Poslovni šalabahter: Pet savjeta za uspješan biznis bez pola muke

Pokretanje vlastitog posla možda jest ostvarenje vašeg sna, ali je i svakodnevni izazov koji traži snalažljivost, strpljenje i pristup pravim informacijama u pravo vrijeme. Stoga, donosimo pet koraka za uspješno pokretanje biznisa i miran san

Pokretanje biznisa, reći će iskusni, najsličnije je roditeljstvu jer zahtijeva debele živce, strpljenje i prilagodbu, a za sobom ostavlja hrpu brige i neprospavanih noći. Srećom, uloženi se trud (u oba slučaja) isplati, a radost i ponos zbog uspjeha malo se s čime mogu mjeriti. Kako bi se u tim trenucima uživalo što prije, valjalo bi izazove svesti na minimalnu mjeru, a u tome pomaže postavljanje čvrstih temelja i, naravno, dobra priprema. Upravo smo zato sastavili nekoliko ključnih koraka za uspješno pokretanje biznisa kako biste što prije spavali k‘o bebe, a i ponudili sjajnu akciju koja vam jamči pola godine prednosti na tržištu.

1. Istražite tržište

Iako ovaj savjet zvuči kao stvar koja se podrazumijeva, mnogi poduzetnici griješe upravo u tom prvom koraku. Nerijetko se, naime, dogodi da su previše zaneseni vlastitom idejom ili ne istražuju dalje od svog ‘sokaka‘, pa naknadno shvate da njihova ideja, proizvod ili usluga nisu toliko zanimljivi/traženi ili konkurencija bolje zadovoljava određenu potrebu. Stoga, prije pokretanja biznisa, važno je temeljito istražiti tržište – analizirati postojeće kompanije i njihove kupce te pronaći prostor gdje možete ponuditi dodanu vrijednost. Čak i ako mislite da je vaša ideja jedinstvena provjerite što radi potencijalna konkurencija i odgovorite na pitanja poput – rješava li moja ideja određeni problem, je li baza potencijalnih kupaca dovoljno velika da biznis bude održiv i nudite li nešto što vi želite ili nešto što vašoj publici treba te tko je uopće vaš idealan kupac/klijent? Ako niste u stanju ponuditi nešto bolje/povoljnije/drugačije od konkurencije, možda je vrijeme da redefinirate poslovnu ideju.

2. Definirajte vašu misiju

Najuspješnije tvrtke su one koje imaju jasnu svrhu. To znači da biste i vi vašu svrhu, odnosno vašu misiju morali moći definirati u ne više od dvije ili tri rečenice. Iako ovo može zvučati kao zadatak za srednjoškolsku zadaćnicu, ali stavljanje misije na papir pomaže u definiranju snaga, prilika i elemenata kojim se diferencirate od konkurencije. Kad znate zašto nešto radite, koje vrijednosti slijedite i uopće nudite svojim kupcima, bit će vam lakše donositi i određene poslovne odluke, razvijati strategije i/ili širiti tržište i ciljnu publiku.

3. Napravite poslovni plan

Nema nikakvog smisla biznis pokrenuti bez kvalitetnog poslovnog plana. Njega ne treba pisati nadugo i naširoko, ali mora sadržavati obavezne elemente poput, primjerice, misije i vizije, opisa proizvoda ili usluga, analize tržišta, ključne osobe i financijski plan. Kad je o potonjem riječ valja paziti da se on ne podcijeni, a ni precijeni. U pravilu, valja isplanirati (osigurati) sredstva za šest mjeseci do godine dana prije nego biznis postane profitabilan. Također, poslovni plan nije nešto što je uklesano u kamenu. Odredite akcijski plan, korak po korak, za prvih šest do 12 mjeseci, a onda se prilagođavajte putem, ovisno o okolnostima.

4. Ne čekajte predugo

Odabir pravog trenutka za pokretanje biznisa može biti presudan. Obavite istraživanje - procijenite ekonomske uvjete, potražnju na tržištu, ciljnu skupinu i konkurenciju, ali ne odgađajte odluku o pokretanju predugo. Naime, u poslovanju je često bolje djelovati na temelju 70 posto informacija nego predugo analizirati. Također, istražite opciju lansiranja takozvanog Minimum Viable Producta (MVP ili minimalni održivi proizvod) – proizvod ili uslugu koja je dovoljno dobra da zainteresira kupce i pokaže je li ideja za proizvod ili uslugu zanimljiva tržištu, ima li potencijala za daljnji razvoj.

5. Umrežite se s pravim ljudima

Osim što bi bilo dobro istražiti društvene platforme poput LinkedIna, ništa se ne može mjeriti s kontaktima uživo. Stoga, kalendar u ruku i rezervirajte poslovna druženja i kave, obilazite konferencije, radionice, meet-upe jer nikad ne znate koga ćete sresti, upoznati i tko će vam, svjesno ili nesvjesno, dati neku ideju u vezi vašeg biznisa. Poduzetništvo ne mora biti samački posao – surađujte su drugima, razmjenjujte iskustva i pokušajte učiti na tuđim greškama jer to najmanje košta.

Pokretanje vlastitog posla možda jest ostvarenje vašeg sna, ali je i svakodnevni izazov koji traži snalažljivost, strpljenje i pristup pravim informacijama u pravo vrijeme.

