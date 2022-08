Srušeni rekordi u M&A transakcijama: Porasli apetiti za pripajanjem vlastitih konkurenata i spajanjem s njima

Na našem području, onom srednje i istočne Europe, za razliku od europskog prosjeka, porasla je primjena odredaba o zabrani natjecanja, i to s 29 posto 2020. na 39 posto 2021. Važan je to mehanizam zaštite interesa kupca u slučajevima kad je prodavatelj konkurent s obzirom na to da bi mogao iskoristiti znanje o poslovanju koje je prodao kupcu na njegovu štetu