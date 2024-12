PDV 2025.:Što moraju učiniti oni koji će zbog novog dizanja praga izaći iz PDV-a

Prema najavi, povećanje praga za obvezan ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost rezultirat će s 14.000 poduzetnika manje u registru obveznika PDV-a. Mnogi od njih tu će priliku jedva dočekati, ali pokazat će se da je u PDV lakše ući nego izaći

Najava ministra financija o povećanju praga za obvezan ulazak u sustav PDV-a od 1. siječnja 2025. godine, umjesto prvotno predviđenih 50.000 eura na 60.000 eura godišnjih isporuka, ako se tako usvoji, rezultirat će izlaskom nekih sadašnjih obveznika iz sustava PDV-a. Prema najavi, povećanje PDV praga za 50 posto rezultirat će s 14.000 poduzetnika manje u registru obveznika PDV-a. Ministar financija je potrebu povećanja PDV praga obrazložio utjecajem inflacije i usporednima podacima o PDV pragu iz susjednih država članica Eurospke unije. Neovisno o konačnom ishodu izmjena Zakona o PDV-u, poduzetnici koji su u 2024. obveznici PDV-a, a 1. siječnja 2025. ispunjavaju uvjete za izlazak iz kruga poreznih obveznika, moraju obaviti radnje i obračune propisane za izlazak iz toga sustava.

‘Dobrovoljci‘ još dvije godine

Oni koji su dobrovoljno ušli u sustav PDV-a trebali su prema sada važećim propisima ostati u sustavu najmanje tri godine, a od 1. siječnja 2025. taj se uvjet smanjuje na dvije godine. Zahtjev za brisanje iz registra obveznika PDV-a, ako se porezni obveznik na to odluči, treba dostaviti Poreznoj upravi do 15. siječnja 2025. godine. Zahtjev se može poslati preko sustava ePorezna i nakon provedena postupka porezno tijelo donosi rješenje o brisanju poreznog obveznika iz PDV registra. Iako se zahtjev podnosi do 15. siječnja 2025., porezni obveznik koji ispunjava uvjete da se smatra malim poduzetnikom i namjerava zatražiti brisanje iz registra već od 1. siječnja 2025. prelazi s obavljanja oporezivih isporuka na obavljanje isporuka oslobođenih PDV-a za koje nije dopušten odbitak pretporeza.

Porezni obveznik koji od početka 2025. godine izlazi iz sustava PDV-a mora s datumom 31. prosinca 2024. sastaviti konačni obračun PDV-a za zadnje obračunsko razdoblje. Zadnje obračunsko razdoblje je prosinac 2024., a poduzetnicima koji PDV obračunavaju tromjesečno zadnje razdoblje je od listopada do kraja prosinca 2024. Obračun treba sastaviti na PDV obrascu koji treba dostaviti Poreznoj upravi do 20. siječnja 2025. i obvezu PDV-a po tom obračunu platiti do kraja siječnja 2025. Konačni obračun sastavlja se da bi se osiguralo da pojedine isporuke obavljene u razdoblju dok je bio obveznik PDV-a ne ostanu neoporezive odnosno da se ne oporezuju dvostruko.

Prema naplaćenom ili obavljenom

Ako je porezni obveznik obračunavao PDV prema obavljenim isporukama, sve su isporuke obuhvaćene obračunom PDV-a neovisno o datumu plaćanja. No, ako je PDV obračunavao prema naplaćenim naknadama, pri izlasku iz sustava PDV-a sve isporuke koje je obavio do 31. prosinca 2024. treba uključiti u konačni obračun, iako nisu naplaćene. To stoga što se prema temeljnim načelima sustava oporezivanja PDV-om oporezuju isporuke dobara i usluga, a obračun prema naplaćenim ili prema obavljenim isprikama samo je metoda kojom se određuje dospijeće obveze PDV-a i prava na pretporez. Poduzetnici koji su PDV obračunavali po naplaćenim naknadama, a 31. prosinca izlaze iz sustava, imaju i pravo na pretporez s ulaznih računa za oporezive promete, iako te račune nisu platili. U konačni obračun PDV-a za zadnje obračunsko razdoblje treba uvrstiti i isporuke koje omaškom ili zbog drugog razloga nisu bile obuhvaćene u prethodno dostavljenim mjesečnim ili tromjesečnim izvještajima.

Zabune s predujmovima

Moguće zabune mogu nastati u vezi s primljenim i danim predujmovima za buduće isporuke. Porezni obveznici koji su 2024. primili predujam za naručeno dobro ili uslugu, a isporuka nije obavljena u 2024., trebali su uplatitelju ispostaviti račun za primljeni predujam, sa zaračunanim PDV-om. S obzirom na to da od 1. siječnja 2025. godine izlaze iz sustava, na isporuku koju će obaviti u 2025. neće zaračunavati PDV, pa su obvezni primljeni predujam vratiti uplatitelju.

Uplatitelj će u svojim evidencijama ispraviti pretporez i tek nakon što o tome obavijesti izdavatelja računa za predujam, izdavatelj računa može u 2024. ispraviti obvezu PDV-a. Propuste li primatelj i uplatitelj predujma te radnje, izdavatelju računa za primljeni predujam obveza PDV-a ostat će kao konačna obveza jer neće moći ispravljati poreznu obvezu nakon što prestane biti obveznik PDV-a.

Ispravak pretporeza

Dodatna obveza poduzetnika koji izlazi iz sustava PDV-a odnosi se na ispravak pretporeza iskorištenog pri nabavi dugotrajne imovine i ispravak pretporeza na zalihe. Za ispravak pretporeza iskorištenog pri nabavi nekretnina mjerodavno je razdoblje od deset godina, a kod ostalih predmeta dugotrajne imovine petogodišnje.

Poduzetnik koji izlazi iz sustava PDV-a ispravlja iskorišteni pretporez u visini jedne desetine za nekretnine odnosno u visini jedne petine za ostalu dugotrajnu imovinu za svaku godinu koja nedostaje do deset odnosno do pet godina računajući od datuma korištenja pretporeza. Zbog pojednostavnjenja ispravak pretporeza ne provodi se ako po pojedinom dobru treba ispraviti ukupno 135 eura pretporeza. Ispravak pretporeza iskorištenog na zalihama zatečenima na dan prelaska s oporezivanja PDV-om na pravila poslovanja malog poduzetnika obavlja se jednokratno.