će se taj trend nastaviti i u ovome razdoblju.

Pet najvažnijih razloga zašto se prijaviti

1. Financijska potpora Svaki odobreni korisnik dobiva 75.000 eura nepovratnih sredstava, što može pokriti troškove opreme, mehanizacije, zemljišta, infrastrukture i ostalih ulaganja potrebnih za razvoj poljoprivrednoga gospodarstva. Budući da je potpora sto posto nepovratna, ne zahtijeva sufinanciranje kao drugi natječaji. Projekti se moraju realizirati u roku od 36 mjeseci od potpisivanja ugovora.

2. Lakši početak i modernizacija Mladi poljoprivrednici često imaju teškoće s početnim ulaganjima, a aktualna intervencija omogućuje brže pokretanje proizvodnje i ulaganja u nove tehnologije.

3. Razvoj ruralnih područja Intervencija potiče ostanak i rad mladih u ruralnim sredinama, što pridonosi revitalizaciji sela i smanjuje depopulaciju.

4. Lakši pristup daljnjim fondovima i tržištu Nakon uspješne prijave i realizacije projekta mladi poljoprivrednici imaju veće izglede za prijavu na druge europske fondove i državne potpore, a moguće je uvećanje intenziteta i u drugim intervencijama. Tako mladi poljoprivrednik ostvaruje intenzitet potpore od čak 80 posto u sljedećim intervencijama: 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije; 73.10. Ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju; 73.11. Ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda te 73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima.

5. Potpora za dugoročnu održivost Intervencijom se potiče održiva i ekološka proizvodnja, što je ključan trend u poljoprivredi. Pravilna ulaganja sada mogu značiti veću otpornost gospodarstva na klimatske promjene i tržišne oscilacije u budućnosti.

Uvjet za prijavu

U novim potporama iz Strateškoga plana Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) Republike Hrvatske 2023. – 2027. mladi poljoprivrednik definira se kao osoba od 18 do 40 godina (do dana prije 41. rođendana) koja ima stručna znanja iz područja poljoprivrede te nije nositelj poljoprivrednoga gospodarstva, vlasnik obrta ili odgovorna osoba u pravnoj osobi (s najmanje 51 posto vlasništva) dulje od pet godina niti je ikada bila nositelj obiteljskoga poljoprivrednoga gospodarstva ili poljoprivrednoga gospodarstva upisanog u Upisnik poljoprivrednika.