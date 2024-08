Treba li vam partner i kako ga odabrati: Kada se pogriješi u odabiru, male su šanse za popravak

Piše: Tomislav Vuić, konzultant

Imao sam priliku pitati legende i šampione jedrenja Hagaru i Steinachera što je najvažnije u jedrenju. Dobio sam vrijedan odgovor: trenutak kada izabereš posadu.

Mnogo je teorija i priča o partnerstvu. O njegovoj važnosti govore mnogi uspješni ljudi u poslovnom svijetu, sportu... Kinezi kažu da ako želiš putovati brzo – putuješ sam, a ako želiš doći daleko – putuj u društvu. Postoji i ona misao da je riječ o odnosu u kojem je uvijek jedna osoba višak, a i ona da je partner dobar imao bi ga i Bog. Negdje sam čuo, doduše za bračnog partnera, da je, kada ga izabereš, 80 posto svega definirano, a da se, možda, može mijenjati samo preostalih 20 posto. Lijepe priče o partnerstvu relativno su rijetke, ali kada su dobre, onda su inspirativne, a rezultati vrhunski. To je složen odnos koji je bitno drugačiji od npr. biti kolega u upravi ili dio tima u korporaciji.

Sve po pola

Moj je prvi stalni posao bio u odvjetničkom uredu Eugena Zadravca i Ratka Žurića. Zajedno su, 23 godine, vodili jedan od najboljih i najuspješnijih ureda bivše države. Iznimni odvjetnici, ljudi, mentori, odrasli zajedno u domu za djecu bez roditelja. Svaki je radio dio posla, predano i stručno. Njihova nevjerojatna priča zaslužuje barem knjigu, ali za ovu ću priliku samo podijeliti što mi je jedan od njih ispričao kada sam pitao kako su uspjeli toliko dugo biti uspješni, zajedno: ‘Kancelarija je zajednička. Bilo je i po nekoliko godina u kojima je jedan od nas zarađivao nekoliko puta više od drugoga, no uvijek se dijelilo sve po pola, bez preispitivanja.‘

Gledajući više od dvadeset godina ukupno svaki je otprilike pridonio podjednako. Teško bi se takav odnos mogao naći, pogotovo danas. Možda je podloga bila zajedničko odrastanje u siromaštvu? Prvo mi je iskustvo dakle bilo gotovo idilično. Možda sam iz njega izvukao krive zaključke?

Čovik i tovar pametniji od čovika

Načelno je odgovor na pitanje imati ili ne partnera jednostavan. S pravim je partnerom sve lakše, a rizik manji. Doseg samostalnog rada je ograničen, potreban je barem tim, ako ne i partneri. U konačnici postoji i izreka da su čovik i tovar pametniji od čovika. Imate se s kim nadopunjavati, razmjenjivati misli, dobiti podršku, postoji rezervna varijanta.

Preispitivanje stajališta i pogled iz druge perspektive neke su od važnih partnerskih uloga. Podjela posla, svatko radi ono u čemu je bolji, kada jedan poklekne, drugi povuče. S partnerom ste jači interno i prema van, i za prijatelje i neprijatelje. Primjer mojega prvog posla nije jedini, znam i druge lijepe primjere, neke dobro. Uglavnom, kao i druge stvari, partnerstva nisu vječna, ali mogu trajati dugo, a i rastanci nisu uvijek loši.

Bolje da ga nema

S druge strane, ako partner nije dobar, bolje je da ga nema. Tu počinje problem. Prije svega postoje ljudi koji ne mogu zaista imati partnera odnosno biti dobri partneri. Takav su karakter, previše svoji, sebični, pohlepni, netolerantni ili konfliktni… Ako ne možete imati povjerenje u partnera ili niste kompatibilni u etičkom dijelu, sve su druge karakteristike nebitne. Naravno da samo taj segment nije dovoljan, ali ako ga promašite, sve drugo možete baciti u vodu.

Isto tako je veliki promašaj ako ne prepoznate osobu koja drži figu u džepu i od početka kalkulira kako će izvući korist samo za sebe. Ti najdrastičniji primjeri događaju se i zbog toga što ljudi pri izboru često odluke ne donose racionalno, s obzirom na znanje. Na taj način možda i najmanje, mnogo više na temelju predrasuda, stajališta, prošlih iskustava, emocija ili okolnosti. Poruka je da takve fundamentalne nedostatke ne previđate, a kada ih primijetite, nikako ih ne ignorirajte i raščistite ih što prije.

Poželjne karakteristike

No da ne širimo, pogotovo ovaj loši dio teme, o čemu sve još treba voditi računa:

Bitno je dijeliti zajedničku ideju, cilj i viziju. Oni partnere povezuju, što su sličniji bit će manje diskusija i nesporazuma. Bolje ćete se razumjeti, biti povezaniji i u praksi lakše donositi odluke. Zajedničko sanjanje činit će odnos bliskijim i pomoći u prevladavanju lošijih razdoblja. To nije nužan preduvjet, ali jako pomaže.

Podjednaka količina posvećenosti, energije i želje za uspjehom zajedničkog projekta je dugoročno nužna. Doduše ima i drugačijih primjera. U razdoblju kada sam se više bavio kartičnim poslovanjem i pokušavao i proučavao razna kobrendiranja iskustvo mi je bilo da su uglavnom pucala na nejednakoj zainteresiranosti pa posljedično i nejednakoj kontribuciji partnera. Osim toga, strani koja maksimalno vuče iritantno je gledati drugu ako ona radi rekreativno. Malo je uspješnih kartičnih kobrendiranja, ali ih ima. Mi smo imali dva koja su oba davala klijentima jasne prednosti – Miles and More i HAK i nekoliko korektnih. Primjeri uspješnih poslovnih kobrendiranja su Uber i Spotify, GoPro i Red Bull, Apple i Mastercard…

Važno je da se partneri nadopunjuju, na način da je svako jak u svojim segmentima, a zajedno čine zaokruženu cjelinu. To je jedna od glavnih prednosti partnerstva. Na taj se način bolje rješavaju različite situacije i optimiraju akcije. Ako su različitosti velike, problem može biti zajedničko funkcioniranje. Ono može biti dobro kada su partneri svjesni svojih snaga i slabosti, prepoznaju ih i poštuju kod drugoga i nemaju problema prepustiti stvari onome tko ih radi bolje. S različitošću se teže funkcionira, ali ako se uspije uskladiti, nagrada može biti velika. Nažalost, mnogo ljudi ne prihvaća drugačije načine od svojih.

Izvori prijepora

Imate li bitno drugačije postavke o tome kako se odnosi prema ljudima, životu, obvezama ili klijentima, životnu i radnu etiku, to može biti izvor prijepora koji smanjuju efikasnost i produktivnost. Takva različitost može biti korisna, ali za to su potrebne zrelost i tolerantnost partnera. Poznavao sam i dugogodišnja partnerstva bitno različitih ljudi, a možda su različiti bili samo na van.

Potreba biti bolji od partnera i to često pokazivati može biti problem. Natjecateljski duh je načelno odličan, ali to su utakmice u kojima se igra za momčad i ne bi trebalo biti mjesta problemima s egom. To je još jedno sklisko polje, čak i ako je samo jedna strana izrazito kompetitivna. Kao u svakom odnosu, komunikacija je iznimno važna, ne i svemoćna. Ako je loša, sigurno će stvarati probleme, a ako je dobra, neki će se problemi izbjeći, ali fundamentalna komunikacija sama ne može biti dugoročno rješenje.

Dobro se raspitajte o partneru prije bilo kakve odluke. Ne znači da je sve što ljudi pričaju istina, ali ako s više strana, pogotovo od ljudi do čijeg mišljenja držite, dobijete slične informacije, velika je vjerojatnost da su točne. Pogreška može biti i u tome da mislite da ste posebni i da će netko tko je loše funkcionirao s drugima u vašem slučaju biti super. Najvjerojatnije neće.

Ključni moment je izbor partnera. Birajte racionalno. Postoje ljudi koji nikome ne mogu biti dobri partneri, a i oni koji si međusobno ne odgovaraju

Pravila i iznimke

Kod izbora se ne treba previše pouzdati u prethodna iskustva s kandidatom za partnera ako ste ih imali u odnosima koji su drugačiji od partnerskih. Ako ste s nekim bili dobro povezani prijateljski, godinama igrali nogomet, obiteljski pa je bio dragi bratić ili u poslovnim odnosima u kojima ste uspješno surađivali, to ne znači da ćete kao partneri dobro funkcionirati. Riječ je o novoj situaciji, promijenjenim okolnostima u kojima ćete se stvarno upoznati. To ne znači da takva prošla iskustva nemaju nikakvu vrijednost, ali nisu dovoljna. Odnosi koji su i drugačiji osim poslovno-partnerskih u jednoj će fazi dodatno otežati i komplicirati funkcioniranje.

Svakako na početku detaljno dogovorite međusobni odnos i osigurajte da je kvalitetno pravno reguliran. To je apsolutno obvezno. Ne postoji odnos koji se ne može pokvariti i povjerenje koje se ne može izigrati. Na papir stavite očekivanja, pravila funkcioniranja, donošenja odluka, raspodjelu dobiti, troškova, ali i način na koji ćete se razići ako se to dogodi. Napravite to detaljno. Nažalost, stvari se same po sebi rijetko poslože dobro, a pogotovo ako jednom krenu u pogrešnom smjeru.

Pravila nisu apsolutna, uvijek postoje iznimke, ali one su rijetke, zato se tako i zovu. Stvari su donekle i individualne. Grace Jones pjeva ‘I‘m not perfect but I am perfect for you‘ (nažalost, nije bilo na set-listi na Šalati). Može biti i obrnuto, netko tko je većini dobar nekome ne mora odgovarati, primjerice kada netko kritičko preispitivanje doživljava kao nedostatak povjerenja i destimulaciju, partner koji postavlja pitanja može mu biti naporan. Varijacije su brojne.

Praktični savjeti

Brojni su neuspjesi, ali i brojni primjeri uspješnih partnerstva. Kao što smo rekli, nisu vječna, ali su ostvarila cilj i vrijedne rezultate. Najzvučnija i najcitiranija su Steve Jobs i Steve Wozniak, Bill Gates i Paul Allen, Larry Page i Sergey Brin, ali i John Lennon i Paul McCartney. Na početku citirani Roman Hagara i Hans-Peter Steinacher zajedno su osvojili mnogo toga, bili dva puta olimpijski pobjednici i svjetski prvaci, a i Batman ima Robina.

Kratki zaključak bio bi da je imati dobrog partnera mnogo bolje nego biti sam. Rezultat je bolji, održiviji, lakše je i sigurnije. Problem je da partnerstva često ne funkcioniraju dobro i završavaju loše. Ključni moment je izbor partnera, kada se u njemu pogriješi, male su šanse za popravak. Važnije od drugih stvari je usklađenost u etičkim i ljudskim stajalištima i vrijednostima kao i međusobno povjerenje i lojalnost. To naravno nije dovoljno.

Praktični savjeti su da ne tražite partnera istog kao vi, ali ni toliko drugačijeg da ne možete funkcionirati. Bitno je da se dobro nadopunjujete i da ste dobar tim, što je i smisao udruživanja. Kao i u svakom odnosu, potrebne su tolerantnost i dobra komunikacija. I za kraj, nikako ne propustite unaprijed precizno urediti pravne i financijske detalje, uključivši i način eventualnog razlaza. Pogrešan odabir možda ćete si i moći objasniti, ali za nereguliranje odnosa nema dobre isprike.