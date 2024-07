The Mindset metoda: Do samodiscipline u pet koraka

‘Najfit (stvarni) muškarac u Americi‘, kako je Davida Gogginsa prozvao časopis Outside, uspio se poput mitskog feniksa izdići iz siromaštva, djetinjstva obilježenog rasizmom i nasiljem te se iz pretilog, depresivnog mladića pretvoriti u jednog od najpraćenijih sportskih influencera i autora.

Goggins tvrdi da većina ljudi koristi tek 40 posto svojih kapaciteta, a za njegov vrhunski uspjeh u sportu (i životu) i iznimnu izdržljivost zaslužni su naporan rad, psihička čvrstoća i, ono najvažnije, samodisciplina.

No, upravo je potonje teško izgraditi i još teže održati, pa se koji put čini da nam na putu do zdravlja, uspjeha i boljitka stoji upravo manjak discipline. Čak i one vrijedne duše koje su rođenjem u naslijeđe dobile jači karakter i čeličniju volju, barem su se jednom u životu susrele s onim ‘trebao bih, a ne da mi se‘. Srećom, postoje metode koje pomažu u jačanju samodiscipline, a upravo je takva metoda nazvana The Mindset.

